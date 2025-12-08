Αγρότες: Αναβρασμός σε δρόμους, αεροδρόμια, λιμάνια - Δικογραφία για τα επεισόδια στην Κρήτη

Σε αναβρασμό βρίσκεται ο αγροτικός κόσμος της χώρας με τις κινητοποιήσεις να κλιμακώνονται και να λαμβάνουν «άγριες» διαστάσεις, όπως συνέβη νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας (8/12), στην Κρήτη, όπου στα αεροδρόμια του Ηρακλείου και των Χανίων σημειώθηκαν σοβαρά επεισόδια μεταξύ αγροτοκτηνοτρόφων και ΜΑΤ.

Από τη Μακεδονία και τη Θράκη, στη Θεσσαλία και την Ήπειρο, μέχρι την Πελοπόννησο και πλέον την Κρήτη, ολοένα και περισσότερα τρακτέρ βγαίνουν στους δρόμους. Δεκάδες μπλόκα έχουν στηθεί σε κομβικά σημεία της επικράτειας, όπως είναι οι εθνικές οδοί, τα λιμάνια και τα αεροδρόμια. Για δεύτερη εβδομάδα κινητοποιήσεων, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να δείχνουν αποφασισμένοι να μην κάνουν πίσω στα αιτήματά τους και αφήνουν να εννοηθεί ότι θα περάσουν ακόμη και τις γιορτές στα μπλόκα.

Για τα επεισόδια που έγιναν σήμερα στην Κρήτη, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί αρκετά άτομα σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία και θα βρεθούν αντιμέτωπα με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης, παρακώλυση συγκοινωνιών κ.ά.

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΓΡΟΤΩΝ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΦΩΤΟ: INTIME NEWS / IMAGE ONLINE)

Σύμφωνα με τις ίδιες αστυνομικές πηγές, νωρίτερα στο Ηράκλειο, όπου στη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε αστυνομικός, έγιναν δύο συλλήψεις ατόμων για παραβίαση νομοθεσίας περί όπλων, καθώς είχαν μαζί τους αιχμηρό αντικείμενο. Ωστόσο, με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.

Ο πρόεδρος των κτηνοτρόφων των Χανίων Ανδρέας Γερακάκης, μιλώντας στο Action 24 το βράδυ της Δευτέρας (8/12), τόνισε πως ζητούν συγγνώμη από τους αστυνομικούς που τραυματίστηκαν.

Την ίδια ώρα, οι πτήσεις στο αεροδρόμιο Ηρακλείου έχουν ξεκινήσει κανονικά, ωστόσο, οι διαμαρτυρόμενοι αποφάσισαν να κλείσουν και πάλι το αεροδρόμιο από τις έντεκα το βράδυ και μέχρι να λάβουν εκ νέου απόφαση για το τι θα πράξουν, το πρωί της Τρίτης (9/12).

ΦΩΤΟ: ΚΥΔΩΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / INTIME NEWS

Απέκλεισαν και τους παράδρομους οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας σε αποκλεισμό και των παραδρόμων, εκτός από την εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονίκης που είναι κλειστή, εντείνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Οι εκπρόσωποί τους τονίζουν ότι δεν προτίθενται να υποχωρήσουν, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν τις δράσεις τους μέχρι να υπάρξουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και ουσιαστικές λύσεις από την πολιτεία.

Νέο μπλόκο στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας

Ένα νέο αγροτικό μπλόκο στήθηκε σήμερα στη διασταύρωση του Σιδηροδρομικού Σταθμού Νάουσας, όπου οι αγρότες της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας ενίσχυσαν την παρουσία τους στο δρόμο. Το μεσημέρι προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού Βέροιας- Σκύδρας, ενώ ανάλογη κινητοποίηση προγραμματίζεται και για αύριο. Η ακριβής ώρα θα καθοριστεί σε νέα γενική συνέλευση των συμμετεχόντων, που θα πραγματοποιηθεί νωρίς το μεσημέρι.



Στα αιτήματα της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Ημαθίας συμπεριλαμβάνονται η καταβολή όλων των χρωστούμενων από την κυβέρνηση καθώς και της βασικής ενίσχυσης, θέσπιση κατώτερων εγγυημένων τιμών που να καλύπτουν το κόστος παραγωγής και να αφήνουν βιώσιμο εισόδημα για τις βιοποριστικές ανάγκες και τα έξοδα καλλιέργειας, μείωση του κόστους παραγωγής., αφορολόγητο πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στην τιμή του αγροτικού ρεύματος στα 7 λεπτά/Kwh, κατάργηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, επιδότηση και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και εφόδια, να αλλάξει ο κανονισμός του ΕΛΓΑ ώστε να ασφαλίζει και να αποζημιώνει την παραγωγή και το κεφάλαιο στο 100% από όλους τους φυσικούς κινδύνους και νόσους, σε όλα τα στάδια της παραγωγής, με επαρκή κρατική χρηματοδότηση.



Παράλληλα, στα αιτήματα συμπεριλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για το 2025 σε όλα τα προϊόντα. Για την κτηνοτροφία ειδικότερα, τίθεται το ζήτημα της ευλογιάς και ζητείται εμβολιασμός των ζώων, πλήρης αποζημίωση για τα θανατωμένα ζώα, αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος, δωρεάν ανασύσταση των κοπαδιών, στήριξη όλων των υπολοίπων αιτημάτων των κτηνοτρόφων και αποζημίωση για τον καταρροϊκό πυρετό.



Για το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, ζητείται να επιστραφούν και να μοιραστούν τα χρήματα που κλάπηκαν στους πραγματικούς δικαιούχους, να αποδοθούν πολιτικές και ποινικές ευθύνες και να δοθούν τα ονόματα των επιτηδείων στη δημοσιότητα.

Κλιμάκωση κινητοποιήσεων με συντονισμό από 20 μπλόκα της βόρειας Ελλάδας

Σε κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους προχωρούν οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, με αποφάσεις που περιλαμβάνουν αποκλεισμούς σε κρίσιμες υποδομές, όπως το διυλιστήριο Καλοχωρίου, το κτίριο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας αλλά και το λιμάνι της Θεσσαλονίκης. Οι αποφάσεις ελήφθησαν στη σημερινή σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στον Τρίλοφο Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από 20 αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα, που εκτείνονται από τις Μικροθήβες και τη Λάρισα μέχρι την Ξάνθη και την Κομοτηνή, ενώ συμμετείχαν και εκπρόσωποι μπλόκων της Θεσσαλονίκης.



Στη συνάντηση συγκροτήθηκε Συντονιστική Επιτροπή, η οποία σημείωσε ότι δεν αποκλείεται η προοπτική διαλόγου με τον πρωθυπουργό και μέλη της κυβέρνησης, ωστόσο αυτός θα γίνει υπό όρους και προϋποθέσεις.

Στο μεταξύ, ο Αγροτικός Σύλλογος Γεωργών Δήμου Αλεξάνδρειας πρότεινε τη διεξαγωγή ουσιαστικού διαλόγου για το αγροτικό ζήτημα, με κατάθεση προτάσεων στο πλαίσιο συνεδρίου, σε έξι θεματικές ενότητες που αφορούν την κτηνοτροφία, την αλιεία, τη μελισσοκομία, καθώς και τις εκτατικές, δενδρώδεις και κηπευτικές καλλιέργειες. Η πρόταση αφορά τη συμμετοχή εκπροσώπων από όλα τα μπλόκα και τη γραμματειακή υποστήριξη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Σε περίπτωση άρνησης αποδοχής, οι αγρότες προτείνουν συνέχιση του διαλόγου με την αντιπολίτευση.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης σήμερα στον Τρίλοφο, ο δήμαρχος Νέας Προποντίδας, Εμμανουήλ (Μανώλης) Καρράς, συμμετείχε και με την ιδιότητα του καλλιεργητή βερίκοκου και ελιάς Χαλκιδικής, αναδεικνύοντας προβλήματα όπως η έλλειψη εργατών γης και το υψηλό κόστος παραγωγής.

Μπήκαν τα τρακτέρ στην Πάτρα

Αγρότες και κτηνοτρόφοι τη Αχαΐας εισήλθαν με τρακτέρ και αγροτικά οχήματα, μέσω της μεγάλης περιμετρικής οδού, στην πόλη της Πάτρας και η μηχανοκίνητη πορεία έχει τελικό προορισμό το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.



Μόλις έφθασαν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στην μεγάλη περιμετρική απέκλεισαν τον κόμβο του Γλαύκου, ενώ αστυνομικές δυνάμεις που βρίσκονταν σε ετοιμότητα έστησαν φραγμό, ώστε να μην κατευθυνθούν προς το νότιο λιμάνι.

Το βράδυ, οι αγρότες προχώρησαν σε αποκλεισμό του αυτοκινητόδρομου Πατρών - Πύργου, στο ύψος του κόμβου της Κάτω Αχαΐας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της δυτικής Αχαΐας. Η κίνηση των οχημάτων εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Πατρών - Πύργου, μέσω των κόμβων ΒΙ.ΠΕ Πάτρας και Βάρδας.



Στο μεταξύ, αποκλεισμένο εξακολουθεί να παραμένει από αγρότες και κτηνοτρόφους τμήμα της μεγάλης περιμετρικής οδού της Πάτρας, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία των αυτοκινήτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1-Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς.

Στην Αθηνών - Λαμίας, στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες αποσύρουν τα τρακτέρ με τα οποία είχαν αποκλείσει τους παραδρόμους. Ο αποκλεισμός διήρκεσε μια ώρα, όπως είχαν προαναγγείλει και η κυκλοφορία πλέον θα πραγματοποιείται από τους παραδρόμους.

Οι αγρότες συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους, αφού πριν λίγο (8/12/2025) εμπόδισαν τους επιβάτες να μπουν στο πλοίο «Διαγόρας» στη Μυτιλήνη στο προγραμματισμένο δρομολόγια Μυτιλήνη – Χίος – Πειραιάς, με αυτό να αναχωρεί άδειο από το λιμάνι.



Οι αγρότες έκλεισαν την πύλη του λιμανιού με αποτέλεσμα να παραμείνουν στο λιμάνι της Μυτιλήνης 150 επιβάτες, 25 φορτηγά και 44 οχήματα, αφού δεν τους άφησαν να αναχωρήσουν από το νησί.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΕΠΙΒΑΤΗΓΟΥ ΠΛΟΙΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΜΗΤΙΛΗΝΗ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΑΤΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΑΓΡΟΤΩΝ ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ (ΦΩΤΟ: ΛΑΓΟΥΤΑΡΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ/INTIME NEWS)

Όπως λένε οι ίδιοι, κατάφεραν τον στόχο τους, ζητώντας βέβαια συγγνώμη από τους πολίτες. Όπως υποστηρίζουν όμως αυτοί που φταίνε για όλα τα περιστατικά των τελευταίων ημερών δεν είναι οι αγρότες, αλλά η κυβέρνηση.