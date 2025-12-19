Πλατύκαμπος Λάρισας: Σοβαρό τροχαίο με ασθενοφόρο και κλούβα της ΕΛΑΣ

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη το απόγευμα της Παρασκευής (19/12) στον Πλατύκαμπο Λάρισας όπου ένα ασθενοφόρο συγκρούστηκε με κλούβα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το ασθενοφόρο (ιδιωτικού θεραπευτηρίου) μετέφερε δύο ασθενείς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που έγιναν γνωστά, φέρεται να έπεσε με ταχύτητα - άγνωστο πώς - πάνω στο βαρύ όχημα της ΕΛΑΣ, που είχε κλείσει το δρόμο λόγω των αγροτικών μπλόκων.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες του ΤhessPost.gr, τραυματίστηκε ο συνοδηγός και ο οδηγός. Το ασθενοφόρο μετέφερε δύο ασθενείς από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη.

Οι αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονταν εκεί καθώς το απόγευμα, οι αγρότες διέκοψαν την κυκλοφορία της παρακαμπτηρίου οδού, στο ύψος του κόμβου Πλατυκάμπου και στον αποκλεισμό των διόδων και στο ύψος του Αχιλλείου.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες της σύγκρουσης.