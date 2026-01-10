Πρώην ταλέντο της Τσέλσι συγκλονίζει: «Μου απομένουν μόλις λίγες μέρες ζωής»

Ο Λαμίσα Μουσόντα, πρώην ταλέντο της Τσέλσι, προχώρησε σε μια σοκαριστική αποκάλυψη μέσω των social media, αναφέροντας πως μπορεί να του απομένουν μόνο λίγες μέρες ζωής.

Ο πρώην επιθετικός γνωστοποίησε την «μάχη» του τα τελευταία δυο χρόνια με μια ανίατη ασθένεια που έχει επηρεάσει σοβαρά την υγεία του, φτάνοντας στο σημείο να φοβάται για την ζωή του, και να λέει ότι δεν έχει πολύ χρόνο πια.

Ο 33χρονος που ξεκίνησε την καριέρα του στα τμήματα υποδομής της Άντερλεχτ πριν μετακινηθεί στην ακαδημία των «μπλε» το 2012, έγραψε σε ένα συνταρακτικό μήνυμα στο Instagram την Πέμπτη (8/1) και συγκλόνισε:

«Καθώς συνειδητοποιώ ότι μου απομένουν μόνο λίγες μέρες, συνειδητοποιώ επίσης ότι είχα πολλούς ανθρώπους στο πλευρό μου και θα φυλάξω για πάντα τις αναμνήσεις. Η ζωή είναι δύσκολη, αλλά η θέα είναι υπέροχη».

«Η ζωή έχει τόσες πολλές αυξομειώσεις και κανείς δεν γνωρίζει πραγματικά τον πόνο με τον οποίο παλεύεις. Αυτά ήταν δύο πολύ δύσκολα και εξαντλητικά χρόνια για μένα. Και με λύπη μου πρέπει να σας ενημερώσω ότι αγωνίζομαι να επανέλθει η υγεία μου στο φυσιολογικό, γι’ αυτό και δεν μπόρεσα να εμφανιστώ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.



Έπρεπε να αποδεχθώ ότι η υγεία μου βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση και τώρα απλώς παλεύω για να παραμείνω στη ζωή. Θα εκτιμούσα βαθιά τη βοήθεια και τις προσευχές σας αυτή την περίοδο.

Η οικογένειά μου κι εγώ παλεύουμε και δεν θα τα παρατήσω μέχρι να έρθει η ώρα για την τελευταία μου ανάσα. Όπως μπορείτε να δείτε εδώ, έχω ευλογηθεί με μια όμορφη αρχή στη ζωή μου… έχω τόσα πολλά ακόμα να δώσω. Υπάρχουν τόσοι υπέροχοι άνθρωποι που θα ήθελα να έχω την ευκαιρία να τους ευχαριστήσω πρόσωπο με πρόσωπο. Με πονά που ίσως να μην έχω αυτή την ευκαιρία. Σας αγαπώ όλους. Λαμίσα».

Τα μηνύματα που έλαβε το πρώην ταλέντο της Τσέλσι ήταν πολλά, με τον Ρομέλου Λουκάκου να στέλνει ένα μήνυμα στήριξης προς τον Μουσόντα στα σχόλια λέγοντας του να μείνει δυνατός και ότι τον στηρίζει γράφοντας «Κουράγιο Λαμίσα είμαστε μαζί σου». Την στήριξή της έδειξε και η Μαρίνα Γκρανόφσκαγια, πρώην διευθύντρια της Τσέλσι μεταξύ του 2014 και 2022 σχολιάζοντας: «Ειλικρινά ελπίζω να καταφέρεις να ξεπεράσεις τα προβλήματα υγείας σου! Σε σκέφτομαι, εσένα και την οικογένειά σου».

Show him some love in the comments! 💜 pic.twitter.com/KFpqog8ZAb — Purple Anderlecht (@Purple_RSCA_) January 8, 2026

Ο Μουσόντα μέτρησε επτά συμμετοχές με την φανέλα των μπλε προτού αποχωρίσει το 2014, και αποσύρθηκε από την ενεργό δράση μόλις στα 27 του το 2019. Πραγματοποίησε εννέα διεθνείς εμφανίσεις με την εθνική Βελγίου Κ21 μεταξύ 2011 και 2013, και πέρα από την Τσέλσι αγωνίστηκε σε συλλόγους όπως οι Μεχελέν, Λιαγκοστέρα Β, Παλαμός και Μαζέμπε.