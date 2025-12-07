«Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα»: Συγκλονίζει η Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο στην Καβάλα

Σοβαρό τροχαίο είχε η Πηγή Δεβετζή, με το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Ολυμπιονίκης να τουμπάρει μέσα σε τούνελ στην Καβάλα, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί στο νοσοκομείο προληπτικά.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (6/12) σε τούνελ στην Εγνατία Οδό πάνω από το Παληό Καβάλας.

Το ατύχημα προκλήθηκε από εκτροπή του αυτοκινήτου της χωρίς να εμπλακεί κάποιο άλλο όχημα. Ως αποτέλεσμα της εκτροπής στο όχημα προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές. Μάλιστα το φως της δημοσιότητας είδαν φωτογραφίες από το τουμπαρισμένο αυτοκίνητο, οι οποίες σοκάρουν.

Η ίδια η Πηγή Δεβετζή, με ένα story της στο Instagram, το βράδυ του Σαββάτου, επικοινώνησε με τους διαδικτυακούς της φίλους, και μίλησε για την κατάσταση της υγείας της ενώ όπως τόνισε προσπαθεί να ξεπεράσει το σοκ, ευχαρίστησε τον κόσμο που έδειξε ενδιαφέρον και τόνισε ότι «Ο Χριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!».

Η ανάρτηση της Πηγής Δεβετζή

«Θέλω αρχικά να σας ευχαριστήσω όλους για το ενδιαφέρον που δείξατε με τα τηλεφωνήματα και τα μηνύματά σας για το σοβαρό ατύχημα που είχα.

Δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους γιατί βρίσκομαι σε σοκ αλλά αυτό που ήθελα να σας πω είναι ότι πάντα κάνω το σταυρό μου πριν ξεκινήσω για ένα ταξίδι και αυτό ήταν που με έσωσε!!

Ο Xριστός ήταν δίπλα μου και βγήκα σώα από αυτό το άσχημο γεγονός!!

Είμαι καλά στην υγεία μου, νοσηλεύομαι στο ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Καβάλας για προληπτικούς λόγους εδώ όπου με προσέχουν παρά πολύ!!

Σύντομα θα επανέλθω κοντά σας όταν ξεπεράσω το σοκ που έπαθα!!

Κ πάλι σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου!!

Να μας έχει όλους ο Θεός καλά».