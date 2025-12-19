Ανδρουλάκης: Με οδηγό τις δημοσκοπήσεις στο αγροτικό και στόχο τους «δυσαρεστημένους»

Ο αγώνας των αγροτών -σε αντίθεση με το παρελθόν- κερδίζει τη συμπαράσταση της κοινωνίας, παρά την ταλαιπωρία στις εθνικές οδούς.

Επιπλέον, τα αιτήματά τους ή τουλάχιστον μέρος εξ αυτών θεωρούνται δίκαια από τους πολίτες που παίρνουν μέρος στις μετρήσεις της κοινής γνώμης, ενώ η πίεση που ασκείται στην κυβέρνηση από τις κινητοποιήσεις τους, που κλιμακώνονται, μόνο αμελητέα δεν είναι.

Η παραπάνω εικόνα λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη στις αναλύσεις που κάνουν στο ηγετικό επιτελείο της Χαριλάου Τρικούπη. Γι’ αυτό και η στάση που υιοθετεί το ΠΑΣΟΚ απέναντί τους είναι μια στάση υποστηρικτική προς τις διεκδικήσεις τους, τις οποίες σε μεγάλο βαθμό θεωρούν εύλογες να ικανοποιηθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης επισκέφθηκε πρόσφατα τα μπλόκα σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, συνομίλησε με αγρότες, άκουσε τις απόψεις τους και κατέθεσε τις δικές του προτάσεις, χωρίς να ανεβαίνει σε τρακτέρ ή να ευνοεί εξαλλοσύνες, που όμως και οι ίδιοι οι αγρότες έχουν αποφύγει μέχρι στιγμής.

Συνεχίζοντας στην ίδια γραμμή, μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη Βουλή για τον προϋπολογισμό ήταν αφιερωμένη στον πρωτογενή τομέα. Ειρήσθω εν παρόδω, το ΠΑΣΟΚ σε ανύποπτο χρόνο, ενάμιση μήνα πριν και πολύ πριν στηθούν τα μπλόκα, είχε διοργανώσει μεγάλη ημερίδα στη Λάρισα, που ονόμασε πανεθνικό διάλογο, συζητώντας με γεωργούς και κτηνοτρόφους και αναζητώντας κοινές λύσεις στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

Αλλά και χθες από τις Βρυξέλλες που βρέθηκαν σε κλοιό ευρωπαϊκών αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Νίκος Ανδρουλάκης με αφορμή την παρουσία του στην προσύνοδο των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών, εστίασε στον αδιέξοδο του αγροτικού κόσμου, κινούμενος προς δύο κατευθύνσεις: Την καταγγελία της ΝΔ που «εμπαίζει τους αγρότες» και την εμφάνιση του ίδιου και του ΠΑΣΟΚ ως των φορέων της λύσης, αρκεί να εισακουστεί το σχέδιο έξι σημείων που έχει δημοσιοποιήσει. «Κατέθεσα στη Βουλή ένα πλαίσιο έξι σημείων. Κανείς δεν θέλει να κάνει Χριστούγεννα στα μπλόκα. Νομίζω ότι αυτά τα έξι σημεία δίνουν λύσεις και για το σήμερα αλλά και προοπτική για την παραγωγή μας και για το μέλλον», δήλωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Προσπάθεια προσέγγισης των «δυσαρεστημένων»

Η τακτική αυτή του προέδρου του ΠΑΣΟΚ εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική προσέγγισης με κοινωνικά στρώματα και ακροατήρια που δυσαρεστούνται από την πολιτική του Κυριάκου Μητσοτάκη, έστω και αν στο παρελθόν είχαν σταθεί στο πλευρό του με αυξημένα ποσοστά.

Παράλληλα, επειδή γνωρίζουν ότι η αντιπολίτευση τύπου ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα αποδοκιμάζεται από την κοινωνία, το κομβικό σημείο εντοπίζεται στην παρουσίαση αντιπρότασης, στο πλαίσιο του σχεδίου εναλλακτικής διακυβέρνησης του τόπου, με εξίσου σημαντικό κριτήριο να εκφράζεται με ψύχραιμη φωνή και να μην ρέπει προς τον λαϊκισμό.

Σε κάθε περίπτωση, μπορεί με δημοσκοπικούς όρους η γραμμή αυτή να μη δικαιώνεται, υπό την έννοια ότι άλμα δεν έχει υπάρξει, ωστόσο και σε αυτό, από τις απαντήσεις που δίνονται, το συμπέρασμα είναι ότι η Χαριλάου Τρικούπη είναι αποφασισμένη να πορευτεί στο ίδιο μάλλον αντιδημοφιλή δρόμο.

«Το ΠΑΣΟΚ δεν είναι διάττων αστέρας της πολιτικής, ούτε τον πρόεδρό του τον νοιάζει να πάρει μια πρόσκαιρη εντύπωση. Μας ενδιαφέρει να είμαστε η αυριανή κυβέρνηση που θα με ασφάλεια και σταθερότητα θα μπορέσει να προχωρήσει σε μεγάλες κοινωνικές αλλαγές και θα διασφαλίσει και την οικονομική ανάπτυξη. Αυτό είναι μια πολύ πιο δύσκολη άσκηση από την ευκολία του να έρχομαι και να λέω κάτι ακραίο και λαϊκίστικο και να περιμένω», ήταν η σχετική απάντηση του εκπροσώπου Τύπου Κώστα Τσουκαλά.