Αδιέξοδο με τους αγρότες: Το νέο «όχι» έφτασε στις Βρυξέλλες και φέρνει αλλαγή στάσης της κυβέρνησης

Σε εκ των πραγμάτων αναπροσαρμογή της στάσης της έναντι των αγροτικών μπλόκων οδηγείται πλέον η κυβέρνηση μετά τη δεύτερη διαδοχική άρνηση των αγροτών να προσέλθουν στο διάλογο, που προτείνει εδώ και ημέρες ο πρωθυπουργός.

Στα ανώτερα κλιμάκια της κυβέρνησης το κλίμα βαραίνει για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, καθώς κεντρικά κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την απογοήτευση τους για την προσχηματική, όπως τη χαρακτηρίζουν, άρνηση των αγροτών να συνομιλήσουν με την κυβέρνηση, ώστε να εκτονωθεί η παρούσα κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πληροφορήθηκε τη νέα άρνηση των αγροτών ευρισκόμενος στις Βρυξέλλες εν μέσω δραματικών διαπραγματεύσεων σχετικά με την αξιοποίηση των «παγωμένων» ρωσικών κεφαλαίων για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας.

Ο πρωθυπουργός στις δηλώσεις του μετά το τέλος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση δεν μπορεί να ικανοποιήσει αιτήματα των αγροτών, τα οποία χαρακτήρισε «μαξιμαλιστικά», πετώντας το μπαλάκι και προς την αντιπολίτευση ενόψει της ονομαστικής ψηφοφορίας για την ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ.

Με την επιστροφή Μητσοτάκη στα τραπέζι ξανά όλα τα σενάρια

Με την επιστροφή του πρωθυπουργού, αλλά και του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Κωστή Χατζηδάκη στην Αθήνα κάποια στιγμή σήμερα θα καθοριστεί η από εδώ και πέρα στάση της κυβέρνησης, καθώς βρισκόμαστε μία ανάσα από την εβδομάδα των Χριστουγέννων.

Και μπορεί το Μέγαρο Μαξίμου να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου, ωστόσο, εφ΄ εξής και όσο οι αγρότες αρνούνται αναίτια, όπως λέγεται, να καθίσουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, κυβερνητικά στελέχη θα αναδεικνύουν ολοένα και εντονότερα την πολιτική σκοπιμότητα της αδιαλλαξίας από ακραίους στους κόλπους του αγροτικού κινήματος. Αργά χθες το απόγευμα πηγές του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης έλεγαν «ναι στο διάλογο και στα λογικά αιτήματα σύμφωνα με το πλαίσιο που έχουμε περιγράψει, όχι στην κλιμάκωση και την ταλαιπωρία της κοινωνίας». Προσέθεταν, δε, ότι «έχουμε αποδείξει εμπράκτως ότι ενδιαφερόμαστε για το σύνολο των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα».

Σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr ανώτεροι κυβερνητικοί παράγοντες, που βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με αγροτοσυνδικαλιστές, αναγνωρίζουν τη δυσκολία του εγχειρήματος λόγω της (δικαιολογημένης) αγανάκτησης, που επικρατεί σε μεγάλο μέρος του αγροτικού κόσμου. Ξεκαθαρίζουν, ωστόσο, η κυβέρνηση δεν έχει άλλα χρήματα να δώσει στους αγρότες πέραν των μέτρων, που περιέγραψε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Κώστας Τσιάρας και εξειδίκευσε ο Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.

«Ορισμένοι αλλάζουν συνέχεια τα γκολπόστ, είναι σαφές ότι δεν θέλουν το διάλογο με την κυβέρνηση και με αυτή τη στάση τους μοιραία στρέφονται κατά της ελληνικής κοινωνίας» επισημαίνει έμπειρο κυβερνητικό στέλεχος, που έχει ζήσει από πολύ κοντά τις κυβερνητικές προσπάθειες να φέρουν στο τραπέζι του διαλόγου τους αγρότες τις τελευταίες εβδομάδες.