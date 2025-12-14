Πολιτική Βουλή Προϋπολογισμός ΑΕΠ Δημόσιο Χρέος Υπουργείο Οικονομικών

LIVE: Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή

Παρακολουθήστε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής την μάχη για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Γιάννης Παναγόπουλος/Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 11:45

Για τρίτη συνεχή ημέρα «μαίνεται» στην Ολομέλεια της Βουλής η «μάχη» επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται σε θέση μάχης.

Επιστολική ψήφο στους Έλληνες του εξωτερικού προανήγγειλε ο Θοδωρής Λιβάνιος

Πολωμένο κλίμα στη Βουλή για τον Προϋπολογισμό: Νέα επίθεση Πολάκη σε Πιερρακάκη

Παρακολουθήστε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής την μάχη για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026. 

