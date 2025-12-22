Ο Ανδρουλάκης βγαίνει στην Αττική, «κορυφαίοι» στο ΠΑΣΟΚ όμως θέτουν θέματα στρατηγικής

Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα και ενιαίο, αλλά διαφορετικά ποσοστά συγκεντρώνει (στις εκλογές και στις δημοσκοπήσεις) στην επαρχία όπου πηγαίνει πολύ καλύτερα και διαφορετικά στα αστικά κέντρα και ειδικά στο λεκανοπέδιο Αττικής που αποτελεί «μαύρη τρύπα», παρά το γεγονός ότι σε αυτό πολιτεύονται τα περισσότερα από τα κορυφαία στελέχη του.

Μάλιστα, δεν είναι λίγοι όσοι στην προσπάθειά τους να περιγράψουν τη διαφορετική απήχηση και το κλίμα που εισπράττουν στις επαφές τους με τους πολίτες, έχουν αναφερθεί σε «ΠΑΣΟΚ επαρχίας» και σε «ΠΑΣΟΚ αστικών κέντρων».

Ο Νίκος Ανδρουλάκης έχει από την πρώτη στιγμή παραδεχτεί το πρόβλημα, έχοντας μιλήσει για «μεγάλη ασυμμετρία μεταξύ περιφέρειας και Αθήνας», η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί με οργανωτικούς και πολιτικούς όρους. «Οφείλουμε να αγωνιστούμε περισσότερο για να εκπέμψουμε πιο αποτελεσματικά το μήνυμά μας σε κάθε γειτονιά στα μεγάλα αστικά κέντρα και ιδίως στις πιο λαϊκές περιοχές. Μείζονα προβλήματα αυτή τη στιγμή είναι η υγεία, η ασφάλεια, τα ενοίκια και το στεγαστικό. Διαθέτουμε την επεξεργασία επιμέρους σωστών θέσεων, αλλά χρειάζεται ένα πειστικότερο συνολικό αφήγημα για να εμπνεύσουμε τον ελληνικό λαό», είχε τονίσει ο ίδιος εκείνη την περίοδο.

Άλλωστε, το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών του 2024 μιλάει από μόνο του: Το ΠΑΣΟΚ καταγράφηκε δεύτερο κόμμα σε 21 Νομούς της περιφέρειας, όμως τα ποσοστά του ιδίως στο λεκανοπέδιο, που όμως διαβιεί σχεδόν ο μισός πληθυσμός της χώρας, ήταν ανησυχητικά χαμηλά. Κάπως έτσι, ίσως να εξηγείται η έως τώρα αδυναμία της Χαριλάου Τρικούπη να σηκώσει εντυπωσιακά κεφάλι στις δημοσκοπήσεις, παραμένοντας σε μια κατάσταση στασιμότητας ή αργής ανόδου, η οποία πάντως το κρατά μακριά από τον στόχο της πρωτιάς που έχει θέσει για τις εθνικές εκλογές.

Ενάμιση χρόνο μετά, αν και με καθυστέρηση, φαίνεται πως το σχέδιο με την κωδική ονομασία «Αττική» μπαίνει σε ράγες υλοποίησης, κάτι για το οποίο συμβάλλει και το επικείμενο συνέδριο του Μαρτίου, αφού ήδη διεξάγεται στο πλαίσιο του προσυνεδριακού διαλόγου ένας μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων σε περιοχές της Βόρειας και Νότιας Αθήνας, του Πειραιά και των δυτικών προαστίων.

Μπροστάρης στο σχέδιο αυτό τίθεται από σήμερα ενεργά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, εγκαινιάζοντας ένα μοντέλο επισκέψεων – περιοδειών σε γειτονιές της Αττικής, που εκτός από πυκνοκατοικημένες, συγκεντρώνονται και τα περισσότερα προβλήματα. Στις 18:00 λοιπόν, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ θα βρεθεί στο Μοσχάτο όπου θα μιλήσει στους πολίτες σε μια συγκέντρωση σε ανοιχτό χώρο και πιο συγκεκριμένα στην πλατεία Μεταμορφώσεως (γωνία Μακρυγιάννη και Θερμοπυλών). Για τη δράση αυτή, που θυμίζει παρόμοιες δράσεις που πραγματοποιεί συχνά πυκνά ο πρωθυπουργός (πχ πριν μερικές εβδομάδες στο Μαρκόπουλο), έχει υπάρξει κινητοποίηση από την Χαριλάου Τρικούπη με σχετική καμπάνια που τρέχει στα social media και στις διαδικτυακές ομάδες που διαθέτει το Κίνημα.

Προπομπός των όσων θα ακολουθήσουν και μετά τις γιορτές με πόρτα – πόρτα περιοδείες, κλιμάκια σε χώρους μαζικής συνάθροισης πχ λαϊκές αγορές ή και στοχευμένες εκδηλώσεις με θέμα για παράδειγμα το στεγαστικό, ήταν η ημερίδα που διοργάνωσε τον περασμένο Νοέμβριο το ΠΑΣΟΚ για το κυκλοφοριακό πρόβλημα, που αποτελεί βραχνά για τους καθημερινά μποτιλιαρισμένους Αθηναίους. Με λίγα λόγια, απώτερος σκοπός του εγχειρήματος -σύμφωνα με όσα πληροφορείται το flash.gr- είναι η φωνή και οι θέσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης να φτάσουν στα αυτιά των κατοίκων της πρωτεύουσας και των συνοικιών της με μια μέθοδο «από τα κάτω» αντί της παραδοσιακής από τα ΜΜΕ που ως τώρα δεν έχει τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα.

Τα «τρία ΠΑΣΟΚ» του Γερουλάνου και ποιους θέλει ο Δούκας να «αγκαλιάσει» η Χαριλάου Τρικούπη

Στο μεταξύ, κορυφαία στελέχη με δημόσιες παρεμβάσεις τους θέτουν ζητήματα επιμέρους στρατηγικής με ζητούμενο να ανέβει η βελόνα των ποσοστών του κόμματος.

Σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο, η προσοχή της Χαριλάου Τρικούπη πρέπει να εστιαστεί στο ενάμιση εκατομμύριο πρώην ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ που μπορεί να δοκίμασαν άλλα κόμματα, αλλά έχουν καταλήξει σπίτι τους. «Υπάρχουν τρία ΠΑΣΟΚ, που απέχουν από τις κάλπες. Έτσι, για κάθε ψηφοφόρο του ΠΑΣΟΚ που έρχεται στην κάλπη, υπάρχουν τρεις που απέχουν. Δεν θέλω να περιμένω να μας έρθουν. Θέλω να πάμε να τους βρούμε. Αυτοί θα καθορίσουν το ποσοστό του ΠΑΣΟΚ και σε αυτούς οφείλουμε να εμπνεύσουμε ξανά εμπιστοσύνη, να τους κινητοποιήσουμε και να τους δώσουμε αξιόπιστη προοδευτική εναλλακτική διακυβέρνησης», δήλωσε χαρακτηριστικά (Παραπολιτικά).

Ο Χάρης Δούκας από την πλευρά του (HuffPost) σημείωσε ότι πρέπει να δημιουργηθούν «συνθήκες έκρηξης», επισημαίνοντας ότι ο χρόνος για το ΠΑΣΟΚ δεν είναι ανεξάντλητος, ενώ διαπίστωσε επικριτικά ότι όσοι φεύγουν δυσαρεστημένοι από τη ΝΔ, η Χαριλάου Τρικούπη δεν έχει καταφέρει να τους πείσει να την εμπιστευτούν. «Η κυβέρνηση είναι πια σε μεγάλη πτώση (…) Από το 41 στο 25% είναι ένα τεράστιο ποσοστό. Εμείς δεν έχουμε καταφέρει αυτό το ποσοστό να το αγκαλιάσουμε και η αιτία για μένα είναι, ότι πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε συγκεκριμένες τις προτάσεις μας», εκτίμησε ο δήμαρχος Αθηναίων, στον απόηχο της δυσαρέσκειας από ορισμένους κύκλους της πλατείας Κοτζιά για τις ανακοινώσεις του Τομέα Αυτοδιοίκησης του ΠΑΣΟΚ όπου δε μετέχει ο κ. Δούκας.