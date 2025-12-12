ΟΠΕΚΕΠΕ: Το ΠΑΣΟΚ διαγράφει τον κουμπάρο του Ανδρουλάκη

Την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του κουμπάρου του προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη ζητά ο γραμματέας του κόμματος. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Χαριλάου Τρικούπη, ο γραμματέας της ΚΠΕ ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕΚΑΠ ζητεί την αναστολή της ιδιότητας του κομματικού μέλους του Γιώργου Λαμπράκη.

Όπως είχε γράψει νωρίτερα σήμερα το flash.gr, νερό στο μύλο της πολιτικής έντασης ρίχνουν οι συλλήψεις στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με το μέτωπο ΝΔ - ΠΑΣΟΚ να παίρνει «φωτιά» και τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να μπαίνει σφήνα στην αντιπαράθεση, βάλλοντας κατά της κυβέρνησης αλλά και της «πράσινης» παράταξης, στον απόηχο της κατάθεσης του «Φραπέ».

Παρεμβαίνοντας στη συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης κάλεσε τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να «παραδεχθεί δημόσια την κουμπαριά» με τους Γιώργο Λαμπράκη και Χρυσάνθη Κουτάντου.

«Η ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ πριν από λίγα λεπτά παραδέχεται εμμέσως πλην σαφώς την κουμπαριά του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Γιώργο Λαμπράκη που έχει συλληφθεί. Ο Γιώργος Λαμπράκης και η Χρυσάνθη Κουτάντου, είναι το ζευγάρι το οποίο έχει παντρέψει ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλούμε προσωπικά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να βγει, όχι με διαρροές, και να μας πει και να παραδεχθεί ότι είναι κουμπάροι με τον συλληφθέντα και την προσαχθείσα», όπως ανέφερε.

Μάλιστα, ο Μακάριος Λαζαρίδης υποστήριξε πως «όχι μόνο είναι κουμπάροι αλλά και οι δυο έχουν συνοπογράψει δήλωση υποστήριξης του Νίκου Ανδρουλάκη μαζί με άλλους 128 νέους επιστήμονες από το Ηράκλειο για την ηγεσία του Κινήματος».

Αποστολάκη: Με αντανακλαστικά δευτερολέπτων η διαγραφή τυχόν εμπλεκομένων στην υπόθεση

Απαντώντας, η Μιλένα Αποστολάκη επέμεινε πως «σε οποιαδήποτε εμπλοκή στελέχους του ΠΑΣΟΚ, το μέλος θα διαγραφεί με αντανακλαστικά δευτερολέπτων από το κόμμα. Έχουμε δώσει δείγματα γραφής», όπως τόνισε, επιμένοντας πως η ΝΔ «προστάτευσε» και «υπέθαλψε» τον Γιώργο Ξυλούρη.

Μάλιστα, η ίδια σχολίασε, απευθυνόμενη στον Μακάριο Λαζαρίδη, πως εκείνος που προεδρεύει της συνεδρίασης είναι ο Ανδρέας Νικολακόπουλος και όχι «κάποιος χωροφύλακας επαρχίας».

Λαζαρίδης: Σας καταθέτω τη φωτογραφία της κουμπαριάς

Ανταπαντώντας, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατέθεσε στα πρακτικά τη «φωτογραφία στην οποία είναι κουμπάρος ο κύριος Ανδρουλάκης με το ζεύγος που έχει συλληφθεί».

«Η κυρία Αποστολάκη με χαρακτηρίζει χωροφύλακα επαρχίας. Εγώ δεν γεννήθηκα σε σαλόνια και κότερα», υπήρξε το σχόλιό του προς την εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.

Δείτε τη φωτογραφία

Η φωτογραφία που κατέθεσε στα πρακτικά ο κ. Λαζαρίδης

ΝΔ: Θα διαγράψει ο Ανδρουλάκης τους κουμπάρους του;

Πηγές της ΝΔ ανέφεραν εντωμεταξύ πως «η σιωπή της Χαριλάου Τρικούπη είναι εκκωφαντική. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ που μιλά καθημερινά για «ηθική» και «κάθαρση», δεν έχει πει ούτε λέξη για την υπόθεση. Το ερώτημα είναι απλό: Θα ζητήσει άμεσα τη διαγραφή τους ή θα ισχύσουν και εδώ δύο μέτρα και δύο σταθμά;», όπως διερωτήθηκαν.