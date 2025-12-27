Λάρισα: Πέθανε η «Σούλα» η βασίλισσα των οίκων ανοχής που άφησε εποχή στη Θεσσαλία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών η Χρυσούλα Αλευρίδου -για τους περισσότερους απλώς «Σούλα»- μια γυναίκα που, είτε προκαλώντας είτε στηρίζοντας σιωπηλά, άφησε έντονο αποτύπωμα στη σύγχρονη κοινωνική ιστορία της Θεσσαλίας.

Γεννημένη στο Κιλκίς, με ποντιακή καταγωγή, μεγάλωσε μέσα σε δύσκολες συνθήκες και από νωρίς βρέθηκε αντιμέτωπη με την ανάγκη της επιβίωσης. Δούλεψε από μικρή ηλικία, σκληραγωγήθηκε και διαμόρφωσε έναν χαρακτήρα που δεν φοβόταν τις συγκρούσεις ούτε τις δύσκολες επιλογές. Αυτή η εμπειρία ζωής υπήρξε καθοριστική για τη μετέπειτα πορεία της.

Η Λάρισα και ο Βουκεφάλας

Από το 2009 εγκαταστάθηκε επαγγελματικά στη Λάρισα, όπου ανέπτυξε επιχειρηματική δραστηριότητα στον χώρο των οίκων ανοχής – έναν χώρο που η ίδια αντιμετώπιζε ως το μεγάλο της επαγγελματικό στοίχημα.

Δεν έκρυψε ποτέ τη δραστηριότητά της ούτε επιχείρησε να τη «μαλακώσει» επικοινωνιακά. Αντίθετα, στάθηκε δημόσια πίσω από τις επιλογές της, αμφισβητώντας ανοιχτά κοινωνικά στερεότυπα και προκαλώντας συζητήσεις, συχνά έντονες. Στους οίκους ανοχής που διατηρούσε έβρισκαν ευχαρίστηση εκατοντάδες Βολιώτες.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπήρξε η εποχή που ο οίκος «Σούλα» βρέθηκε στο επίκεντρο της δημοσιότητας ως χορηγός ερασιτεχνικής ποδοσφαιρικής ομάδας της περιοχής (του Βουκεφάλα Λάρισας)– μια κίνηση που προκάλεσε θόρυβο, αντιδράσεις αλλά και διεθνή προβολή.

Η τελευταία συνέντευξη

Στην τελευταία της συνέντευξη, μόλις λίγους μήνες πριν φύγει από τη ζωή, η Σούλα Αλευρίδου μίλησε στην ιστοσελίδα onlarissa.gr για όλα όσα έζησε, χωρίς περιστροφές, χωρίς ωραιοποιήσεις. Με λόγο ωμό, ειλικρινή, συχνά σκληρό, περιέγραψε έναν κόσμο που άλλαξε και –όπως έλεγε– όχι προς το καλύτερο. Μίλησε για την παρακμή του επαγγέλματος, για τις ασθένειες, για την ανεξέλεγκτη κατάσταση, για την απουσία κανόνων, για μια πραγματικότητα που τη θλίβει αλλά δεν τη φοβίζει.

Δεν αρνήθηκε ποτέ την ηλικία της, ούτε τη διαδρομή της. Δήλωνε ότι έζησε τα πάντα: φτώχεια και πλούτη, δόξα και δυσκολίες. Θυμόταν τα χρόνια της ακμής με περηφάνια, αλλά στεκόταν όρθια και στο παρόν, επιμένοντας να πληρώνει, να σέβεται τους ανθρώπους που εργάζονταν κοντά της, να μην αφήνει χρέη πίσω της.

Και όταν ρωτήθηκε ποιο ήταν τελικά το στοιχείο που την κράτησε στην κορυφή τόσα χρόνια, η απάντησή της ήταν απλή και αποστομωτική: η ειλικρίνεια. «Δεν κορόιδεψα ποτέ κανέναν», έλεγε. «Ο κόσμος το καταλαβαίνει αυτό».

Ίσως αυτή να είναι και η πιο καθαρή παρακαταθήκη που αφήνει πίσω της. Ένα όνομα που συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή. Και μια γυναίκα που, μέχρι το τέλος, δεν αρνήθηκε ποτέ την αλήθεια της.

Η κηδεία της Χρυσούλας Αλευρίδου θα τελεστεί την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου 2025 και ώρα 12:00 μ.μ. στον Ιερό Ναό Αναστάσεως του Λαζάρου, στο Νέο Κοιμητήριο Λάρισας.

Η φιλανθρωπική δράση της

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η Χρυσούλα Αλευρίδου ανέπτυξε σημαντική φιλανθρωπική δράση. Στήριξε οικογένειες σε ανάγκη, σχολεία και τοπικούς φορείς, χωρίς διακρίσεις και χωρίς να επιδιώκει αναγνώριση.

Για πολλούς στον θεσσαλικό κάμπο, αυτή η διπλή της εικόνα -της αμφιλεγόμενης επιχειρηματία και της γενναιόδωρης προστάτιδας- την κατέστησε μια μορφή αντιφατική αλλά σεβαστή, χαρίζοντάς της το προσωνύμιο «αρχόντισσα του Κάμπου».

Η ζωή της ήταν γεμάτη ρήξεις, επιμονή και επιλογές που δεν άφηναν κανέναν αδιάφορο. Με τον θάνατό της κλείνει ένα κεφάλαιο που σημάδεψε την τοπική κοινωνία.