Tουρκική ομάδα μπάσκετ βρήκε εμπόδιο και «κόλλησε» στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα (vid)

Η τουρκική ομάδα μπάσκετ Μερσίν, καθ’ οδόν προς την Καρδίτσα για τον αγώνα του Basketball Champions League, βρέθηκε απρόσμενα μπροστά στο μπλόκο των αγροτών στη Θήβα. Το πούλμαν της αποστολής, που είχε ξεκινήσει από το αεροδρόμιο της Αθήνας ακινητοποιήθηκε από το μπλόκο που έχουν στήσει οι αγρότες, αφού επιτρέπουν τη διέλευση μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις.

Η καθυστέρηση εγείρει πλέον ερωτήματα για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα και τη δυνατότητα της ομάδας να φτάσει εγκαίρως στην Καρδίτσα. Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό αγώνα καθώς οι δύο ομάδες είναι ισόβαθμες, πίσω από την πρωτοπόρο Ουνικάχα.

Παρά την ταλαιπωρία, οι άνθρωποι της τουρκικής ομάδας έδειξαν κατανόηση για την κατάσταση, αναγνωρίζοντας πως αντίστοιχες δυσκολίες βιώνουν και οι αγρότες στη δική τους χώρα. Το περιστατικό αναδεικνύει πώς οι κοινωνικές κινητοποιήσεις μπορούν να επηρεάσουν ακόμη και τον χώρο του αθλητισμού, δημιουργώντας απρόβλεπτα εμπόδια σε διεθνείς διοργανώσεις.