Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ: Πάει πολύ να μιλά για Γκρούεζες όταν συνελήφθη ο κουμπάρος Ανδρουλάκη

Στη σέντρα βγάζει το ΠΑΣΟΚ ο Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο της σύλληψης του Γιώργου Λαμπράκη στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρησης του ελληνικού FBI για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.



Διαδεχόμενος τη βουλευτή της αξιωματικής αντιπολίτευσης Ευαγγελία Λιακούλη στο βήμα της Ολομέλειας όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός, ο υπουργός Υγείας σχολίασε με νόημα πως «πάει πολύ να μιλάει το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες…».

«Ακούσαμε την Ευαγγελία Λιακούλη να μιλάει για Γκρούεζες», ανέφερε αρχικώς ο Άδωνις Γεωργιάδης και πρόσθεσε σε οξείς τόνους: «Όταν χθες η οικονομική αστυνομία συνέλαβε τον κουμπάρο του Νίκου Ανδρουλάκη για τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, να μιλά το ΠΑΣΟΚ για τους Γκρούεζες, ε συγνώμη, πάει πολύ! Εγώ μεγάλωσα τη δεκαετία του ‘80, την εποχή των πρασινοφρουρών, ε να μιλάει αυτό το ΠΑΣΟΚ για Γκρούεζες, πάει διπλά πολύ!».

Κλιμακώνοντας την επίθεση στη Χαριλάου Τρικούπη τόνισε με φόντο τις δημοσκοπικές της επιδόσεις πως «είστε στο 12%, δεν έχετε κανένα τεράστιο ρεύμα. Ναι, η κυβέρνηση έχει δυσκολίες, στο τέλος όμως θα ξανακερδίσουμε τις εκλογές, όπως κάναμε το ‘19 και το ‘23. Ούτε κανένα μεγάλο ρεύμα έχετε υπέρ σας, ούτε η κυβέρνηση σείεται για να πέσουμε».

Γερουλάνος: Προσπαθείτε να συμψηφίσετε

Άμεση υπήρξε η αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, Παύλου Γερουλάνου, ο οποίος εκτίμησε πως η ΝΔ «δεν θα δει τρίτη τετραετία». «Κάτι τέτοια έλεγε και ο "άχαστος" Κώστας Καραμανλής. Και τελικά χάσατε με τη μεγαλύτερη διαφορά από το ‘81. Το 80% είναι κατά της κυβέρνησης, δεν μπορείτε να το αγνοήσετε αυτό», υποστήριξε. Όσον αφορά στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, έκανε λόγο για απόπειρα συμψηφισμού, τονίζοντας πως η δικογραφία της ευρωπαίας εισαγγελέως περιλαμβάνει «γαλάζια» στελέχη και υπουργούς.

«Ανόητοι της Αριστεράς δεν ψηφίζουν τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση της Υγείας»

Νωρίτερα, ο υπουργός Υγείας υπερασπιζόμενος τα πεπραγμένα του έκανε λόγο για «ανοήτους της Αριστεράς» οι οποίοι δεν ψηφίζουν τον προϋπολογισμό που περιλαμβάνει το «μεγαλύτερο ποσό δαπανών για τη δημόσια Υγεία από καταβολής ελληνικού έθνους». Κατά τον υπουργό, η «πρώτη και τελευταία φορά Αριστερά» το 2019 έδινε για το ΕΣΥ συνολικώς 4,1 δισ. ευρώ, ενώ η σημερινή κυβέρνηση έχει αυξήσει τις δαπάνες σε 8,2 δισ. ευρώ.



Πάντως, απευθυνόμενος στον παριστάμενο υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας Αθανάσιο Πετραλιά, τόνισε πως «πρέπει να δούμε πως θα βοηθήσουμε και τους νοσηλευτές εκεί κοντά στη ΔΕΘ», σχολιάζοντας πως «εγώ δεν θέλω να κρύβω τα προβλήματα».

Γιαννούλης: Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι

«Εμείς οι ανόητοι της πρώτης φοράς Αριστερά έχουμε υπολογίσει πως η χώρα μας θα χάσει από την Υγεία 189,5 εκατ. ευρώ μέχρι το 2029 μέσω του μεσοπρόθεσμου. Εκτός από υβριστής, είστε και Χουντίνι. Πώς θα πετύχετε με λιγότερα χρήματα;», απάντησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Γιαννούλης.



Για υποβάθμιση του ΕΣΥ, με κλείσιμο δημόσιων νοσοκομείων έκανε λόγο ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος.

«Δώσατε μια ακόμη παράσταση, τα νούμερα ευημερούν, ωστόσο οι ασθενείς και οι εργαζόμενοι στο ΕΣΥ υποφέρουν», σχολίασε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Μερόπη Τζούφη.



«Πέφτει στο κενό το αφήγημα ενίσχυσης του ΕΣΥ», κατήγγειλε ο Τάσος Οικονομόπουλος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΙΚΗΣ.

«Όχι μόνο δεν χάνει πόρους το υπουργείου Υγείας, αλλά κερδίζει πόρους», απάντησε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Ένταση με τους χαρακτηρισμούς Καζαμία

Ένταση προκλήθηκε στην αίθουσα όταν ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρος Καζαμίας αποκάλεσε τον Άδωνι Γεωργιάδη «γελοίο υπουργό», αρνούμενος μάλιστα να διαγραφεί ο χαρακτηρισμός από τα πρακτικά, παρά την οξεία αντίδραση από το προεδρείο, τον υπουργό και την Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ.



Όπως ανέφερε επί λέξει: «Με χυδαίο και ακροδεξιό ύφος, ο υπουργός απευθύνει συστάσεις στην αντιπολίτευση να μην είναι ανόητη. Γελοίος υπουργός Υγείας! Δεν ανακαλώ, είναι ένας γελοίος υπουργός Υγείας! Είναι ανόητος ο κύριος Γεωργιάδης όταν μας λέει πως πάει να μελετήσει το αμερικανικό σύστημα Υγείας, δεν υπάρχει δημόσια Υγεία εκεί! Πάτε να κάνετε μπίζνες και να τις φέρετε εδώ;».

Πάντως, ο Άδωνις Γεωργιάδης αρνήθηκε να απαντήσει στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Πλεύσης Ελευθερίας, λέγοντας πως υπήρξε προσβλητικός.