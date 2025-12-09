Στο «κόκκινο» οι κινητοποιήσεις των αγροτών - Αποκλεισμένα τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο, Χανιά

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι, με τα μπλόκα να εξαπλώνονται σε όλη τη χώρα και τις τοπικές συνελεύσεις να καθορίζουν τα επόμενα βήματα των κινητοποιήσεων.

Από το βράδυ της Δευτέρας, δύο βασικοί οδικοί άξονες παραμένουν αποκλεισμένοι: η Εθνική Οδός Αθηνών–Θεσσαλονίκης και η Εγνατία Οδός. Μπλόκα έχουν στηθεί επίσης στην Ιονία και την Ολυμπία Οδό, καθώς και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα, προκαλώντας σημαντικές καθυστερήσεις.

Ένταση στην Κρήτη – Συλλήψεις και σοβαρά επεισόδια

Η κατάσταση στην Κρήτη παραμένει τεταμένη μετά τα επεισόδια της Δευτέρας (8/12) με τις δυνάμεις των ΜΑΤ, στα οποία οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες ενώ η Αστυνομία απάντησε με χημικά.

Δύο άτομα συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες έχει σχηματιστεί δικογραφία για δέκα ακόμη σεσημασμένους κτηνοτρόφους.

Στα Χανιά, ομάδα αγροτών προκάλεσε φθορές σε περιπολικό, το οποίο στη συνέχεια αναποδογύρισε.

Αποκλεισμένα τα αεροδρόμια Κρήτης

Το αεροδρόμιο Ηρακλείου «Ν. Καζαντζάκης» έκλεισε ξανά το βράδυ της Δευτέρας, μετά από απόφαση αγροτών, μελισσοκόμων και αλιέων από όλη την Κρήτη.

Οι πτήσεις ανεστάλησαν από τις 23:00 και αναμένεται να επανεκκινήσουν μετά τη συνεδρίαση της Συντονιστικής Επιτροπής σήμερα το πρωί.

Αντίστοιχα, αποκλεισμένο είναι και το αεροδρόμιο Χανίων, όπου η κεντρική πύλη έμεινε κλειστή από το μεσημέρι, μετά το «σπάσιμο» του αστυνομικού κλοιού από εκατοντάδες αγρότες.

Επεισόδια στην Κρήτη: Βαριά δικογραφία για τουλάχιστον 20 αγρότες

Δικογραφία με βαρύτατες κατηγορίες όπως απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή και κατά συναυτουργία, οπλοφορία-οπλοχρησία, επικίνδυνες σωματικές βλάβες κατά συρροή και κατά συναυτουργία, φθορές κατά συρροή, διατάραξη κοινής ειρήνης και παρακώλυση συγκοινωνιών έχει σχηματιστεί σε βάρος τουλάχιστον 20 αγροτών που συμμετείχαν στα χθεσινά άγρια επεισόδια με τους αστυνομικούς σε Ηράκλειο και Χανιά.

Οι αγρότες που φέρονται να πρωταγωνίστησαν στις πρωτοφανείς ακρότητες, καθώς έριξαν την περίφραξη του αεροδρομίου, κατέστρεψαν περιπολικά, επιτέθηκαν με πέτρες εναντίον αστυνομικών τραυματίζοντας εννέα και προκαλώντας ζημιές σε σταθμευμένα οχήματα, ταυτοποιήθηκαν μέσω βιντεοληπτικού υλικού και μάλιστα ανάμεσά τους έχουν ταυτοποιηθεί άτομα με σκληρό ποινικό παρελθόν, υπόδικοι και κατάδικοι (εγκληματική οργάνωση για διακίνηση ναρκωτικών, κατοχή όπλων και εκρηκτικών, εκβιάσεις, ζωοκλοπές).

Μπλόκα σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Μακεδονία

Στη Νίκαια Λάρισας, οι αγρότες έχουν αποκλείσει ακόμη και τους παρακαμπτήριους δρόμους, ενώ ετοιμάζονται για κινητοποίηση στο λιμάνι του Βόλου. Στο σημείο δεσπόζει και ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που στήθηκε συμβολικά, καθώς οι αγρότες δηλώνουν πως θα παραμείνουν στα μπλόκα «όσο χρειαστεί».

Στην Ήπειρο, αποκλεισμένος παραμένει ο οδικός άξονας από Άρτα έως Φιλιππιάδα, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται στη Θεσπρωτία, με πορεία από το γήπεδο της Ηγουμενίτσας έως το λιμάνι.

Στη Δυτική Μακεδονία, πάνω από 700 τρακτέρ παραμένουν στο μπλόκο της Μπάρας Σιάτιστας, με τους αγρότες να ζητούν γενική απεργία και να δηλώνουν αποφασισμένοι για κλιμάκωση.

Μάλγαρα – Κλείσιμο εθνικής οδού σε καθημερινή βάση

Την ίδια ώρα, περισσότερα από 200 τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί στα Μάλγαρα.

Η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα παραμένει κλειστή επ’ αόριστον, ενώ το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη κλείνει καθημερινά για περίπου μιάμιση ώρα.

Πορεία με τρακτέρ στην Πάτρα

Στην Πάτρα, αγρότες και κτηνοτρόφοι εισήλθαν με τρακτέρ στην πόλη μέσω της περιμετρικής, με κατεύθυνση το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η αστυνομία απέκλεισε τον κόμβο Γλαύκου για να αποτρέψει πορεία προς το νότιο λιμάνι.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων αποκλεισμών

Οι αγρότες δηλώνουν πως επίκειται νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεων.

Σύμφωνα με τους ίδιους, εξετάζεται ακόμη και ο επ’ αόριστον αποκλεισμός του ρεύματος προς Θεσσαλονίκη, εφόσον δεν υπάρξει ανταπόκριση από την κυβέρνηση.