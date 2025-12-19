Θανατηφόρο τροχαίο στη Νέα Φιλαδέλφεια: Μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με τρόλεϊ - Νεκρός ο οδηγός

Μια ακόμη τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (19/12) στη Νέα Φιλαδέλφεια όταν ένας 27χρονος αναβάτης μηχανής συγκρούστηκε με ένα τρόλεϊ.

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 02:00 όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε ο νεαρός στη λεωφόρο Δεκελείας, συγκρούστηκε με το τρόλεϊ με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Ο νεαρός, που φορούσε κράνος, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός», όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση για τα αίτια της φονικής πρόσκρουσης διενεργεί η Τροχαία Βορειοανατολικής Αττικής.