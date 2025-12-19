Κυκλοφοριακό έμφραγμα στα μπλόκα: Οι αγρότες κλείνουν και παράδρομους, ουρές στα τελωνεία

Σε πλήρη κλιμάκωση βρίσκονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις λίγο πριν την κορύφωση της εορταστικής περιόδου, με τους παραγωγούς να σκληραίνουν τη στάση τους. Η νέα στρατηγική των μπλόκων δεν περιορίζεται πλέον μόνο στο κεντρικό εθνικό δίκτυο, αλλά επεκτείνεται και στις παρακαμπτήριες οδούς, προκαλώντας κυκλοφοριακό έμφραγμα και ουρές χιλιομέτρων.

Το «στραγγάλισμα» των παράδρομων

Οι αγρότες, υλοποιώντας τις αποφάσεις των γενικών τους συνελεύσεων, προχωρούν σε στοχευμένους αποκλεισμούς των παράπλευρων οδών, κλείνοντας τις «διέξοδους» που χρησιμοποιούσαν οι οδηγοί για να αποφύγουν τα κεντρικά μπλόκα.

Θεσσαλία: Στο επίκεντρο παραμένει η Νίκαια, ενώ στον κόμβο του Πλατυκάμπου και στο Αχίλλειο (Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου) τρακτέρ και θεριζοαλωνιστικές μηχανές διέκοψαν την κυκλοφορία για ώρες.

Στερεά Ελλάδα: Στο μπλόκο του Μπράλου, οι αγρότες απέκλεισαν τον παράδρομο που οδηγεί από Λαμία προς Θήβα και Λιβαδειά, προκαλώντας χάος στην περιοχή της Ριτσώνας.

Εύβοια: Σοβαρό είναι το ενδεχόμενο «αποκοπής» του νησιού από την ηπειρωτική Ελλάδα, καθώς προγραμματίζονται αποκλεισμοί τόσο στην υψηλή όσο και στην παλαιά γέφυρα της Χαλκίδας.

Βόρεια Ελλάδα: Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στον Προμαχώνα, ενώ επ' αόριστον αποκλεισμοί φορτηγών ισχύουν σε Ευζώνους, Ορμένιο και Κήπους.

Παράλληλα, έντονη είναι η παρουσία αγροτών και στα σύνορα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στους Ευζώνους και στο Ορμένιο, έχει αποφασιστεί επ’ αόριστον αποκλεισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία, με εξαίρεση τα ευπαθή προϊόντα. Αντίστοιχα, στο τελωνείο των Κήπων, έχει διακοπεί η είσοδος φορτηγών από την Τουρκία προς την Ελλάδα.

«16 στα 27 αιτήματα έχουν ικανοποιηθεί»

Την ώρα που η χώρα βρίσκεται χωρισμένη στα δύο, η κυβέρνηση επιμένει στην τακτική του διαλόγου εντός των «δημοσιονομικών ορίων». Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, από τα 27 αιτήματα των αγροτών τα 16 έχουν ήδη ικανοποιηθεί ή αντιμετωπίζονται θετικά, 4 βρίσκονται υπό επεξεργασία, 7 απορρίπτονται ως δημοσιονομικά ανέφικτα ή αντίθετα στους κανόνες της ΚΑΠ.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και την ενσωμάτωσή του στην ΑΑΔΕ, τόνισε πως στόχος είναι η διασφάλιση αδιάβλητων επιδοτήσεων, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι «κανένας μαξιμαλισμός δεν θα γίνει αποδεκτός».

Το πλάνο των εορτών

Παρά την κλιμάκωση, οι αγρότες φαίνεται να δείχνουν ένα πρόσωπο «καλής θέλησης» για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων. Για αύριο Σάββατο 20 Δεκεμβρίου και μεθαύριο Κυριακή 21 Δεκεμβρίου αποφασίστηκε το άνοιγμα των διοδίων σε διάφορα σημεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων. Την ερχόμενη Δευτέρα (22/12) αναμένεται νέος γύρος τρίωρων αποκλεισμών στους παραδρόμους.

Για τα Χριστούγεννα υπάρχει πρόθεση να ανοίξουν δύο λωρίδες κυκλοφορίας στα κεντρικά μπλόκα για τρεις ημέρες, ώστε να μην διαταραχθεί πλήρως η εορταστική έξοδος.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μπλόκο του Μπράλου

Κατεύθυνση προς Αθήνα

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Ανθήλης (χ/θ 209,984 του ΑΘΕ) και μέσω του παραδρόμου του Α.Θ.Ε. θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Ηράκλειας – Δαμάστας και μέσω της Κάτω Δαμάστας στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (3 χ/θ).

Στη συνέχεια, στη χ/θ 21,000 της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της Π.Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Ριτσώνας, θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε..

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον κόμβο Κόμματος (χ/θ 5,700 του Ε65) προς τον αυτ/μο Α.Θ.Ε. (ρεύμα προς Θεσσαλονίκη).

Στη συνέχεια, θα εκτρέπονται στον Κόμβο Ροδίτσας (χ/θ 212,575 του αυτ/μου Α.Θ.Ε.) προς Λαμία και μέσω του Κόμβου Σερδάρη, θα κατευθύνονται στον παράδρομο του αυτ/μου Α.Θ.Ε. και θα ακολουθούν τη διαδρομή της προηγούμενης παραγράφου.

Δηλαδή, μέσω του παραδρόμου του αυτ/μου Α.Θ.Ε. θα εισέρχονται στην Επαρχιακή Οδό Ηράκλειας – Δαμάστας και μέσω της Δ.Κ. Κάτω Δαμάστας στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (3χ/θ). Στη συνέχεια, στη χ/θ 21,000 της Εθνικής Οδού Θερμοπυλών – Ιτέας, θα εκτρέπονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς και μέσω της Ε.Ο. Λιβαδειάς – Θήβας και του Α/Κ Ριτσώνας, θα εισέρχονται στον αυτ/μο ΑΘΕ.

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. και στον αυτ/μο Ε65 με κατεύθυνση προς Αθήνα, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων.

Κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη

Όλα τα οχήματα (πλην των φορτηγών) τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Η/Κ Σκάρφειας (χ/θ 185,127 του αυτ/μου Α.Θ.Ε.) και στη συνέχεια μέσω Επαρχιακής Οδού Κόμνηνας- Ρεγκινίου (Ρεγκίνι) και Επαρχιακής Οδού Αταλάντης – Εξάρχου (Μόδι) θα εισέρχονται στην Π.Ε.Ο. Λαμίας – Λιβαδειάς (χ/θ 58,500). Ακολούθως, θα εισέρχονται στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας (χ/θ 21,000) και στην χ/θ 13,000 αυτής, θα εκτρέπονται αριστερά στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας. Στη συνέχεια, μέσω του Κόμβου Κόμματος και της συνδετήριας οδού, θα εισέρχονται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε..

Όλα τα φορτηγά οχήματα τα οποία κινούνται στον αυτ/μο Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, κατόπιν υπόδειξης των τροχονόμων, θα σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων. Όσα κινούνται στην Εθνική Οδό Θερμοπυλών – Ιτέας δύνανται να σταθμεύουν προσωρινά σε σταθμούς εξυπηρέτησης αυτοκινήτων ή να εκτρέπονται αριστερά στην χ/θ 13,000 της Ε.Ο. Θερμοπυλών – Λαμίας (Χάνι Καρανάσιου) στην Π.Ε.Ο. Αθηνών – Λαμίας με κατεύθυνση προς Δ.Κ. Ηράκλειας.