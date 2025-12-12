Λαμία: Χειροπέδες σε αγρότισσα που ανέβαζε βίντεο στο Tiktok για προτροπή σε βία στα μπλόκα

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί της ΥΔΕΕ Λαμίας σε μια αγρότισσα από τη Λαμία το απόγευμα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου με τις κατηγορίες της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων και βιαιοπραγιών ή διχόνοιας.

Αφορμή στάθηκαν τα βίντεο που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στην δημόσια πλατφόρμα του Tik Tok, τα οποία έλαβαν χιλιάδες προβολές.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, η γυναίκα έπαιρνε θέση για θέματα που αφορούν τον αγροτικό ξεσηκωμό και σε κάποια από αυτά καταφέρεται εναντίον αστυνομικών, δημοσιογράφων, πολιτικών ακόμη και σε βάρος δικαστών και εισαγγελέων, προτρέποντας τους αγρότες να βιαιοπραγήσουν.

«Όπου βρίσκεται κυβερνητικό, σαπίστε τους στο ξύλο και τα τσογλάνια τους μπασκίνες σαπίστε τους στο ξύλο […] Μην φοβάστε τίποτα δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα, μόνο όφελος θα έχουμε αν τους σαπίσουμε στο ξύλο […] Οι μόνοι που έχουν να χάσουν είναι τα κομματόσκυλα αυτοί. Σαπίστε τους στο ξύλο, δικαστές, δημοσιογράφους, μπασκίνες, όποιον στηρίζει αυτό το σάπιο σύστημα, τη σάπια Βουλή», αναφέρει σε ένα από τα βίντεο της που έχει ξεπεράσει τις 14.000 προβολές, ενώ και το τελευταίο βίντεο που πρόλαβε να αναρτήσει πριν συλληφθεί όπου κάνει λόγο για νέο Κιλελέρ, ξεπέρασε μέσα σε λίγες ώρες τις 26.000 προβολές.

Η αγρότισσα κατηγορείται με το αντίστοιχο άρθρο του Ποινικού Κώδικα και το πρωί της Παρασκευής θα βρεθεί ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας, που θα κρίνει αν πράγματι έχουν τελεστεί τα συγκεκριμένα αδικήματα. Παράλληλα θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση. Την υπεράσπιση της έχουν αναλάβει οι δικηγόροι της.