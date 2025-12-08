«Πόρτα ανοιχτή, με δρόμους ανοιχτούς» - Ο Μητσοτάκης στρώνει το χαλί για συνάντηση με τους αγρότες

Με τους αγρότες να βρίσκονται σε διαδικασία πλήρους κλιμάκωσης των κινητοποιήσεών τους και την κυβέρνηση να δέχεται ταυτόχρονα «πυρά» από τους Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά, ο Πρωθυπουργός άνοιξε «παράθυρο» για συνάντηση με εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου θέτοντας δυο βασικά προαπαιτούμενα: Τους ανοιχτούς δρόμους και τη συγκεκριμένη ατζέντα.

«Η πόρτα μας είναι πάντα ανοιχτή – καλό ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς - Ακραίες κινητοποιήσεις μπορεί να στρέψουν μεγάλα στρώματα της κοινωνίας απέναντι στους αγρότες που μπορεί να έχουν δικαιολογημένα αιτήματα



Ζητάμε συγκεκριμένη εκπροσώπηση και συγκεκριμένα αιτήματα – Να δούμε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών περιορισμών τι μπορούμε να κάνουμε» είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας στο συνέδριο «Υγεία Πάνω απ΄όλα».

«Εμείς είμαστε ανοιχτοί σε καλόπιστο διάλογο, να ξέρουμε με ποιους συνομιλούμε και να υπάρχουν συγκεκριμένα αιτήματα. Γιατί αυτή τη στιγμή υπάρχει μια ασάφεια που δεν εξυπηρετεί την προσπάθειά μας να καθίσουμε να σχεδιάσουμε πράγματα που πρέπει να γίνουν για τον παραγωγικό τομέα» είπε ο Πρωθυπουργός αφήνοντας αιχμές για προηγούμενες κυβερνήσεις:

«Δεν πρόκειται να ξανακάνουμε το λάθος που κάναμε σε άλλες εποχές, να τάξουμε και να δώσουμε στους αγρότες χρήματα τα οποία δεν μπορούσαμε στη συνέχεια να τα δικαιολογήσουμε και να μας ζητά η Ευρώπη να τα επιστρέψουμε και με τόκο...».