Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες - Ετοιμάζουν αποκλεισμό του λιμανιού στη Θεσσαλονίκη

Βήμα πίσω δεν κάνουν οι αγρότες στα μπλόκα που έχουν στήσει εδώ και αρκετές μέρες, την ίδια ώρα που το Σάββατο (13/12) θα πραγματοποιηθεί στη Νίκαια πανελλαδική σύσκεψη για να συζητηθούν οι επόμενες κινητοποιήσεις.

Παράλληλα, η συνάντηση των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης με τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα ολοκληρώθηκε χωρίς ιδιαίτερο αποτέλεσμα με τις συνομιλίες να συνεχίζονται αύριο, Παρασκευή στις 10:00 με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος, γεγονός που απαιτεί επίλυση τεχνικών ζητημάτων, όπως τονίζεται και από τις δύο πλευρές.

Νέες κινητοποιήσεις σε Θεσπρωτία και Καβάλα

Στην Καβάλα, αγροτοκτηνοτρόφοι πέταξαν γάλα, άχυρα, σταφύλια και ντομάτες στην είσοδο της Περιφερειακής Ενότητας.

Στη Θεσπρωτία, παραγωγοί προσπάθησαν να αποκλείσουν συμβολικά το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, με την αστυνομία να στήνει διπλό φραγμό στο διεθνές λιμάνι. Τελικά, απέκλεισαν συμβολικά το ένα ρεύμα της Εγνατίας Οδού.

Ανάλογες κινήσεις σημειώθηκαν και στην Κοζάνη, όπου αγρότες του Μαυροδενδρίου προχώρησαν σε αποκλεισμό των γραφείων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην κεντρική Εύβοια, οι αγρότες δηλώνουν «αμετακίνητοι» και απέκλεισαν τη νέα γέφυρα Χαλκίδας για περίπου δύο ώρες συνολικά.

Αποκλείουν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται και ο σχεδιασμός για την «απόβαση» στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης την Παρασκευή, με τρακτέρ και γεωργικά μηχανήματα.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Τσιάρας ανέφερε ότι «πολλά αιτήματα έχουν ήδη καλυφθεί», αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω συζητήσεων. Τόνισε ότι υπάρχει εντολή από τον πρωθυπουργό να παραταθεί η «κλειδωμένη» τιμή στο αγροτικό ρεύμα στα 9,2 λεπτά/kWh.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Χρήστος Κέλλας ανακοίνωσε ότι την επόμενη εβδομάδα θα δοθούν 120 εκατομμύρια από τον ΕΛΓΑ για αποζημιώσεις από τις παγωνιές του ’25 στο φυτικό κεφάλαιο.

Εν αναμονή αποφάσεων από τη μεγάλη σύσκεψη στη Νίκαια

Το Σάββατο (13/12) αναμένεται να πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη στη Νίκαια, όπου αναμένεται συμμετοχή από 35–40 μπλόκα. Στόχος είναι η αποτίμηση των κινητοποιήσεων και ενδεχόμενη απόφαση για κλιμάκωση.

Άγνωστο παραμένει αν στην ίδια διαδικασία θα λάβουν μέρος και οι αγρότες της Κρήτης, οι οποίοι έχουν παράλληλη συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Κωστή Χατζηδάκη.

Στο μπλόκο της Νίκαιας φτάνουν καθημερινά εργαζόμενοι και συνταξιούχοι για να στηρίξουν τους αγρότες, ενώ το σημείο επισκέφθηκε και ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, εκφράζοντας την ανησυχία του για την «ερημοποίηση της υπαίθρου».

Μοίρασαν τρόφιμα στα Πράσινα Φανάρια

Παραγωγοί και πωλητές λαϊκών αγορών μοίρασαν έναν τόνο τρόφιμα σε διερχόμενους οδηγούς στα Πράσινα Φανάρια της Θεσσαλονίκης, δηλώνοντας: «Όλοι έχουμε τα ίδια προβλήματα ο αγώνας των αγροτών είναι δίκαιος».

Παράλληλα, οι διαμαρτυρόμενοι ετοιμάζονται για τη μεγάλη κινητοποίηση της Παρασκευής (12/12) στο λιμάνι, όπου σκοπεύουν να επιχειρήσουν είσοδο με τα μηχανήματα. Στο σημείο έστησαν και χριστουγεννιάτικο δέντρο, δείχνοντας ότι… ήρθαν για να μείνουν.