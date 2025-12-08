«Παράθυρο» Τσιάρα για φθηνό ρεύμα και πετρέλαιο στους αγρότες - «Πληρώθηκαν σήμερα 157 εκατ. ευρώ»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας έδωσε απόψε απαντήσεις για το πότε και πώς θα σταματήσουν (σύμφωνα με τις κυβερνητικές θέσεις) οι κινητοποιήσεις των αγροτών. Τόνισε πως η κυβέρνηση έχει απευθύνει πρόσκληση για διάλογο αλλά όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει χωρίς τη συντονιστική επιτροπή, και με ένταση και επεισόδια στους δρόμους και στα μπλόκα.

Ο κ. Τσιάρας, που ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Πίσω από τις Γραμμές» του Action 24, είπε με νόημα πως για να λυθεί ένα πρόβλημα πρέπει να καθίσουν και τα δύο μέρη σε ένα τραπέζι ενώ αντέκρουσε τον ισχυρισμό των αγροτοκτηνοτρόφων για «κλειδωμένες» κατώτερες τιμές προϊόντων. «Δεν ισχύει αυτό, πουθενά στην Ευρώπη δεν υπάρχουν κατώτερες κλειδωμένες τιμές προϊόντων», επισήμανε.

Ο υπουργός παραδέχθηκε ότι οι αγρότες βρίσκονται σε πολύ δύσκολη στιγμή εξαιτίας των μεγάλων καθυστερήσεων, που έγιναν «λόγω των ελέγχων». Εξήγησε ότι από το καλοκαίρι μέχρι και τον Οκτώβριο δεν έγιναν πληρωμές από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ λόγω της πολύ μεγάλης μεταρρύθμισης που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Οργανισμό.

Επίσης, άφησε ανοιχτό παράθυρο για να μπει η επιδότηση στο αγροτικό πετρέλαιο, απευθείας στην αντλία, ενώ και για το ρεύμα είπε ότι εξετάζεται τρόπος με τη ΔΕΗ για να «κλειδώσει» χαμηλή τιμή. Σημείωσε πως πριν από λίγες ημέρες ο πρωθυπουργός αποφάσισε και ανακοίνωσε την κατά 50% επιπλέον επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης. «Αναγνωρίζοντας ότι αυτή τη δύσκολη στιγμή που δημιουργηθήκαν τα προβλήματα, κάναμε ό,τι ήταν δυνατόν. Πάμε τώρα στην αντλία. Χρειάζεται να δούμε διάφορα ζητήματα, τα οποία δεν αφορούν στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όσο κυρίως αφορούν στην ΑΑΔΕ και στον τρόπο με τον οποίον ελέγχεται η διάθεση του πετρελαίου, του αγροτικού πετρελαίου. Και εκεί υπάρχουν και εγείρονται διάφορα ζητήματα. Είναι προφανώς ένα θέμα το οποίο θα συζητηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει ετοιμότητα για αυτό», είπε χαρακτηριστικά για το αγροτικό πετρέλαιο.

«Είναι λογικό αίτημα»

Ο κ. Τσιάρας συμπλήρωσε: «Ακούω τη θέση των αγροτών, οι οποίοι λένε ότι θα είχαμε ταμειακή διευκόλυνση αν αντί να πληρώσουμε και να περιμένουμε την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, εκείνη τη στιγμή αφαιρούνταν. Αυτό είναι λογικό αίτημα. Από την άλλη πλευρά όμως πρέπει να υπάρχει και η διασφάλιση διότι με το χρωματιστό πετρέλαιο την ξέρουμε την ιστορία φαντάζομαι από το παρελθόν, τι γινόταν και τι δεν γινόταν. Πρέπει να υπάρχει διασφάλιση ότι η διάθεση του πετρελαίου στην αντλία θα γίνει με τέτοιους όρους που δεν θα διαβληθεί ούτε ο σκοπός ούτε πολύ περισσότερο η νομιμότητα. Έτσι πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε».

«Είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι είδηση επί του πιεστηρίου και πρέπει να το πω. Ξέρετε ότι έχουμε κάνει έναν αγώνα δρόμου το τελευταίο χρονικό διάστημα γιατί έπρεπε να ενσωματώσουμε συγκεκριμένους ελέγχους πριν από κάθε πληρωμή. Αυτό άλλωστε μας ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με δύο συγκεκριμένες επιστολές. Αυτό ζητούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν μας ζήτησε να καταρτήσουμε από κοινού δύο διαφορετικά σχέδια δράσης. Η είδηση λοιπόν είναι ότι απ' ό,τι τουλάχιστον έχω πληροφορηθεί πριν λίγα λεπτά πιστώθηκε το μέτρο 23 στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Το μέτρο 23 ουσιαστικά αξιοποιείται για πρώτη φορά στην Ελλάδα... Σας λέω λοιπόν ότι το διαθέσιμο ποσό ήταν 142 εκατομμύρια από το στρατηγικό σχέδιο της κοινής αγροτικής πολιτικής, προστεθήκαν 36 εκατομμύρια από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και είχαμε κατά κάποιον τρόπο ένα ταμείο, εντός εισαγωγικών, 178 εκατομμύριων. Γίνανε αιτήσεις για περίπου 230 εκατομμύρια αλλά μέσα από τον έλεγχο και μέσα ουσιαστικά από τους διασταυρωτικούς ελέγχους, σήμερα που μιλάμε, πιστώθηκαν τα 157 εκατομμύρια 500 χιλιάδες ευρώ και αφορούν σε 131 χιλιάδες δικαιούχους. Και βεβαίως θα υπάρξει και μια δεύτερη καταβολή η οποία είτε θα αφορά αυτούς που βρίσκονται σε έλεγχο οι οποίοι δεν θα μπορούσαν να πληρωθούν αυτή τη στιγμή είτε θα υπάρξει μια δεύτερη κατανομή συνολικά στο σύνολο των δικαιούχων μιας και υπάρχουν κάποια χρήματα ακόμα», ανέφερε.

Παράλληλα, στάθηκε στα επεισόδια σε Χανιά και Ηράκλειο αλλά και στην ένταση που υπήρξε έξω από το γραφείο του στην Καρδίτσα. Ο υπουργός χαρακτήρισε τα όσα έγιναν στην Κρήτη «απολύτως καταδικαστέα» και πρόσθεσε πως πρέπει να καταλάβουμε ότι και οι αστυνομικοί με τους οποίους συγκρούονται οι αγρότες είναι παιδιά οικογενειών, αγροτών και δεν βρίσκει τη λύση κανείς στα προβλήματα με επεισόδια και ένταση.

Παράλληλα, για την ένταση που υπήρξε έξω από το γραφείο του στην Καρδίτσα σημείωσε πως όταν τα είδε, επικοινώνησε με τον αστυνομικό διευθυντή και ουσιαστικά τον παρακάλεσε να φύγουν οι κλούβες για να πάει ο κόσμος στο σημείο και να κάνουν ό,τι θέλουν. «Τους καλώ να έρθουν στο τραπέζι για διάλογο αλλά κάποιοι θέλουν να προκαλέσουν εντυπώσεις, ανέφερε.