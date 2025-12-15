ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κουμπαριά «τσαλακώνει» τον Ανδρουλάκη, αναζητείται «ρεβάνς» στον προϋπολογισμό

Η σύλληψη για το κύκλωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη, του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη, μέλους του ΠΑΣΟΚ και κουμπάρου του Νίκου Ανδρουλάκη ήταν μια κακή στιγμή για την Χαριλάου Τρικούπη.

Σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, η απόπειρα της ΝΔ να περάσει στην κοινωνία το μήνυμα ότι «όλοι το ίδιο είναι» και μέσω συμψηφισμών να εμφανίσει την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων ως διαχρονικό σκάνδαλο, θα πέσει στο κενό

Ήταν ωστόσο το δεύτερο σοβαρό περιστατικό που βάζει στο κάδρο των ευθυνών του σκανδάλου των παράνομων ευρωπαϊκών ενισχύσεων την Χαριλάου Τρικούπη και ανθρώπους, που με κάποιον τρόπο, συνδέονται με την ηγεσία.

Η πρώτη περίπτωση αφορούσε τον γραμματέα της Νομαρχιακής στο Ηράκλειο, Λάμπρο Αντωνόπουλο, ο οποίος παραιτήθηκε, διαγράφηκε και επέστρεψε οικειοθελώς την επιδότηση που είχε λάβει. Έξι μήνες μετά, η υπόθεση με τον συλληφθέντα κουμπάρο δημιουργεί παρόμοια ή και μεγαλύτερη αμηχανία, καθώς δίνει και πράσινη διάσταση στο σκάνδαλο, αδυνατίζοντας επικοινωνιακά την προσπάθεια της Χαριλάου Τρικούπη.

Μάλιστα, σύμφωνα με «γαλάζιους παράγοντες», η κουμπαριά της οικογένειας Μητσοτάκη (του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη) με τον αδελφό του Γιώργου Ξυλούρη που ανέδειξε ο κ. Ανδρουλάκης γύρισε τώρα μπούμερανγκ με την αποκάλυψη της δικής του κουμπαριάς με τον εμπλεκόμενο στο κύκλωμα λογιστή.

Η Χαριλάου Τρικούπη μιλά για «προσπάθεια συμψηφισμών»

Στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ δίνουν μια άλλη εκδοχή, αφού σύμφωνα με τη δική τους πολιτική ανάλυση η απόπειρα της ΝΔ να περάσει στην κοινωνία το μήνυμα ότι «όλοι το ίδιο είναι» και μέσω συμψηφισμών να εμφανίσει την υπόθεση ως διαχρονική διακομματική παθογένεια, θα πέσει στο κενό.

Το σκεπτικό της ηγεσίας της Χαριλάου Τρικούπη αναφέρει:

Πρώτον, ότι η δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας περιγράφει αδικήματα σε πολύ συγκεκριμένη χρονική περίοδο κατά την οποία κυβέρνηση είναι η ΝΔ και παραπέμπει σε πρόσωπα, πολιτικούς ή συνδικαλιστές που ανήκουν στις τάξεις της.

Δεύτερον, οι ίδιες πηγές τόνιζαν στο flash.gr αναφορικά με τα πρόσωπα ότι το ΠΑΣΟΚ και ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν αφήνουν καμία σκιά και με αστραπιαίες ενέργειες, όταν κρίθηκε ότι έπρεπε να συμβεί, έλαβαν τις δέουσες αποφάσεις, δηλαδή προχώρησαν άμεσα και με διαφάνεια σε διαγραφές.

«Η ΝΔ τι έκανε; Γιατί δεν πράττει το ίδιο;», ήταν το ερώτημα που απηύθυναν σε Πειραιώς και Μαξίμου με αφορμή τις περιπτώσεις του «Φραπέ», του «Χασάπη», της Κ. Σεμερτζίδου και εσχάτως του Μύρωνα Χιλετζάκη. Ειδικά για τον τελευταίο, το ΠΑΣΟΚ κατηγορεί τη ΝΔ και την εκπρόσωπό της για φτηνά ψέματα ότι δεν ήταν ενεργό μέλος και έχει διαγραφεί χωρίς να δημοσιοποιηθεί η πειθαρχική κύρωση που του επιβλήθηκε. «Ο κ. Χιλετζάκης όπου σταθεί και όπου βρεθεί προπαγανδίζει για τη ΝΔ. Η κυβέρνηση ας σταματήσει το κρυφτό και ας απαντήσει τι φοβάται και συνεχίζει να ταυτίζεται με τον κ. Χιλετζάκη και όλους τους πρωταγωνιστές του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, τους οποίους ουδέποτε έδιωξε από τις τάξεις της», σημείωνε η ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη.

Τρίτον, σε σχέση με τις κουμπαριές, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου, Κώστας Τσουκαλάς «η κουμπαριά παίζει ρόλο όταν την επικαλείται κάποιος για να κάνει παρανομίες. Ο Ξυλούρης έλεγε «πήγαινε στον κουμπάρο σου τον Κυριάκο» για τις επιδοτήσεις. Δεν επικαλείται κανείς τον Νίκο Ανδρουλάκη για να κάνει κάτι αρνητικό», ήταν τα λόγια του εκπροσώπου, ο οποίος ήθελε να κάνει έναν διαχωρισμό μεταξύ κουμπαριάς σκοπιμότητας και «κοινωνικής» κουμπαριάς που δεν σχετίζεται με ψηφοθηρία ή παρασκήνιο.

Σε κάθε περίπτωση, από την αξιωματική αντιπολίτευση θα προσπαθήσουν το «τσαλάκωμα» που υπέστησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ να το «ισοφαρίσουν» από σήμερα και μέσω της κοινοβουλευτικής διαδικασίας για τον προϋπολογισμό, αναδεικνύοντας, όπως έχει γράψει το flash.gr, τον συνολικά διαφορετικό δρόμο που εγγυάται για τη διακυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του, με βάση το πρόγραμμα και τις λύσεις που προτείνει για τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας.