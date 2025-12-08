Συγκλονίζει ο Νεϊμάρ για την «αόρατη» μάχη του: «Ζήτησα βοήθεια, είχα φτάσει στο μηδέν»

Η Σάντος και ο Νεϊμάρ εξασφάλισαν την παραμονή στη Serie A της Βραζιλίας με νίκη με 3-0επί της Κρουζέιρο, με τον 33χρονο αστέρα του ποδοσφαίρου να επιβεβαιώνει μετά τοτέλος του αγώνα, ότι θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο αριστερό του γόνατο.



Παίζοντας τον τελευταίο αγώνα πρωταθλήματος της σεζόν, η Σάντος, η οποία απέκτησε παγκόσμιο κοινό χάρη στον σπουδαίο όλων των εποχών Πελέ, απέφυγε τον δεύτερο υποβιβασμό της ομάδας στην ιστορία της. Η Σάντος υποβιβάστηκε το 2023 για πρώτη φορά σχεδόν ένα χρόνο μετά τον θάνατο του Πελέ.



Από την πλευρά του, ο Νεϊμάρ δυσκολεύτηκε να αναρρώσει από ρήξη πρόσθιου χιαστού συνδέσμου τον Οκτώβριο του 2023 που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός αγώνα για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου εναντίον της Ουρουγουάης. Ωστόσο, αποδείχθηκε καθοριστικός παίκτης για τη Σάντος σε μια επιτυχημένη προσπάθεια να αποφύγει τον υποβιβασμό στο βραζιλιάνικο πρωτάθλημα μετά την άνοδο πέρυσι.





Ο «Νέϊ», ο οποίος επέστρεψε στη Σάντος τον Ιανουάριο, ήταν καθοριστικός για την ομάδα από την οποία ξεκίνησε την επαγγελματική του καριέρα. Στους τρεις τελευταίους γύρους του πρωταθλήματος, ο Βραζιλιάνος σκόραρε ένα γκολ εναντίον της Σπορτ Ρεσίφε σε μια νίκη με 3-0, χατ τρικ εναντίον της Χουβεντούδε σε μια ακόμη νίκη με 3-0, και την Κυριακή (7/12) ήταν ξανά από τους πιο καθοριστικούς της ομάδας του.



«Ήρθα γι' αυτό, για να προσπαθήσω να βοηθήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αυτές ήταν δύσκολες εβδομάδες για μένα», είπε ο Νεϊμάρ μετά τον αγώνα. «Ευχαριστώ όσους ήταν μαζί μου για να με στηρίξουν. Αν δεν ήταν αυτοί, δεν θα είχα παίξει αυτούς τους αγώνες λόγω αυτών των τραυματισμών, αυτού του προβλήματος στο γόνατο. Χρειάζομαι ξεκούραση και μετά θα κάνουμε αυτή την επέμβαση στο γόνατο».



Στη συνέχεια, ο Βραζιλιάνος σούπερ σταρ, αποκάλυψε πως μετά την πολύ σκληρή κριτική που δέχτηκε το Νοέμβριο για τις εμφανίσεις του, χρειάστηκε να ζητήσει βοήθεια από ψυχολόγο.





«Όταν πρόκειται για μένα, πάντα ξεπερνούν τα όρια στην κριτική τους. Μετά την ήττα από τη Φλαμένγκο το Νοέμβριο ήταν η πρώτη φορά που ζήτησα βοήθεια από ψυχολόγο. Η κατάστασή μου είχε φτάσει στο μηδέν. Δεν είχα άλλη δύναμη για να καταφέρω να σταθώ μόνος μου όρθιος.



Ο προπονητής μου, οι συμπαίκτες μου, η οικογένειά μου, ήταν όλοι απίστευτα σημαντικοί κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, βοήθησαν να σταθώ ξανά στα πόδια μου. Τους ευχαριστώ όλους, γιατί χωρίς αυτούς, δεν νομίζω ότι θα είχα τη δύναμη να επιστρέψω.



Είχα κάνει θεραπεία πριν από λίγο καιρό, αλλά δεν ήταν επειδή ήμουν άρρωστος. Ήταν επειδή ήθελα βοήθεια, να βοηθήσω περισσότερο τον εαυτό μου. Αλλά αυτή τη φορά, ήταν η πρώτη φορά που η συναισθηματική μου κατάσταση έφτασε στο μηδέν. Ομολογώ ότι είμαι πολύ δυνατός συναισθηματικά, μπορώ να αντέξω πολλά, αλλά αυτή τη φορά δεν άντεξα», τόνισε ο Βραζιλιάνος σταρ και τέλος κλήθηκε να μιλήσει για το μέλλον της καριέρας του.





«Δεν ξέρω. Ειλικρινά, δεν ξέρω. Τώρα θέλω να ξεκουραστώ τουλάχιστον μια εβδομάδα, να πάω ένα ταξίδι, να ξεχάσω το ποδόσφαιρο και μετά θα σκεφτώ. Αλλά προφανώς η καρδιά μου είναι πάντα στη Σάντος. Θα αφήνω πάντα τη Σάντος στην πρώτη θέση. Αλλά θα δούμε τι είναι καλύτερο για όλους».