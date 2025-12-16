Πηγή Δεβετζή για το τροχαίο: «Είπα σκοτώθηκα, μάνα φεύγω» - Την έσωσαν οι αγρότες από τα μπλόκα

Η Πηγή Δεβετζή ήταν καλεσμένη στο “Buongiorno” και ανέσυρε μνήμες από το πρόσφατο τροχαίο ατύχημα που είχε όταν μπαίνοντας σε τούνελ στην Εγνατία οδό, της έσκασε ένα λάστιχο και έπεσε πάνω στον τοίχο! Η αφήγησή της ήταν συγκλονιστική!

«Γενικά είμαι αρκετά καλή οδηγός και ήρεμη και δεν τρέχω ποτέ. Πήγαινα στη Λάρισα σε ένα φιλανθρωπικό αγώνα μπάσκετ, με παιδιά με κινητικά προβλήματα. Ήταν να πάω με έναν φίλο, τελικά αποφάσισα να πάω μόνη μου. Ευτυχώς ήμουν μόνη μου στο αυτοκίνητο. Μου λέει η μαμά μου “μην πας βρε παιδί μου, βρέχει, δεν είναι καλός ο καιρός, ακύρωσέ το”. Είμαι ένας άνθρωπος που άμα πάρω την απόφαση, τώρα θα το κάνω. Άμα το σκεφτώ, μπορεί να μην το κάνω. Και έλεγα να πάω, να μην πάω, λες και η μαμά μου είχε ένα προαίσθημα».

Το χρονικό του ατυχήματος

«Την ώρα που πάω να μπω στο τούνελ, κάτι αισθάνομαι -με 80 χιλιόμετρα πήγαινα, δεν τρέχω, μ’ αρέσει να απολαμβάνω γενικά τη διαδρομή μου- και ξαφνικά χάνω τον έλεγχο. Μίλησα το πρωί με τη δικηγόρο μου και μου είπε πως το πόρισμα του πραγματογνώμονα έδειξε πως έσκασε το πίσω δεξί λάστιχο! Εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Έχασα τον έλεγχο, είχε στροφή, χτύπησα μετωπική στο τούνελ μέσα… Όλο αυτό το σοκ που παθαίνεις την ώρα που είσαι μέσα… Δηλαδή, είπα “σκοτώθηκα, μάνα φεύγω”!

Και εκεί που χτυπάω μετωπικά στο απέναντι κράσπεδο, γυρίζει το αμάξι 180 μοίρες. Άρχισα να κάνω το σταυρό μου και λέω “Θεέ μου δεν έπαθα τίποτα”. Παρά το σοκ σκεφτόμουν ότι θα έρθει κάποιος, θα πέσει πάνω μου και θα με σκοτώσει. Και ασυναίσθητα, πατάω την κόρνα και λέω θα ακουστεί. Και ξαφνικά βλέπω ένα αμάξι να έρχεται πάνω μου και τελευταία στιγμή με βλέπει και κάνει ελιγμό και με περνάει και σταματάει και το τρίτο αυτοκίνητο ήταν η κοπέλα που με βοήθησε να βγω.

Η κοπέλα προσπάθησε να σπάσει το παρμπρίζ, δεν έσπαγε και ευτυχώς ήταν οι αγρότες στο τέλος του τούνελ... Ήθελα απλά να βγω από το αυτοκίνητο. Δεν πονούσα, είχα πάθει σοκ, ήθελα απλά να βγω. Ήρθαν οι αγρότες που ήταν στα μπλόκα. Η κοπέλα προσπαθούσε να ανοίξει την πόρτα να βγω και ήταν κλειδωμένες οι ασφάλειες και μόλις πήγα στο πίσω κάθισμα, οι ασφάλειες έκαναν κάτι και άνοιξαν, δεν ξέρω πώς... Άρχισα να τρέμω. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Τα πράγματά μου ήταν παντού, έψαχνα το κινητό μου να πάρω κάποιον δικό μου. Ευτυχώς ήρθε το ασθενοφόρο. Δεν ήθελα να πάω στο νοσοκομείο, τους έλεγα ότι είμαι καλά».

«Ο Άγιος Νικόλαος με προφύλαξε»

«Οι εικόνες δεν φεύγουν, αλλά επειδή η ζωή προχωράει, πρέπει να προχωρήσω και εγώ. Δεν καταλάβαινα τι έλεγα. Είχα πάθει τόσο σοκ που τρεις ημέρες δεν μπορούσα να μιλήσω και από τα κλάματα, όταν πήγα στο νοσοκομείο της Καβάλας και με φρόντισαν εκεί πάρα πολύ, ήρθαν από το διπλανό δωμάτιο και με ρωτούσαν συνέχεια αν είμαι καλά. Δεν μπορούσα να ηρεμήσω. Σκεφτόμουν πώς θα πάρω τηλέφωνο να το πω στη μαμά μου! Δόξα τω Θεώ, δεν έπαθα τίποτα, κάνω τον σταυρό μου και συγκινούμαι.

Εκείνη την ημέρα ήταν του Αγίου Νικολάου και λέω ο Άγιος Νικόλαος με προφύλαξε. Δίπλα μου ήταν ο Θεός σίγουρα, υπάρχει Θεός. Δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο. Πιστεύω στον Θεό πάρα πολύ. Αυτά τα ατυχήματα μπορεί να συμβούν σε όλους, αλλά η πίστη τελικά σώζει και το λέω με κατάθεση καρδιάς αυτό το πράγμα.

Πριν ξεκινήσετε από το σπίτι σας, κάντε ένα σταυρό στο τιμόνι. Εγώ το κάνω πάντα. Και πάλι κάνω το σταυρό μου και λέω αυτό με έσωσε, τέλος. Δηλαδή, σε μια στιγμή περνάει η ζωή από μπροστά σου, να μην το ζήσει κανένας άνθρωπος, και λες φεύγω, τελείωσα!»