Στο «κόκκινο» η ένταση για τα μπλόκα - Για εκβιασμό κατηγόρησε τους αγρότες ο «γαλάζιος» Σιμόπουλος

Στη σκιά των αγροτικών κινητοποιήσεων συνεδριάζει η Ολομέλεια της Βουλής, με το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Στράτο Σιμόπουλο να κάνει λόγο για «κυβέρνηση που εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα», πυροδοτώντας την αντίδραση της αντιπολίτευσης.

«Την ώρα που η κυβέρνηση εκβιάζεται από τα αγροτικά μπλόκα και η κοινωνία υφίσταται τις επιπτώσεις αυτού του εκβιασμού, η κυβέρνηση συνεχίζει να νομοθετεί με έναν μεταρρυθμιστικό οίστρο που χρειάζεται η χώρα» ανέφερε ο Στράτος Σιμόπουλος, εισηγούμενος το νομοσχέδιο του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για τις κοινωφελείς περιουσίες, τις σχολάζουσες κληρονομιές και δωρεές.

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του εισηγητή του ΠΑΣΟΚ, Πάρι Κουκουλόπουλου. «Από ποιον εκβιάζεται κύριε συνάδελφε; Μήπως εκβιάζονται οι αγρότες; Μήπως έχετε δημιουργήσει τεράστιο νέφος δυσπιστίας; Άλλος είναι εκβιαζόμενος κι όχι η κυβέρνηση», όπως υποστήριξε και κατηγόρησε την κυβέρνηση Μητσοτάκη, για το γεγονός πως οι αγρότες βρίσκονται «ένα βήμα πριν την απελπισία που οδηγεί σε απρόβλεπτες καταστάσεις». Μάλιστα πρόσθεσε πως εάν η κυβέρνηση δεν μπορεί να βρει άμεσα λύση, τότε θα πρέπει να παραιτηθεί.

Να «απέχει από κάθε ενέργεια που δυναμιτίζει το κλίμα», ζήτησε από την κυβέρνηση ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Θεόφιλος Ξανθόπουλος, καλώντας την να μην ωθεί την αστυνομία να λύσει τα προβλήματα.

«Οι απειλές, οι εκβιασμοί και τα αγροτοδικεία που επιστρατεύει η κυβέρνηση, το μόνο που κάνουν είναι να δυναμώνουν το αγωνιστικό πείσμα», ανέφερε εντωμεταξύ η Μαρία Κομνηνάκα του ΚΚΕ, ενώ για δίκαιο αγώνα των αγροτών μίλησε ο Ευκλείδης Τσακαλώτος της Νέας Αριστεράς.