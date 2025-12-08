Ολυμπιακός: Νέα σενάρια για συμφωνία με Ουάσινγκτον - Το who is who και τα δεδομένα του συμβολαίου

Τις τελευταίες ημέρες έχει αναπτυχθεί έντονα το σενάριο που θέλει τον Ντουέιν Ουάσινγκτον να βρίσκεται στην πόρτα της εξόδου από την Παρτίζαν. Η κατάσταση φαίνεται να έχει «στραβώσει» οριστικά μετά το παιχνίδι με την Μπάγερν Μονάχου, όπου ο 25χρονος γκαρντ δέχθηκε αποδοκιμασίες από τους οπαδούς και αποχώρησε εκνευρισμένος για τα αποδυτήρια. Το επεισόδιο αυτό έχει πυροδοτήσει φήμες περί ρήξης του με τον σύλλογο και έφερε στο προσκήνιο σενάρια μεταγραφής του σε άλλη ομάδα της Euroleague.

Συγκεκριμένα, το «Baseline Intel» κάνει λόγο για συμφωνία του 25χρονου Αμερικανο-γερμανού γκαρντ με τους Πειραιώτες με τον Ουάσινγκτον να αποχωρεί άμεσα από τον σύλλογο του Βελιγραδίου και να συνεχίζει τη φετινή σεζόν στον Ολυμπιακό.

Duane Washington Jr. is parting ways with #partizan effective immediately in light of recent events. The guard has reached an agreement to join #olympiacosbc for the remainder of the season, aiming to help the club in its push for the #EuroLeague title — BASELINE INTEL ® (@Baseline_intel_) December 7, 2025

Όπως αναφέρει το Μέσο: «Ο Ντουέιν Ουάσινγκτον Τζούνιορ αποχωρεί άμεσα από την Παρτίζαν, μετά τα πρόσφατα γεγονότα. Ο γκαρντ κατέληξε σε συμφωνία να ενταχθεί στον Ολυμπιακό για το υπόλοιπο της σεζόν, με στόχο να βοηθήσει τον σύλλογο στην προσπάθειά του να κατακτήσει τη Euroleague».

Θα πρέπει να τονίσουμε πως αυτή η πληροφορία, μέχρι στιγμής, δεν έχει επιβεβαιωθεί ούτε από το περιβάλλον του παίκτη, αλλά ούτε και από τις δυο ομάδες.

Το who is who του Ουάσινγκτον και το συμβόλαιο με το buy-out

Ο Ουάσινγκτον είναι ο πιο αξιόπιστος παίκτης στην περιφέρεια των Σέρβων με 14πόντους-2,6 ασίστ και με το εκπληκτικό 42,7% στο τρίποντο έχοντας κατά μέσο όρο 2,5 εύστοχα ανά 5.8 προσπάθειες σε κάθε ματς. Πρόκειται για ένα combo guard που έρχεται από τον πάγκο, αλλάζει τον ρυθμό και σκοράρει.

Ο 25χρονος =γκαρντ υπέγραψε πέρσι συμφωνία για 1+1 χρόνια με την Παρτίζαν. Αυτή την στιγμή βρίσκεται στον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του. Όμως μετά τα νέα δεδομένα και την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς, όλα είναι πιθανά. Θα πρέπει βέβαια να αναφέρουμε πως ο παίκτης έχει ένα μικρό buy-out και αν λύσει την συνεργασία του με την Παρτιζάν, δεν θα δικαιούται αποζημίωση.