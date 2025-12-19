«Καλές γιορτές» από τα μπλόκα αποφάσισαν να πουν οι αγρότες - Πώς θα κινηθούν μέχρι τα Χριστούγεννα

Σε νέα φάση κλιμάκωσης περνούν οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα, μετά τη συνεδρίαση της Πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων στον Λευκώνα Σερρών. Οι αγρότες δηλώνουν ότι ο διάλογος με την κυβέρνηση είναι «προσχηματικός» και καταγγέλλουν πως τα βασικά τους αιτήματα παραμένουν χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις.

Όπως αποφασίστηκε, από σήμερα Παρασκευή (19/12) τα μπλόκα ενισχύονται με πιο δυναμικές παρεμβάσεις, περιλαμβάνοντας κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών και βασικών οδικών αξόνων σε αρκετές περιοχές της χώρας. Παράλληλα, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ το Σαββατοκύριακο θα προχωρήσουν σε άνοιγμα των διοδίων για ελεύθερη διέλευση.

Αφορμή για την ένταση αποτέλεσε η παρακράτηση ασφαλιστικών εισφορών από τον ΕΛΓΑ πριν από την εξόφληση της βασικής ενίσχυσης, γεγονός που, όπως τονίζουν, επιβάρυνε περαιτέρω το ήδη τεταμένο κλίμα, παρά το ότι το τεχνικό πρόβλημα αποκαταστάθηκε εντός λίγων ωρών.

Το πρόγραμμα των αγροτών κάθε ημέρα

Για τις επόμενες ημέρες οι αγρότες αποφάσισαν συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων, μέρα τη μέρα, προκειμένου να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις και παράλληλα να διευκολύνουν τις μετακινήσεις των ταξιδιωτών για την περίοδο των Χριστουγέννων.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Το πρωί της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου θα υπάρχει ελεύθερη διέλευση των οχημάτων σε όλα τα μπλόκα, καθώς το πρωί διεξάγεται η δίκη για το βιντεοληπτικό υλικό στην τραγωδία των Τεμπών στη Λάρισα.

Το μεσημέρι της Παρασκευής 19 Δεκεμβρίου, από τις 14.00, θα κλείσουν ξανά τα μπλόκα και οι παρακαμπτήριοι δρόμοι σε αυτά.

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Δεκεμβρίου τα διόδια θα ανοίξουν σε όλη τη χώρα προκειμένου οι πολίτες να μπορούν να ταξιδέψουν ελεύθερα.

Τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου τα μπλόκα θα κλείσουν ξανά και θα υπάρξουν κοινές δράσεις σε όλη τη χώρα.

Από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου, η διέλευση σε όλα τα μπλόκα θα είναι ελεύθερη για την απρόσκοπτη μετακίνηση των πολιτών.

Ειδικότερα στο μπλόκο των Μαλγάρων, από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής (19/12) μέχρι και την Τρίτη (23/12) και τα δύο ρεύματα -από και προς Θεσσαλονίκη- θα παραμείνουν κλειστά, ενώ στη συνέχεια, μετά το κλείσιμο των σχολείων θα ανοίξουν για να περνούν οι ταξιδιώτες.

Τα κυριότερα μπλόκα ανά την Ελλάδα

Λευκώνας Σερρών

Τα τρακτέρ παραμένουν σε «θέση μάχης», με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα περιορίσουν όσο γίνεται την ταλαιπωρία των ταξιδιωτών. Την Παρασκευή (19/12) η κυκλοφορία προς Λάρισα θα διεξάγεται κανονικά έως τις 14:00. Από τις 14:00 έως τις 19:00 προβλέπεται κλείσιμο παρακαμπτήριων οδών, ανάλογα με τη δυναμική του μπλόκου. Το Σαββατοκύριακο τα διόδια θα παραμείνουν ανοιχτά.

Προμαχώνας

Ο μεθοριακός σταθμός παραμένει επ’ αόριστον κλειστός για τα φορτηγά, με μεγάλες ουρές και έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα. Η αστυνομία επιτρέπει τη διέλευση κατά ομάδες, αφήνοντας κενά ανά 60 νταλίκες.

Νίκαια Λάρισας

Σήμερα στις 14:00 πραγματοποιείται νέα συνέλευση για τον προγραμματισμό επόμενων ενεργειών. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, εξετάζεται το κλείσιμο της παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας–Βόλου από τις 16:00 έως τις 19:00. Το Σαββατοκύριακο αναμένεται άνοιγμα των διοδίων Ευαγγελισμού, ενώ δεν αποκλείεται διανομή αγροτικών προϊόντων στους διερχόμενους οδηγούς.

Μάλγαρα

Το μπλόκο προς Αθήνα παραμένει κλειστό για 18η συνεχόμενη ημέρα. Από τις 12:00 της Παρασκευής θα κλείσει και η κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, με επαναφορά της κυκλοφορίας την Τρίτη, ενόψει των σχολικών διακοπών και της αυξημένης μετακίνησης εκδρομέων.

Θουρία Μεσσηνίας

Η παρουσία τρακτέρ ενισχύεται καθημερινά στον κόμβο, με τη διέλευση προς Αθήνα να πραγματοποιείται μέσω της παλαιάς Εθνικής Οδού Αρφαρών. Διευκολύνεται η κίνηση ασθενοφόρων και οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Εύζωνοι

Ο αποκλεισμός συνεχίζεται καθημερινά από τις 18:00 έως τις 22:00, με εξαίρεση τις ημέρες των Χριστουγέννων. Παράλληλα, προγραμματίζονται παρεμβάσεις και στα διόδια του Πολυκάστρου.

Η θέση της κυβέρνησης

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ανοιχτό σε διάλογο επί «ρεαλιστικών και εφαρμόσιμων αιτημάτων», ωστόσο απορρίπτει την περαιτέρω κλιμάκωση που, όπως επισημαίνει, προκαλεί κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση. Από την πλευρά του ο υπουργός Κώστας Τσιάρας υπογραμμίζει ότι έχουν ήδη δοθεί λύσεις στα βασικά ζητήματα του αγροτικού πετρελαίου και του κόστους ενέργειας, με επιπλέον μείωση της τιμής της κιλοβατώρας.

Οι αγρότες, από την πλευρά τους, επιμένουν ότι τα προβλήματα παραμένουν άλυτα και δηλώνουν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τις επόμενες ημέρες, διαβεβαιώνοντας ότι θα καταβάλουν προσπάθεια να περιορίσουν την ταλαιπωρία των πολιτών.