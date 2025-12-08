Στους δρόμους ο πρωτογενής τομέας της Κρήτης - Επί του ΒΟΑΚ τρακτέρ και αγροτικά (vids-photo)

Προς τον ΒΟΑΚ από το Παγκρήτιο Στάδιο, στο Ηράκλειο, όπου πραγματοποιήθηκε μεγάλη προσυγκέντωση αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων κατευθύνονται τρακτέρ και τα αγροτικά αυτοκίνητα που βγήκαν στους δρόμους σε όλη την Κρήτη, διεκδικώντας λύση στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα. Οι κινητοποιήσεις, όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι τους, είναι η απαρχή ενός νέου κύκλου διαμαρτυριών «επ’ αόριστον».



Διαβάστε για τις κινητοποιήσεις των αγροκτηνοτρόφων στην Κρήτη.





