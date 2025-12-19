Οι νοικοκυραίοι ερωτεύτηκαν τα μπλόκα και παίρνουν δώρο τα διόδια

Πόσα πτυχία πρέπει να σκίσουν οι δημοσκόποι δε το γνωρίζω. Αλλά σίγουρα κάποιοι εκεί στο Μέγαρο Μαξίμου που- λογικά -μπορεί να έβαλαν το χεράκι τους στην εκτίμηση του Κυριάκου Μητσοτάκη περί της εκτόνωσης των μπλόκων, ένα μικρό σφίξιμο πρέπει να το νιώθουν.

Γιατί λες ότι δε μπορεί να μη διαβάζει κανείς όλες τις δημοσκοπήσεις για το αγροτικό. Όπου άπαντες συμφωνούν με τα αιτήματα των αγροτών και όχι μόνο αυτό.

Κεντρώοι, κεντροδεξιοί, δεξιοί τα θεωρούν δίκαια.

Metron Analysis / Mega

Και σαν να μην έφτανε αυτό, όπως διάβασα χθες στη δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά για το Mega, οι... νοικοκυραίοι δεν έχουν και μεγάλο πρόβλημα με τα μπλόκα και το κλείσιμο των δρόμων. Έτσι λένε τουλάχιστον οι λεγόμενοι «κεντρώοι». Και για δείτε και τους «δεξιούς». Σχεδόν μοιρασμένοι.

Οπότε, μπείτε στη θέση του Ρίζου Μαρούδα. Θα φεύγατε από τα μπλόκα;

Όχι δα. Θα τα ανοίγατε για να περάσουν οι εκδρομείς και να είμαστε όλοι καλά και αγαπημένοι ενόψει εορτών.