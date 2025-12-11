Αγρότες: Πώς γίνονται οι διορθώσεις-ενστάσεις για τις επιδοτήσεις - Διευκρινήσεις για τις πληρωμές

Στο φως της δημοσιότητας έδωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την Πέμπτη (11/12), μια σειρά ερωτοαπαντήσεων σχετικά με τις διορθώσεις και τις ενστάσεις για τις αγροτικές επιδοτήσεις.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά τις πρόσφατες πληρωμές ενισχύσεων και τις ανατροπές που προκάλεσαν τα ευρήματα του συστήματος monitoring, χιλιάδες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι αναζητούν απαντήσεις για τα λάθη, τις εκκρεμότητες και τις μειωμένες προκαταβολές. Ο ΟΠΕΚΕΠΕ δίνει στη δημοσιότητα έναν αναλυτικό οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι: από διορθώσεις στην ΕΑΕ και διαδικασίες ενστάσεων, έως ζητήματα ΚΑΕΚ–ΑΤΑΚ, ανωτέρας βίας και καθυστερημένων μεταβιβάσεων δικαιωμάτων.

Οι ερωτοαπαντήσεις που ακολουθούν ξεκαθαρίζουν κάθε περίπτωση και περιγράφουν τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι παραγωγοί, ενόψει και των επόμενων πληρωμών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

«1. Πληρώθηκα λιγότερα από όσα μου αναλογούν με βάση τα στρέμματα που καλλιεργώ λόγω λαθών που προέκυψαν μετά τον έλεγχο μέσω δορυφόρου (monitoring). Τι πρέπει να κάνω;

Το σύστημα παρακολούθησης εκτάσεων (monitoring) εφαρμόζεται σε όλες τις αιτήσεις ενίσχυσης για παρεμβάσεις με βάση την έκταση. Επομένως, το σύνολο των παραγωγών της Επικράτειας ελέγχονται με τη μέθοδο του monitoring βάσει της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ήδη από το 2023.

Όπως γίνεται τα τελευταία χρόνια, οι παραγωγοί πρέπει να προβούν σε ενέργειες ώστε να προχωρήσουν στις απαιτούμενες διορθώσεις για όσα αγροτεμάχια δεν ανιχνεύθηκε η απαιτούμενη γεωργική δραστηριότητα (άροση ή κοπή) ή για όσες περιπτώσεις το Σύστημα Παρακολούθησης Εκτάσεων (AMS) εντόπισε καλλιέργεια διαφορετική από τη δηλωθείσα.

Tο σύστημα της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΕΑΕ) 2025 είναι ανοικτό έως 24/12, προκειμένου οι παραγωγοί να πραγματοποιήσουν διορθώσεις στα αγροτεμάχιά τους. Για όσους δεν προλάβουν θα υπάρξουν και νέες ημερομηνίες διορθώσεων στις αρχές 2026.

2. Είμαι κτηνοτρόφος. Πήρα προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μικρότερη από αυτή που περίμενα. Τι πρέπει να κάνω; Θα γίνει το ίδιο και με την εξισωτική ενίσχυση;

Για την πληρωμή των κτηνοτρόφων ελήφθησαν υπόψη τα παραγωγικά κριτήρια (γάλα, κρέας, ζωοτροφές, Ε1) με βάση τα οποία κατανεμήθηκε ο αναλογούν βοσκότοπος. Υπενθυμίζεται ότι θα πραγματοποιηθεί συμπληρωματική πληρωμή εντός Δεκεμβρίου – όπως έχει εδώ και μέρες προαναγγελθεί – για να αντιμετωπιστούν αδικίες που προέκυψαν από τον μαθηματικό τύπο σε πέντε (5) Περιφερειακές Ενότητες (Χαλκιδική, Μαγνησία, Αιτωλοακαρνανία, Ηράκλειο, Ρέθυμνο) για κτηνοτρόφους με διαπιστωμένη παραγωγή.

· Για τους κτηνοτρόφους που θεωρούν ότι δεν προσμετρήθηκαν όλα τα τιμολόγιά τους

Θα ανακοινωθεί σύντομα διαδικασία ενστάσεων από 10/01/2026 – 31/01/2026, κατά την οποία οι κτηνοτρόφοι θα κληθούν να δηλώσουν όλα τα τιμολόγια κρέατος, γάλακτος και ζωοτροφών που θεωρούν ότι δεν έχουν ληφθεί υπόψη.

· Ανωτέρα βία

Σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (απώλεια ζωικού κεφαλαίου) και μόνο για όσους κτηνοτρόφους δεν έχουν δηλώσει την ανωτέρα βία στο σύστημα της ΕΑΕ, θα ανοίξει το σύστημα προκειμένου να γίνει η απαραίτητη δήλωση. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και όσοι δικαιούνται θα λάβουν χρήματα στην επόμενη πληρωμή.

· Εξισωτική Αποζημίωση

o Η πρώτη κατάταξη των παραγωγών που αιτήθηκαν στην Παρέμβαση Π.3-71 "ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΑ Ή ΑΛΛΑ ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ" του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 (Εξισωτική Αποζημίωση), για το έτος 2025 θα αναρτηθεί άμεσα, όποτε και θα είναι διαθέσιμη για προσωποποιημένη πληροφόρηση των παραγωγών στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://anc.opekepe.gov.gr/ με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών και με την κατάλληλη επιλογή της Παρέμβασης Π.3-71.

Κατά των αποτελεσμάτων των πινάκων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί δύναται να υποβάλουν ενδικοφανή προσφυγή (ένσταση) στο ίδιο σύστημα, εντός 8 ημερολογιακών ημερών, προκειμένου εν συνεχεία να ολοκληρωθεί η διαδικασία τελικής κατάταξης πινάκων Παραδεκτών Αιτήσεων (Εγκεκριμένων) και Μη Παραδεκτών Αιτήσεων (Απορριπτόμενων).

3. Δεν έχω Κ.Α.Ε.Κ. (Κωδικό Αριθμό Εθνικού Κτηματολογίου), ΑΤΑΚ (Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου). Τι κάνω;

Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν παραγωγοί που καλλιεργούν σε εκτάσεις ιδιοκτησίας εκκλησιών ή δημοσίου. Οι παραγωγοί θα κληθούν να προσκομίσουν τίτλους ιδιοκτησίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις ΟΠΕΚΕΠΕ και αφού πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι, όσοι δικαιούνται θα λάβουν χρήματα στην επόμενη πληρωμή.

4. Άλλες κατηγορίες λαθών:

Α. Έχω ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ, ΑΦΜ, ΙΒΑΝ θανόντος, ανύπαρκτου ή άσχετου, που δεν αποδεικνύεται η σχέση μου μαζί του, ή έκανα λάθος κατά τη συμπλήρωσή του.

Με την ολοκλήρωση των πληρωμών θα ανοίξουν οι αιτήσεις για διορθώσεις από τους παραγωγούς.

Συγκεκριμένα:

· Στις περιπτώσεις θανάτων πριν τις 31/12/2024 οι παραγωγοί θα πρέπει να ενημερώσουν το Ε9 τους προκειμένου να ληφθεί υπόψη στον επόμενο έλεγχο.

· Λανθασμένες καταχωρήσεις σε ό,τι αφορά ΑΤΑΚ, ΚΑΕΚ ή ΑΦΜ ιδιοκτήτη μπορούν να διορθωθούν στο σύστημα της ΕΑΕ.

· Σε περιπτώσεις διαφοράς εκτάσεων Ε9 με δηλωθείσα έκταση στην ΕΑΕ μπορούν να προστεθούν και νέα ΑΤΑΚ, KAEK είτε στην ΑΑΔΕ είτε στο σύστημα της ΕΑΕ.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και όσοι δικαιούνται θα λάβουν χρήματα στην επόμενη πληρωμή.

Β. Δεν έχω ολοκληρώσει την τακτοποίηση των προσωπικών μου υποθέσεων (διαζύγια, κληρονομιές κλπ)

Ο παραγωγός, αφού τακτοποιήσει τις εκκρεμείς του υποθέσεις (νέα ενοικιαστήρια, αποδοχές κληρονομιάς κλπ) και αφού ολοκληρωθούν οι πληρωμές, θα μπορεί να δηλώσει τα σωστά στοιχεία στο σύστημα των ΕΑΕ.

Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι διασταυρωτικοί έλεγχοι και όσοι δικαιούνται θα λάβουν χρήματα στην επόμενη πληρωμή.

Γ. Είμαι ανήλικος και δεν πληρώθηκα.

Δεν μπορεί να γίνει καταβολή ενισχύσεων σε ανήλικους καθώς δεν διαθέτουν δικαιοπρακτική ικανότητα.

Δ. Δεν μεταβίβασα ή δεν μου μεταβίβασαν δικαιώματα που ισχυρίζομαι στην αίτηση ότι έχω.

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ προχωρά σε διοικητικό έλεγχο όλων των μεταβιβάσεων. Τόσο όσοι μεταβίβασαν όσο και οι αποδέκτες των μεταβιβάσεων θα πληρωθούν κατά την ολοκλήρωση του ελέγχου.

ΣΗΜ.: Η πλειονότητα θα πληρωθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου 2025 και οι υπόλοιποι σε επόμενη πληρωμή.

Ε. Η αίτησή μου προς το παρόν βγάζει ενίσχυση 150 ευρώ. Πότε θα πληρωθώ με βάση τα στοιχεία του φακέλου μου;

Από το 2023 η ελάχιστη καταβολή άμεσων ενισχύσεων ετησίως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μειώθηκε από τα 250 στα 150 ευρώ. Επομένως, δεν χορηγούνται άμεσες ενισχύσεις σε γεωργούς όταν το συνολικό ποσό των προς καταβολή αμέσων ενισχύσεων, δεν υπερβαίνει τα 150 ευρώ.

Σε περίπτωση που σε επόμενη πληρωμή άμεσων ενισχύσεων το ποσό υπερβεί τα 150 ευρώ, ο παραγωγός θα πληρωθεί το σύνολο του ποσού.

Σημειώνεται ότι οι ερωτοαπαντήσεις θα εμπλουτίζονται σε τακτά χρονικά διαστήματα».