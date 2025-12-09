Ανδρουλάκης και ΠΑΣΟΚ στα μπλόκα αλλά στη Χαριλάου Τρικούπη δεν θέλουν την... ταλαιπωρία του κόσμου

Προγραμματικά και με το βλέμμα σταθερά στραμμένο στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα και στις κοινωνικές ομάδες που δυσφορούν από την κυβερνητική πολιτική συνεχίζει ο Νίκος Ανδρουλάκης, σε μια προσπάθεια να μετατρέψει τη δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση της ΝΔ σε ψήφο εμπιστοσύνης για το ΠΑΣΟΚ μέσα από τις προτάσεις που καταθέτει και τις απευθείας επαφές με τη βάση.

Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής που θέλει -εκτός των άλλων- να δείξει ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο αντίπαλος της ΝΔ και το μοναδικό κόμμα που διαθέτει λύσεις και έτοιμο ρεαλιστικό σχέδιο, την ώρα μάλιστα που στην Αριστερά επικρατεί λόγω Τσίπρα ο κακός χαμός, ο κ. Ανδρουλάκης, ο οποίος χθες στη Βουλή παρουσίασε την πρότασή του για την κυκλοφοριακή αποσυμφόρηση του λεκανοπεδίου, επισκέπτεται σήμερα το πρωί, αρχικά τους αγρότες στο μπλόκο της Καρδίτσας στον Ε65 και στη συνέχεια στο μπλόκο των αγροτών στα Τρίκαλα (στα Διόδια Λόγγου).

Ναι ή όχι στα μπλόκα;

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και το κόμμα του, αν και πιέζονται από την κυβέρνηση να πάρουν θέση για τους αποκλεισμούς των εθνικών οδών, έχουν διαμηνύσει ότι πρόκειται για «ψευτοδίλημμα και παιχνίδι νέου τύπου κοινωνικού αυτοματισμού της ΝΔ».

Ο κ. Ανδρουλάκης έχει τονίσει ότι αυτό που συμβαίνει σήμερα στον πρωτογενή τομέα είναι πρωτοφανές, υπογραμμίζοντας τη ραγδαία αύξηση των συντελεστών του κόστους παραγωγής, τις αρνητικές επιπτώσεις του σκανδάλου στον ΟΠΕΚΕΠΕ και της εξάπλωσης των ζωονόσων.

Σε ό,τι αφορά τις κινητοποιήσεις, από την Χαριλάου Τρικούπη διευκρινίζουν μέσω του flash.gr ότι στηρίζουν τα αιτήματα και με νόημα επισημαίνουν ότι οι αγρότες «έχουν την εμπειρία να κάνουν σκληρές κινητοποιήσεις χωρίς να ταλαιπωρήσουν τον κόσμο, αλλά να τον κερδίσουν με το μέρος τους, γιατί το δίκαιο είναι μαζί τους».

Υπενθυμίζεται ότι το Σαββατοκύριακο κλιμάκιο βουλευτών και στελεχών επισκέφθηκαν μπλόκα στη Βόρεια Ελλάδα, ενώ τόσο η Άννα Διαμαντοπούλου όσο και ο Χάρης Δούκας είχαν πράξει από την πλευρά τους το ίδιο κατά το πέρασμά τους από περιοχές όπου επικρατεί αγροτικός ξεσηκωμός.