Υπό αγροτικό αποκλεισμό τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά - Μάχες σώμα με σώμα, πέτρες και χημικά

Μάχες σώμα με σώμα, πετροπόλεμος, χημικά και αποκλεισμοί αεροδρομίων στην Κρήτη.

Τα αεροδρόμια σε Ηράκλειο και Χανιά τελούν υπό αγροτικό αποκλεισμό με αγρότες να βρίσκονται ακόμα και μέσα στην πίστα προκαλώντας σειρά προβλημάτων σε προγραμματισμένες πτήσεις.

Νωρίτερα, είχαν σημειωθεί σοβαρά επεισόδια και στο Ηράκλειο και στα Χανιά ανάμεσα σε αστυνομικές δυνάμεις και εκπροσώπους των αγροτών και των κτηνοτρόφων.

Αγρότες συγκεντρώθηκαν στο δρόμο που οδηγεί στο αεροδρόμιο των Χανίων ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν να προσεγγίσει το αεροδρόμιο ξεκαθαρίζοντας μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΡΤ, πως μέχρι αύριο το πρωί στις 07:00 δεν πρόκειται να επιτραπεί σε κανέναν να προσεγγίσει την είσοδο του αερολιμένα.

Ήδη έχουν ενημερωθεί όλες οι αεροπορικές πτήσεις για την κατάσταση και τις επόμενες ώρες αναμένεται να υπάρξουν ακυρώσεις πτήσεων. Είναι ενδεικτικό πως επιβάτες που φτάνουν στο αεροδρόμιο φτάνουν στο σημείο μόνο πεζοί κρατώντας στα χέρια τους τις αποσκευές τους.

Intime

Intime

Intime

Εικόνες από το αεροδρόμιο του Ηρακλείου

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Eurokinissi

Άγρια επεισόδια

Η ένταση ξεκίνησε νωρίτερα στο δρόμο που οδηγεί προς τον αεροδρόμιο Χανίων όταν αγρότες και κτηνοτρόφοι κινήθηκαν προς τις αστυνομικές δυνάμεις πετώντας πέτρες προς το σημείο όπου ήταν η κλούβα των ΜΑΤ.

Ακολούθησε χρήση χημικών και συγκρούσεις με τους συγκεντρωμένους να αναποδογυρίζουν ένα όχημα της αστυνομίας ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κινήθηκαν και προς τις αστυνομικές δυνάμεις παίρνοντας στο κυνήγι τους αστυνομικούς.

Τα επεισόδια τελείωσαν μόνο όταν οι αστυνομικές δυνάμεις πήραν εντολή να αποχωρήσουν από το σημείο με αποτέλεσμα οι αγρότες λίγη ώρα αργότερα να φτάσουν μέχρι την είσοδο του αεροδρομίου.

Intime

Intime

Intime

Intime