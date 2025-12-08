Πρωτόγνωρες εικόνες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου: Aγρότες παίζουν μπάλα στην πίστα του «Ν. Καζαντζάκης»

Λίγες ώρες μετά τα επεισόδια που προκάλεσαν σοκ με την αγριότητά τους, οι ξεσηκωμένοι αγρότες της Κρήτης κατέλαβαν το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, φτάνοντας μέχρι και την πίστα του αερολιμένα.

Οι αγρότες, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι και αλιείς παρατάχθηκαν με τα τρακτέρ και τις κατσούνες τους στο «Ν. Καζαντζάκης». Στα γκισέ, τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις, τα καταστήματα και τα καθίσματα του αεροδρομίου που συνήθως υπάρχουν ταξιδιώτες, επισκέπτες και εργαζόμενοι, βρίσκονταν κτηνοτρόφοι και αγρότες, οι οποίοι δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους.



Στην πίστα και τον αεροδιάδρομο η εικόνα ήταν ακόμα πιο «σουρεαλιστική», με τους αγρότες να παίζουν ποδόσφαιρο και να κάθονται πάνω σε σκαλωσιές και μηχανήματα μεταφοράς αποσκευών.



Το απόγευμα της Δευτέρας 8 Δεκεμβρίου 2025 (λίγο πριν τις 17.00) και μετά από τρεις ώρες κινητοποίησης μέσα στην πίστα του αεροδρομίου Ηρακλείου «Ν.Καζαντζάκης», αποχώρησαν τελικά οι διαμαρτυρόμενοι του πρωτογενή τομέα.



Οι λειτουργίες του αεροδρομίου είχαν ανασταλεί ενώ ακυρώθηκαν και όλες οι πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Μετά την αποχώρηση των διαμαρτυρόμενων από την πίστα του αεροδρομίου, αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι ασφαλείας, προκειμένου οι πτήσεις και οι λειτουργίες να ξεκινήσουν και πάλι κανονικά.



Πάντως, πλήθος αγροτοκτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και αλιέων, εξακολουθεί να βρίσκεται εντός και εκτός του κτιρίου του αεροδρομίου «Ν. Καζαντζάκης», τονίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις τους θα συνεχιστούν επ' αόριστον.