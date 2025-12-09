Ανοίγει ξανά το αεροδρόμιο του Ηρακλείου: Αποχωρούν οι αγρότες - Πού παραμένουν τα μπλόκα

Τον τερματισμό της κατάληψης στο αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» ανακοίνωσαν το πρωί της Τρίτης (9/12) οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Κρήτης, όπως γνωστοποίησε ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συντονιστικής Επιτροπής και του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Ανωγείων, Βασίλης Μανουράς.

«Αποχωρούμε ειρηνικά», δήλωσε ο κ. Μανουράς, σε δηλώσεις που έκανε μαζί με τον πρόεδρο του Συνδέσμου Τουριστικών & Ταξιδιωτικών Πρακτόρων Κρήτης, Μιχάλη Βλατάκη, ο οποίος βρέθηκε στο αεροδρόμιο για να συζητήσει με τους συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο.

Η κινητοποίηση των αγροτών είχε προκαλέσει σοβαρές καθυστερήσεις στις πτήσεις. Τη Δευτέρα ακυρώθηκαν τρεις πτήσεις (δύο εσωτερικού και μία εξωτερικού), ενώ 10 πτήσεις αναχώρησαν με καθυστέρηση, η μεγαλύτερη από τις οποίες έφτασε τις 5 ώρες, και 11 αεροπλάνα προσγειώθηκαν με καθυστέρηση.

Μέχρι τις 11:00 το πρωί της Τρίτης, επηρεάζονται ακόμη οι αναχωρήσεις από το Ηράκλειο και τρεις αφίξεις, καθώς αυτήν την περίοδο ότι το αεροδρόμιο εξυπηρετεί κατά μέσο όρο 40 πτήσεις ημερησίως.

Στο μεταξύ, κανονικά συνεχίζονται οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο Χανίων «Ιωάννης Δασκαλογιάννης», όπου επίσης βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ζητούν να πληρωθούν με «τεχνική λύση».

Πού υπάρχουν μπλόκα των αγροτών

Την ίδια ώρα οι κινητοποιήσεις συνεχίζονται, με τους αγρότες να έχουν κλείσει σημαντικούς οδικούς άξονες και λιμάνια, προκαλώντας σοβαρές δυσχέρειες στη μετακίνηση των πολιτών και στη μεταφορά εμπορευμάτων.

Αναλυτικά, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκα στους κεντρικούς οδικούς άξονες σε Βόρεια-Νότια και Ανατολική-Δυτική Ελλάδα, καθώς και στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης και στην Εγνατία Οδό. Μπλόκα έχουν δημιουργηθεί και στην Ιόνια Οδό και στην Ολυμπία Οδό, ενώ και στα τελωνεία οι αγρότες πραγματοποιούν περιοδικούς αποκλεισμούς των μεθοριακών περασμάτων.

Μάλιστα, στη Νίκαια οι Θεσσαλοί αγρότες είναι αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους, με απώτερο σκοπό τον αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου. Τη Δευτέρα (8/12) πραγματοποιήθηκε και αποκλεισμός των παρακαμπτήριων δρόμων για δύο ώρες, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση των οχημάτων, καθώς μόνο τα ασθενοφόρα και τα οχήματα έκτακτης ανάγκης περνούν από το μπλόκο.

Για το απόγευμα της Τρίτης (9/12) οι αγρότες της Νίκαιας προγραμματίζουν γενική συνέλευση για να αποφασίσουν τα επόμενα βήματα της κινητοποίησης, ενώ ήδη συντονίζουν τις δράσεις τους με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Την Τετάρτη (10/12), μάλιστα, ομάδα αγροτών θα κατευθυνθεί προς τον Βόλο για να ενισχύσει τους αγρότες και τους αλιείς της Μαγνησίας, οι οποίοι προγραμματίζουν αποκλεισμό του λιμανιού.

Κινητοποιήσεις σε Πελοπόννησο και Ήπειρο

Στην Αχαΐα, οι αγρότες έχουν προχωρήσει σε μπλόκο στην περιφερειακή οδό Πατρών, κοντά στον κόμβο της Εγλυκάδας. Η συγκέντρωση των τρακτέρ έχει κλείσει τον δρόμο επ’ αόριστον, ενώ αναμένεται κλιμάκωση της κινητοποίησης. Νωρίτερα χθες, οι αγρότες επιχείρησαν να προσεγγίσουν το λιμάνι της Πάτρας, ωστόσο η Αστυνομία τούς απέτρεψε, με αποτέλεσμα να στρατοπεδεύσουν στην περιφερειακή οδό, προκαλώντας σημαντικά προβλήματα στη διέλευση.

Την ίδια στιγμή, φοιτητές και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας έσπευσαν να εκφράσουν τη στήριξή τους στους αγρότες, ενώ οι τοπικές επιχειρήσεις και εστιατόρια προσέφεραν φαγητό στους αγρότες που συμμετέχουν στην περιφρούρηση.

Στην Άρτα, οι αγρότες έχουν στήσει μπλόκο στην είσοδο της πόλης, ενώ εξετάζουν το ενδεχόμενο να κλείσουν και τους παράδρομους της Εθνικής Οδού. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπάρχει και η πιθανότητα κλεισίματος της παλιάς Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Άρτας, με στόχο να ενισχυθεί η πίεση στις αρμόδιες αρχές.

Στη Δυτική Μακεδονία, στο μπλόκο της Σιάτιστας, οι αγρότες παραμένουν αποφασισμένοι, με πάνω από 700 τρακτέρ να βρίσκονται συγκεντρωμένα στην Εγνατία Οδό. Το Σωματείο Ιδιοκτητών Εστίασης Λάρισας και άλλοι τοπικοί φορείς δηλώνουν τη συμπαράστασή τους και συμμετέχουν ενεργά στην κινητοποίηση. Σήμερα αναμένεται να πραγματοποιηθεί συνάντηση για να αποφασιστεί γενική απεργία σε όλη την περιοχή.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες σε Μακεδονία και Θράκη

Οι αγρότες της Μακεδονίας και της Θράκης, σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους και να παραμείνουν στα μπλόκα, χωρίς να αποκλείουν τη δημιουργία νέων. Επιπλέον, αναμένεται να στηθεί το πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική, με τη συμμετοχή μελισσοκόμων και αγροτών από την περιοχή.

Με προβλήματα η κυκλοφορία στην Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης

Το μπλόκο στα Μάλγαρα παραμένει σε πλήρη εξέλιξη, με περισσότερα από 200 τρακτέρ να έχουν «σταθμεύσει» στην περιοχή. Η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης, στο ρεύμα προς Αθήνα, παραμένει κλειστή επ’ αόριστον, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει για περίπου μιάμιση ώρα κάθε απόγευμα. Παρά τις δυσκολίες, οι αγρότες δηλώνουν ότι δεν θα υποχωρήσουν και ότι σκοπεύουν να κλείσουν επ’ αόριστον και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα κόπηκε χθες στα δύο, αφού αγρότες σε ένα από τα βασικά μπλόκα, αυτό της Νίκαιας, που έχουν αποκλείσει την Εθνική Οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης, προχώρησαν και σε αποκλεισμό παράδρομων.

Η εικόνα πάντως στις Εθνικές Οδούς θυμίζει πολιορκία, με αποκλεισμούς σε κεντρικές αρτηρίες εθνικών δρόμων, ενώ σε άλλα σημεία επιλέγουν να προχωρούν σε συμβολικούς αποκλεισμούς ανά τακτά χρονικά διαστήματα.