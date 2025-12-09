Οι αγρότες παίζουν με τις «κόκκινες γραμμές» - Πληρωμές, υπό συζήτηση μέτρα για γιορτές χωρίς μπλόκα

Οι αγροτικές κινητοποιήσεις ακροβατούν πάνω στις «κόκκινες» γραμμές που έχει θέσει από την πρώτη στιγμή η κυβέρνηση. Σε ορισμένες περιπτώσεις τις ξεπέρασαν με τους παραγωγούς να δείχνουν πως θέλουν να δοκιμάσουν τις αντοχές της.

Οι αποκλεισμοί των αεροδρομίων σε Ηράκλειο και Χανιά αλλά και του λιμανιού της Μυτιλήνης ήταν ορισμένα από τα όρια που είχε βάλει ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, τονίζοντας πως οι αστυνομικές δυνάμεις δεν θα επιτρέψουν να υπάρξει πρόβλημα σε σημαντικούς τομείς της λειτουργίας της χώρας.

Ωστόσο, το γεγονός ότι οι συγκεκριμένες κινητοποιήσεις διήρκησαν ορισμένες ώρες, όπως συνέβη και στα τελωνεία πριν από μερικές ημέρες, κάνουν το Μαξίμου να κρατάει ακόμα χαμηλούς τόνους και να τονίζει πως η κυβέρνηση είναι ανοιχτή σε διάλογο. Παράλληλα οι αποζημιώσεις προχωρούν με γρηγορότερους ρυθμούς με στόχο μέχρι το τέλος του έτους να έχει ολοκληρωθεί η καταβολή τους.

Όπως αποκάλυψε ο κ. Τσιάρας στην εκπομπή «Πίσω από τις γραμμές» οι αγρότες πληρώθηκαν τη Δευτέρα τα 157 εκατ. ευρώ του «μέτρου 23» και τα χρήματα θα αρχίσουν να φαίνονται τις επόμενες ώρες στους λογαριασμούς τους.

Επίσης στην κυβέρνηση δείχνουν να διαχωρίζουν τους αγρότες που διαμαρτύρονται, με εκείνους που επιτέθηκαν χθες με πρωτοφανή αγριότητα εναντίον αστυνομικών στην Κρήτη. Σε αυτούς θα εφαρμοστεί ο νόμος κατά γράμμα και ήδη οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν είναι βαρύτατες.

Στο Μαξίμου εκτιμούν πως τέτοιου είδους ακραίες συμπεριφορές δεν βοηθούν στην εκτόνωση της κατάστασης και στην επίλυση των προβλημάτων τους που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας. Ωστόσο τα χρονικά περιθώρια στενεύουν και η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει καθώς μέρα με την ημέρα τα μπλόκα αυξάνονται. Λευκό καπνός δεν φαίνεται στον ορίζοντα και η περίοδος των γιορτών και της μεγάλης εξόδου των εκδρομέων πλησιάζει.



Οι βουλευτές της περιφέρειας «καίγονται»

Οι «γαλάζιοι» βουλευτές, ιδίως εκείνοι που εκλέγονται σε αγροτικές περιφέρειες, σκέφτονται ήδη πως θα πάνε τα Χριστούγεννα, ενώ και το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει κατακόρυφα καθώς την Κυριακή ξεκινάει η συζήτηση στη βουλή για τον προϋπολογισμό.

Στην κυβέρνηση παρά τον προβληματισμό που επικρατεί, δεν φαίνονται να αλλάζουν στρατηγική και εμφανίζονται διατεθειμένοι να εξαντλήσουν όλα τα περιθώρια απέναντι στους αγρότες με στόχο να εκτονωθεί η κατάσταση με τις όσο το δυνατό λιγότερες εντάσεις. Δεν αποκλείεται ωστόσο τα επόμενα 24ωρα να υπάρξει κυβερνητική πρωτοβουλία προκειμένου οι δύο πλευρές να καθίσουν στο τραπέζι του διαλόγου. Ο πρωθυπουργός μάλιστα δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξει περαιτέρω ενίσχυση των αγροτών αλλά στα πλαίσια των ευρωπαϊκών περιορισμών.

Τα εκ των έσω «πυρά»

Το Μαξίμου σε αντίθεση με τους αγρότες κρατάει σκληρή στάση απέναντι στα κόμματα της αντιπολίτευσης και κυρίως στο ΠΑΣΟΚ για το αγροτικό ενώ για δεύτερη φορά το τελευταίο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης απάντησε στον Κώστα Καραμανλή οποίος του άσκησε κριτική για το αγροτικό.

«Δεν πρόκειται να δώσουμε χρήματα στους αγρότες και να μας ζητάει μετά η Ευρώπη να τα δώσουμε πίσω». Την σκυτάλη των επιθέσεων εναντίον του πρωθυπουργού πήρε ο Αντώνης Σαμαράς. Μέσα σε 24ώρες υπήρξε διπλό χτύπημα από τον πρώην πρωθυπουργό για τους χειρισμούς της κυβέρνησης στις αγροτικές κινητοποιήσεις. «Το σίγουρο είναι πως όσοι βρίσκονται στα μπλόκα δεν κερδίζουν κάθε τόσο το Τζόκερ» δήλωσε χθες βράδυ φωτογραφίζοντας την Καλλιόπη Σέμερτζίδου και τον σύντροφο της, αλλά και τον Ανδρέα Στρατάκη επονομαζόμενο και ως «χασάπη» τα ονόματα των οποίων έχουν εμπλακεί στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.