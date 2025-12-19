Hellenic Train: «Χειρόφρενο» στα λεωφορεία Βόλος – Λάρισα λόγω αγροτικών μπλόκων

Η Hellenic Train, με ανακοίνωσή της, ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι τα δρομολόγια των λεωφορείων C2571 και C2572 στη διαδρομή Βόλος – Λάρισα – Βόλος καταργούνται, λόγω της διακοπής της οδικής κυκλοφορίας εξαιτίας των αγροτικών κινητοποιήσεων και σύμφωνα με τις οδηγίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

Επίσης, το δρομολόγιο του λεωφορείου C1579, με ώρα αναχώρησης 15:50 από τον Βόλο, παρουσιάζει σημαντική καθυστέρηση εξαιτίας των αποκλεισμών και της διακοπής της κυκλοφορίας στους οδικούς άξονες.



Τα δρομολόγια των λεωφορείων C2573, με ώρα αναχώρησης 21:10 από τον Βόλο, και C2574, με ώρα αναχώρησης 21:45 από τη Λάρισα, θα πραγματοποιηθούν κανονικά, σύμφωνα με την έως τώρα ενημέρωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η Hellenic Train βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία και συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.