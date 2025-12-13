Ανατριχιαστικό βίντεο με αυτοκίνητο να παίρνει φωτιά εν κινήσει - Η ψυχραιμία έσωσε τον οδηγό

Φωτιά εν κινήσει άρπαξε αυτοκίνητο στη Λαμία, με τον οδηγό να γλιτώνει τελευταία στιγμή από τα χειρότερα. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του lamiareport.gr, λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι επιβατηγό όχημα κινούνταν σε περιφερειακό δρόμο, όταν άρχισαν να βγαίνουν πυκνοί καπνοί από τους αεραγωγούς.



Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, ο οδηγός διατήρησε την ψυχραιμία του και κατέβηκε εγκαίρως από το αμάξι, ενώ έσπευσε να πιάσει τον πυροσβεστήρα που είχε στο πορτ - μπαγκάζ.



Παρά το γεγονός ότι σταμάτησε και διερχόμενος οδηγός να βοηθήσει με τον δικό του πυροσβεστήρα, η φωτιά είχε ήδη ζώσει το αμάξι. Στο σημείο έφτασαν και πυροσβεστικά οχήματα, που κατάφεραν να σβήσουν την πυρκαγιά, ωστόσο το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς με ό,τι υπήρχε μέσα σε αυτό.



Άνδρες της Τροχαίας Λαμίας, με τη βοήθεια και μια μηχανή της ομάδας ΔΙΑΣ, έφτασαν στο σημείο και διευθέτησαν την κυκλοφορία, που γινόταν από το ένα ρεύμα κυκλοφορίας, για την αποφυγή ατυχήματος.



Από το περιστατικό προέκυψαν μόνο σοβαρές υλικές ζημιές στο όχημα.