Μόντε Μόρις: Ο εκλεκτός του Ολυμπιακού είναι ένας... Terminator του Pick n Roll και της οργάνωσης

Ο Ολυμπιακός μετά από μερικές ημέρες «ησυχίας» στο ρεπορτάζ για την απόκτηση γκαρντ και με την αγορά των ΗΠΑ και του ΝΒΑ στο επίκεντρο βρήκε τον εκλεκτό του. Αυτός είναι ο Μόντε Μόρις, ο οποίος είχε συζητήσει με τον Ολυμπιακό και τον Σεπτέμβριο χωρίς όμως να προχωρήσει ποτέ πρακτικά η μεταξύ τους κουβέντα, ενώ το ίδιο χρονικό διάστημα είχε απορρίψει και την πρόταση της Ρεάλ έναντι 2.000.000 δολαρίων.

Τα δεδομένα για το deal των δυο πλευρών

Πλέον οι Πειραιώτες μετά που έμεινε ελεύθερος ο 30χρονος combo γκαρντ από τους Πέισερς βολιδοσκόπησαν την κατάσταση, μπήκαν σε συζητήσεις με τον παίκτη και πλέον οι δύο πλευρές βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις σύμφωνα με τις πληροφορίες από τις ΗΠΑ.

Το deal δεν έχει κλείσει, αφού οι συζητήσεις είναι «ζωντανές», όμως ο Ολυμπιακός δείχνει τη διάθεση, εφόσον ο Μόρις το πάρει απόφαση να έρθει στην Ευρώπη να τελειώσει το ζήτημα και να τον ντύσει στα «ερυθρόλευκα» με συμβόλαιο 1.5 έτους δηλαδή μέχρι το καλοκαίρι του 2027.

Το who is who του Μόντε Μόρις

NBA

Ο Μόντε Μόρις γεννήθηκε στις 27 Ιουνίου 1995 στο Γκραντ Ράπιντς του Μίσιγκαν και αποφοίτησε από το Iowa State, όπου έχτισε φήμη ως ένας από τους πιο προσεκτικούς οργανωτές στη NCAA, με ιστορικά χαμηλό λόγο λαθών. Επιλέχθηκε στο Νο51 του draft του 2017 από τους Ντένβερ Νάγκετς, κάνοντας σταδιακά το «σκαλοπάτι» από two-way συμβόλαιο σε βασικό rotation player.

Στο ΝΒΑ έχει φορέσει τις φανέλες των Νάγκετς, Ουάσινγκτον Γουίζαρντς, Ντιτρόιτ Πίστονς και Μινεσότα Τίμπεργουλβς, με συνολικό μέσο όρο καριέρας 9,4 πόντους, 3,6 ασίστ, 2,3 ριμπάουντ και 47,3% στα σουτ – με 38,8% στο τρίποντο.





Από το Ντένβερ στο προσκήνιο

Στο Ντένβερ, δίπλα στον Νίκολα Γιόκιτς, ο Μόρις έμαθε να λειτουργεί σε ένα από τα πιο πολύπλοκα επιθετικά συστήματα του ΝΒΑ, παίζοντας σε δομές με πολλή κίνηση χωρίς την μπάλα, συνεχή hand-offs και pick-n-roll σε δεύτερο χρόνο.

Την καλύτερη σεζόν του με τους Νάγκετς (2021-22) είχε 12,6 πόντους, 4,4 ασίστ, 3 ριμπάουντ, με 48,4% εντός πεδιάς και 39,5% στο τρίποντο σε 29,9’ συμμετοχής, ξεκινώντας βασικός στα περισσότερα παιχνίδια.



Η χρονιά του «ηγέτη» στην Ουάσινγκτον

Το 2022-23 μετακόμισε στην Ουάσινγκτον, όπου ουσιαστικά έγινε full-time βασικός οργανωτής. Εκεί μέτρησε 10,3 πόντους, 5,3 ασίστ και 3,4 ριμπάουντ σε 27,4 λεπτά, με 48% στα σουτ και 38,2% από τα 6,75 μ., επιβεβαιώνοντας ότι μπορεί να κουμαντάρει ομάδα σε υψηλό επίπεδο ως πρώτος point guard.



Το πέρασμα από Πίστονς και Τίμπεργουλβς

Το καλοκαίρι του 2023 ο Μόρις πήγε στους Πίστονς, επιστρέφοντας ουσιαστικά «σπίτι» στο Ντιτρόιτ. Ένας τραυματισμός στον τετρακέφαλο τον κράτησε εκτός για μεγάλο διάστημα και έπαιξε μόλις 6 αγώνες, με 4,5 πόντους σε 11,3 λεπτά.

Τον Φεβρουάριο του 2024 έγινε ανταλλαγή στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, ως έμπειρο back-up πίσω από τον Μάικ Κόνλεϊ. Εκεί πρόσφερε 5,1 πόντους και 2,3 ασίστ σε 27 εμφανίσεις, με 42,4% στο τρίποντο, λειτουργώντας ως σταθεροποιητικός παράγοντας στη δεύτερη πεντάδα μιας ομάδας που πρωταγωνιστούσε στη Δύση.

Τι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό: Τα δυνατά σημεία και οι... χτυπητές αδυναμίες

NBA

Οργάνωση και χαμηλά λάθη



Το βασικό του χαρακτηριστικό είναι η απόφαση. Ο Μόρις σπάνια βιάζεται, διαβάζει τις άμυνες και επιλέγει σχεδόν πάντα τη σωστή πάσα. Στο ΝΒΑ έχει χτίσει φήμη ως ένας από τους καλύτερους στο ratio ασίστ/λάθη, με σεζόν που ξεπερνούσε τις 4 ασίστ για κάθε λάθος.



Για τον Ολυμπιακό, που στηρίζεται σε σετ παιχνίδι, in-game προσαρμογές και σωστές αποφάσεις σε half court, αυτό είναι χρυσάφι.



Αξιόπιστο τρίποντο και παιχνίδι χωρίς την μπάλα



Το 38-39% καριέρας στο τρίποντο δεν είναι τυχαίο. Ο Μόρις μπορεί:



να εκτελέσει μετά από ντρίμπλα στο pick-n-roll,

να «τιμωρήσει» close-out ως spot-up shooter από τις γωνίες,

να παίξει δίπλα σε δεύτερο δημιουργό, λειτουργώντας και ως off-guard.

Αυτό σημαίνει ότι δεν «μπουκώνει» το spacing του Ολυμπιακού, αλλά αντίθετα το ανοίγει, επιτρέποντας σε forwards και centers να δουλέψουν με περισσότερο χώρο στη ρακέτα.



Pick-n-roll με υπομονή και κάθετη απειλή

Ο Μόρις είναι παραδοσιακός floor general: στήνει το pick-n-roll, διαβάζει τη 2η και την 3η πάσα, πασάρει στο short roll, ψάχνει το skip pass στην αδύνατη πλευρά. Δεν είναι εκρηκτικός slasher τύπου «πάω στο καλάθι πάνω από όλους», αλλά επιτίθεται με μεγάλες καμπύλες, φρένα, αλλαγές ρυθμού και pull-up.

Σε συνδυασμό με έναν ψηλό που ρολάρει δυνατά, μπορεί να γίνει εξαιρετικά αποτελεσματικός, είτε τελειώνοντας με floaters είτε βρίσκοντας τον συμπαίκτη του σε lob ή pocket pass.





Τι ΔΕΝ φέρνει-τα «μείον» του Μόρις

Δεν έχει elite αθλητικά προσόντα: δεν θα δεις εντυπωσιακές διεισδύσεις ή «σκίσιμο» της άμυνας κάθε φορά. Αμυντικά είναι αξιοπρεπής στο ένας εναντίον ενός και αρκετά έξυπνος στα rotations, αλλά δεν είναι lock-down defender που θα σβήσει μόνος του τους κορυφαίους Ευρωπαίους scorers. Η προσαρμογή στο ευρωπαϊκό, πιο physical στυλ και στα συνεχόμενα close-outs σε μικρότερα γήπεδα θα είναι πρόκληση.



Δεν είναι ο «serial scorer» των 20+ πόντων

Ο Μόρις είναι κατά βάση organizer-scorer και όχι pure scorer. Στο ΝΒΑ οι καλύτερες χρονιές του είχαν 10-13 πόντους μέσο όρο, όχι 18-20. Θα έχει βραδιές που θα «σπάει» τους 15-18 πόντους, αλλά η σταθερά του είναι η οργάνωση, όχι το συνεχές heavy scoring. Ο Ολυμπιακός δεν πρέπει να περιμένει από αυτόν τον νέο «Μίσιτς» σε επίπεδο volume scoring, αλλά έναν γκαρντ που θα κάνει όλους τους γύρω του καλύτερους.

Πώς μπορεί να τον αξιοποιήσει ο Ολυμπιακός

1. Κύριος οργανωτής σε σετ παιχνίδι

Ο Μόρις μπορεί να μπει κατευθείαν στο ρόλο του βασικού point guard σε σετ καταστάσεις και να «κουμπώσει» με δεύτερο δημιουργό δίπλα του (π.χ. combo guard που ανοίγει το γήπεδο), να στήσει side pick-n-rolls και Spain pick-n-rolls, να αξιοποιήσει τους σουτέρ στην περίμετρο (κοψίματα από τη γωνία, flare screens κλπ.).

Ο τρόπος που έχει μάθει να παίζει δίπλα στον Γιόκιτς, αλλά και σε σύνολα με πολλές μπάλες στα χέρια των forwards, τον κάνει ιδανικό για ομάδες που παίζουν ομαδικό μπάσκετ όπως ο Ολυμπιακός.



2. Δίδυμο δημιουργίας με δεύτερο γκαρντ

Η ικανότητά του να παίζει και χωρίς την μπάλα επιτρέπει στον κόουτς να τον βάλει σε line-ups με δεύτερο γκαρντ που δημιουργεί, σε σχήματα με δύο χειριστές, αφού ο Μόρις μπορεί να λειτουργεί ως σταθερά που δίνει την «πρώτη σωστή πάσα» και μετά επιτίθεται ως secondary creator. Με αυτόν τον τρόπο ο Ολυμπιακός μπορεί να μειώσει την πίεση από τον άλλον γκαρντ, μοιράζοντας τις αποφάσεις.

3. Κλεισίματα αγώνων και «ψυχραιμία» στο τέλος

Ο ίδιος γνωρίζει πώς να διαχειριστεί την μπάλα στα τελευταία λεπτά, πότε να ψάξει την καθυστερημένη επίθεση (late clock), πότε να πάει σε προσωπική φάση και πότε να εμπιστευτεί τον καλύτερο finisher. Αυτό είναι κάτι που ο Ολυμπιακός συχνά αναζητά σε κρίσιμες βραδιές της Euroleague. Μια φιγούρα που δεν πανικοβάλλεται και κάνει τη σωστή επιλογή.