Αγρίνιο: Σοκαριστικό τροχαίο με αυτοκίνητο που τούμπαρε και έπεσε σε αυλή σπιτιού

Ένα αδιανόητο όσο και σοκαριστικό τροχαίο συνέβη το βράδυ της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου στο Αγρίνιο και συγκεκριμένα στην περιοχή Σπολάιτα, όταν λίγο πριν από τις 21:00 ένα αυτοκίνητο τούμπαρε και έπεσε ανάποδα πάνω σε περίφραξη σπιτιού.

Το τροχαίο,σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα Agriniopress, σημειώθηκε όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας νεαρός σε κεντρικό δρόμο χωριού, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην περίφραξη του σπιτιού, προκαλώντας πολλές υλικές ζημιές.

Το όχημα που προσγειώθηκε ανάποδα μπροστά από το σπίτι όπως φαίνεται και στη φωτογραφία προκάλεσε ζημιές και σε σταθμευμένο όχημα.

Από θαύμα δεν σημειώθηκε σοβαρός τραυματισμός, μιας και η περίφραξη της κατοικίας είναι κατασκευασμένη από κάγκελα.

Μάλιστα, ο οδηγός του αναποδογυρισμένου οχήματος παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, διακομίστηκε προληπτικά στο Νοσοκομείο Αγρινίου, ενώ δεν υπήρχε άνθρωπος στην αυλή τη στιγμή του τροχαίου.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη της Τροχαίας που ερευνά τις ακριβείς συνθήκες, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.