Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες: «Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα - Πού στήνονται νέα μπλόκα

Αμετακίνητοι παραμένουν οι αγρότες στα μπλόκα τους, προχωρώντας σε νέες δράσεις και ενισχύοντας τις υπάρχουσες κινητοποιήσεις.

Το πρωί της Τρίτης (9/12), οι αγρότες που είχαν αποκλείσει το αεροδρόμιο Ηρακλείου αποχώρησαν και κατευθύνθηκαν με μηχανοκίνητη πορεία στο κτίριο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, στην παραλιακή λεωφόρο. Εκεί πραγματοποιείται σύσκεψη εκπροσώπων τους με τη γραμματέα της Διοίκησης, Μαρία Κοζυράκη, με επίκεντρο τα οικονομικά και θεσμικά προβλήματα που –όπως τονίζουν– καθιστούν αδύνατη τη συνέχιση της εργασίας τους στον πρωτογενή τομέα.

Φωτ.: Eurokinissi

Έξω από το κτίριο συγκεντρώνονται δεκάδες αγροτοκτηνοτρόφοι, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά οχήματα να έχουν παραταχθεί κατά μήκος της παραλιακής.

Την ίδια ώρα, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης παραμένει κλειστή και στα δύο ρεύματα.

«Κομμένη στα δύο» η Ελλάδα

Δυναμικά συνεχίζουν και σήμερα, Τρίτη, τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, παραμένοντας σε πλήρη ετοιμότητα και διατηρώντας υψηλό τον παλμό των δράσεών τους. Εκατοντάδες τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στο σημείο, με την εθνική οδό Αθηνών – Θεσσαλονίκης κλειστή και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Το απόγευμα της Δευτέρας οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό και των παραδρόμων της εθνικής οδού, κλιμακώνοντας την πίεση και δυσχεραίνοντας ακόμη περισσότερο τη διέλευση των οχημάτων.

Οι κινητοποιήσεις των Θεσσαλών αγροτών αναμένεται να ενταθούν αύριο, Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου, το πρωί, με τους αγρότες από τα τρία μεγάλα μπλόκα της Θεσσαλίας να σχεδιάζουν να ενώσουν τις δυνάμεις τους με τους αλιείς της Μαγνησίας και να προχωρήσουν σε αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Θεσσαλία – Μπλόκα σε Ε65, Τρίκαλα και Καρδίτσα

Στη δυτική Θεσσαλία, τα μπλόκα παραμένουν σταθερά στον αυτοκινητόδρομο Ε65. Οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν παραταχθεί πάνω στον Ε65, ενώ οι αγρότες των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον ίδιο άξονα. Και στα δύο σημεία οι δυνάμεις ενισχύονται καθημερινά από γεωργούς, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους.

Μέσα από καθημερινές γενικές συνελεύσεις, οι αγρότες των δύο μπλόκων συντονίζουν τις κινήσεις τους, αποφασίζοντας πρόσθετες μορφές δράσης, αλλά και κοινή πορεία με εργατικά σωματεία και άλλους φορείς της περιοχής.

Η Συντονιστική Επιτροπή του μπλόκου Ε65 στην Καρδίτσα έχει καλέσει σε συγκέντρωση αλληλεγγύης την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, στις 18:00, στον χώρο του μπλόκου, υπογραμμίζοντας πως «τα προβλήματα είναι κοινά και κοινός πρέπει να είναι και ο αγώνας».

Λαμία – Κόμβος Μπράλου και μπλόκα σε Φθιώτιδα – Βοιωτία

Στη Φθιώτιδα, οι αγρότες που έχουν αποκλείσει τον κόμβο του Μπράλου αποφάσισαν να επαναλάβουν το χθεσινό εγχείρημα αποκλεισμού όλων των παραδρόμων με τρακτέρ και φυσική παρουσία, χωρίς ωστόσο να έχουν ανακοινώσει ακόμη την ακριβή ώρα. Χθες, όλοι οι δρόμοι και παράδρομοι στο σημείο παρέμειναν κλειστοί για περίπου μία ώρα, προκαλώντας μεγάλες ουρές και σημαντικές καθυστερήσεις.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί κλιμάκωση των κινητοποιήσεων από αύριο έως και το Σάββατο. Αντίστοιχες κινήσεις σημειώνονται και στο μπλόκο της Αταλάντης, ενώ στο Κάστρο Βοιωτίας οι αγρότες ξεκινούν σταδιακούς αποκλεισμούς, με τις λεπτομέρειες να οριστικοποιούνται σε νεότερες συνελεύσεις.

Στη Θήβα, οι αγρότες παραμένουν στον κόμβο, συνεχίζοντας τον αποκλεισμό, ενώ στον Δομοκό κλείνουν περιοδικά τόσο το παλαιό εθνικό δίκτυο όσο και την πρόσβαση προς τον Ε65.

Στην Εύβοια, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει καταλήψεις δημοσίων κτιρίων στη Χαλκίδα, μεταξύ των οποίων και το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Τα μπλόκα από τη Θήβα έως τον Δομοκό έχουν ήδη προκαλέσει σοβαρούς περιορισμούς στην κυκλοφορία. Η διαδρομή Αθήνα–Λαμία απαιτεί πλέον υπερδιπλάσιο χρόνο, προσεγγίζοντας τις 4,5 ώρες, με τους οδηγούς να υποχρεώνονται σε αλλεπάλληλες παρακάμψεις και αλλαγές πορείας, προκειμένου να αποφευχθεί πλήρης κυκλοφοριακή ασφυξία.

Πρώτο μπλόκο στη Χαλκιδική – Νέα συνέλευση επί τόπου

Στη Χαλκιδική στήνεται σήμερα στις 12:00 το πρώτο μπλόκο στον νομό, στα φανάρια της Νικήτης στη Σιθωνία, με πρωτοβουλία αγροτών και μελισσοκόμων της περιοχής. Στο σημείο αναμένονται τρακτέρ και οχήματα από Ορμύλια, Νικήτη και Συκιά, ενώ θα ακολουθήσει νέα συνέλευση για τον καθορισμό της μορφής των κινητοποιήσεων.

Η εικόνα στα αεροδρόμια

Μετά από διαπραγματεύσεις, οι αγρότες αποχώρησαν από το αεροδρόμιο Ηρακλείου. Το αεροδρόμιο των Χανίων λειτουργεί πλέον κανονικά, ωστόσο η σημερινή ημέρα θεωρείται κρίσιμη για το αν θα υπάρξουν νέοι αποκλεισμοί, καθώς ομάδα αγροτών διανυκτέρευσε εντός του χώρου.

Κλιμάκωση σχεδιάζουν τα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

Συντονιστική επιτροπή συγκροτήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με εκπροσώπους από 20 μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας. Οι αγρότες αφήνουν «ανοιχτό» το ενδεχόμενο διαλόγου με τον πρωθυπουργό, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Παράλληλα, αποφάσισαν κλιμάκωση των ενεργειών με προγραμματισμένους αποκλεισμούς κρίσιμων υποδομών, όπως:

Το διυλιστήριο Καλοχωρίου

Το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Στο τραπέζι τέθηκε επίσης πρόταση για διεξαγωγή ευρείας συζήτησης σε επίπεδο «συνεδρίου» με έξι θεματικές ενότητες για κτηνοτροφία, αλιεία, μελισσοκομία και καλλιέργειες. Αν η κυβέρνηση δεν την αποδεχθεί, δηλώνουν έτοιμοι να συνεχίσουν διάλογο με την αντιπολίτευση.

Νέα μπλόκα και αποκλεισμοί σε Λαγκαδά – Χαλκηδόνα – Μάλγαρα

Οι αγρότες του δήμου Λαγκαδά προχωρούν σήμερα σε νέο συμβολικό αποκλεισμό μίας ώρας στον κόμβο Δερβενίου.

Στα Μάλγαρα, το ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστό από 1η Δεκεμβρίου, ενώ προς Θεσσαλονίκη θα κλείσει για δύο ώρες από τις 18:30, εκτός αν η γενική συνέλευση αποφασίσει διαφορετικά.

Στη Χαλκηδόνα, προγραμματίζεται δίωρος αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης–Έδεσσας.

Ημαθία – Πέλλα – Πιερία: Μπλόκα σε βασικούς κόμβους

Στην Ημαθία, στον κόμβο Νησελίου, παραμένει κλειστό επ’ αόριστον το ρεύμα προς Βέροια της Εγνατίας Οδού. Επίσης, στον κόμβο Κουλούρας οι αγρότες θα προχωρήσουν σε νέο αποκλεισμό παρακαμπτήριων οδών.

Μπλόκα λειτουργούν επίσης σε Γυψοχώρι Πέλλας, Βεγορίτιδα, Καϊμακτσαλάν και στην περιοχή «Αλυσίδα» στη Δροσιά. Στην Πιερία, τρακτέρ έχουν παραταχθεί στον κόμβο Αιγινίου με περιοδικούς αποκλεισμούς της παλαιάς εθνικής οδού.

Τα βασικά αιτήματα αφορούν:

Καταβολή όλων των χρωστούμενων ενισχύσεων

Κατώτατες εγγυημένες τιμές

Αφορολόγητο πετρέλαιο

Πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα

Αναθεώρηση του κανονισμού ΕΛΓΑ

Δράμα – Καβάλα – Σέρρες: Νέα μέτωπα

Στη Δράμα, οι αγρότες προχωρούν σε τετράωρο αποκλεισμό στη διασταύρωση Κοκκινογείων–Προσοτσάνης, ενώ στην Καβάλα λειτουργούν τρία μπλόκα σε Χρυσούπολη, Φίλιππους και Μουσθένη.

Στον κόμβο Κερδυλλίων, επί της Εγνατίας Οδού, συνεχίζεται ο επ’ αόριστον αποκλεισμός και στα δύο ρεύματα, με την κυκλοφορία να εκτρέπεται αποκλειστικά σε παρακαμπτήριες διαδρομές.

Δυτική Μακεδονία: Ισχυρή παρουσία στα μπλόκα

Στον κόμβο Φιλώτα του άξονα Κοζάνης–Φλώρινας οι αγρότες παραμένουν σταθερά, ενώ στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας στην Εγνατία Οδό οι δυνάμεις ενισχύονται καθημερινά. Η κυκλοφορία διεξάγεται μέσω της παλαιάς εθνικής οδού.