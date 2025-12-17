ΠΑΣΟΚ: Αποτίμηση προϋπολογισμού, δημοσκοπήσεις και τα μηνύματα Ανδρουλάκη σε ΝΔ και Τσίπρα

Αποκαλυπτική για την προσεχή αναμέτρηση των εθνικών εκλογών του 2027 ή του 2026 ήταν η χθεσινή ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ολομέλεια για τον προϋπολογισμό, καθώς η παρέμβαση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, για τους προσεκτικούς παρατηρητές των μηνυμάτων που θέλησε να στείλει, ήταν μια προβολή στις μάχες και τα διλήμματα του εγγύς μέλλοντος.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, όπως είχε γράψει το flash.gr, επένδυσε τα λεγόμενά του στη σημασία της πολιτικής αλλαγής. Και μάλιστα, προκειμένου το κάλεσμά του να έχει ευρεία απήχηση, υπερέβη χαρακτηρισμούς που θα το περιόριζαν σε συγκεκριμένα ακροατήρια, απευθύνοντας ένα γενικό σινιάλο προς κάθε Έλληνα πολίτη, «ό,τι κόμμα και αν ψήφισε στις τελευταίες εθνικές εκλογές».

Πίσω από αυτή τη στοχευμένη υπέρβαση του κ. Ανδρουλάκη κρύβεται η προσπάθειά του, συνέπεια της γενικότερης στρατηγικής της αμφίπλευρης διεύρυνσης, για ένα πανδημοκρατικό ενωτικό προσκλητήριο. «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να αγωνιστούμε για την πολιτική αλλαγή που θα φέρει την Ελλάδα ξανά πιο ψηλά, πιο δυνατά. Την Ελλάδα της κοινωνικής δικαιοσύνης. Την Ελλάδα της εθνικής αξιοπρέπειας. Μια Ελλάδα για όλους», όπως χαρακτηριστικά τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, θέλοντας να εμφανιστεί -σύμφωνα με στενούς του συνεργάτες- ως ένας ηγέτης που ενώνει και αφουγκράζεται το σύνολο της κοινωνίας, έχοντας απέναντι έναν πρωθυπουργό και μια κυβέρνηση που «δεν μας αξίζουν, δεν αξίζει σε κανέναν Έλληνα η σημερινή κατάντια της υποκρισίας, η σημερινή κατάντια της περιφρόνησης των αναγκών και των μεγάλων ζητημάτων της ελληνικής κοινωνίας».

Οι ίδιες πηγές, αποτιμώντας την αντιπαράθεση πρωθυπουργού – αρχηγού αξιωματικής αντιπολίτευσης έκαναν λόγο για «εμπεριστατωμένη αποδόμηση από τον κ. Ανδρουλάκη, την ώρα που ο κ. Μητσοτάκης έμεινε χωρίς αφήγημα και χωρίς απάντηση για τα σκάνδαλά του».

Οι δημοσκοπήσεις στη Χαριλάου Τρικούπη

Ο Νίκος Ανδρουλάκης και το επιτελείο του, έχοντας μελετήσει ποιοτικά δεδομένα ερευνών, καταλήγουν ότι για να υπάρξει αλλαγή σελίδας στη χώρα δεν αρκεί μόνο η ψήφος του προοδευτικού κεντροαριστερού κόσμου.

Προφανώς αποτελεί τον πυρήνα και τη βάση στήριξης του εγχειρήματος, όμως η δεξαμενή δε μπορεί παρά να είναι το σύνολο των πολιτών που δυσφορούν ή απογοητεύτηκαν από τη ΝΔ και τον πρωθυπουργό. Γι’ αυτό και υποστήριξε και θα εξακολουθήσει να υποστηρίζει ότι η απογοήτευση δεν πρέπει να γίνει συμβιβασμός, αποχή και συνολική απαξίωση, αλλά αγώνας για κάτι καινούριο και διαφορετικό που δεν θα βάζει σε περιπέτειες, αλλά θα δίνει λύσεις με σοβαρότητα και υπευθυνότητα.

«Πρέπει να αγωνιστούμε όλοι, όλες οι δημοκρατικές δυνάμεις για να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή. Όσο μένει η ΝΔ στην κυβέρνηση, η απαξίωση του πολιτικού κόσμου θα είναι ραγδαία. Είναι μία κυβέρνηση συνδεδεμένη με τη διαφθορά και με την ατιμωρησία. Είναι μια κυβέρνηση που ενισχύει το αφήγημα ότι η πολιτική δεν δίνει λύσεις, ότι είναι όλοι το ίδιο. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι στα χέρια μας να αλλάξει», είπε και θα επαναλαμβάνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος παραφράζοντας το δίλημμα του Γιώργου Παπανδρέου «αλλάζουμε ή βουλιάζουμε», τόνισε από την πλευρά του.

«Το δίλημμα είναι πάρα πολύ απλό: ή συνεχίζουμε να βαλτώνουμε στη στασιμότητα και στην αδικια ή παίρνουμε τη ζωή στα χέρια μας ανοίγοντας νέο δρόμο για πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη, για πραγματική ευημερία για όλους τους Έλληνες πολίτες. Και για αυτούς και για τα παιδιά τους. Για όλες τις οικογένειες».

Επίθεση στον Τσίπρα: «Σκύβει το κεφάλι στην ολιγαρχία»

Μπορεί τέλος για την ηγεσία της Χαριλάου Τρικούπη ο αγώνας απέναντι στη ΝΔ να αποκαλείται μονομέτωπος, εντούτοις τα καρφιά του κ. Ανδρουλάκη, συγκεκαλυμμένα και συνάμα αιχμηρά επιρρίφθηκαν και κατά του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος δεν ανταγωνίζεται -όπως λέει- μόνο τον κ. Μητσοτάκη, αλλά και το ΠΑΣΟΚ.

«Είναι στα χέρια μας να καταλάβει ο πολίτης ότι δεν έχει ανάγκη από Μεσσίες. Ότι δεν έχει ανάγκη από αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία για να έχουν μια καλή αντιμετώπιση από τα μέσα που ελέγχουν. Ότι η Ελλάδα δεν θέλει πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά πολιτικούς με σχέδιο, με πρόγραμμα, με ήθος, με αυτονομία από τα συμφέροντα. Αυτοί οι πολιτικοί θα κάνουν την Ελλάδα ισχυρή, δίκαιη και προοδευτική», ήταν η φωτογραφική, πλην εντονότατα δηκτική αναφορά, του Νίκου Ανδρουλάκη για τον πρώην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, που προοιωνίζεται μια σκληρή αναμέτρηση τους επόμενους μήνες για την επικράτηση στον κεντροαριστερό χώρο.