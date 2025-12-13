Κυρανάκης: Ο σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα - Θεσσαλονίκη μέχρι το καλοκαίρι θα έχει 100% τηλεδιοίκηση

Το καλοκαίρι του 2026 τα έργα στο τμήμα Αθήνα - Θεσσαλονίκη, που αφορούν στην αποκατάσταση των ζημιών στη Θεσσαλία μετά τον Daniel, θα ολοκληρωθούν, και ο σιδηροδρομικός άξονας που ενώνει την πρωτεύουσα με τη συμπρωτεύουσα θα έχει 100% σηματοδότηση, τηλεδιοίκηση και σύστημα αυτόματης πέδησης, ανέφερε από βήματος Ολομέλειας ο αναπληρωματικής υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, τονίζοντας πως δεν υπάρχει διάθεση να δοθεί κάποια παράταση.



Η παρέμβαση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην Ολομέλεια, όπου συζητείται ο κρατικός προϋπολογισμός, πυροδότησε ένταση στην αίθουσα. «Το 2019 παραλάβαμε 1% τηλεδιοίκησης και σε λίγους μήνες θα έχουμε 100%. Αργήσαμε; Ναι, αλλά εμείς το κάναμε όχι εσείς. Για κάθε μέτρο που δεν είχατε τηλεδιοίκηση ρισκάρατε ανθρώπινες ζωές!», είπε, απευθυνόμενος προς τα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και της Νέας Αριστεράς, προκαλώντας την αντίδραση της Πέτης Πέρκα που του φώναξε: «δεν ντρέπεστε; Λέτε ψέματα!».



«Εσείς να ντρέπεστε! Αμφιβάλλω εάν ενδιαφέρεστε πραγματικά! Πίσω από τη τηλεδιοίκηση, πάλι υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας, γι’αυτό επενδύουμε στην εκπαίδευση», απάντησε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, επιμένοντας πως ασφάλεια στο σιδηρόδρομο υπάρχει όταν τηρούνται ευλαβικά οι κανόνες.

Καρφιά και μπηχτές

Νωρίτερα, ο Δημήτρης Μάντζος, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως η Αθήνα έχει βυθιστεί στο τέλμα του κυκλοφοριακού και «εσείς απαντάτε ξηλώνοντας απλώς τα καλώδια του τρόλεϊ, αντί να ενισχύσετε τα μέσα μεταφοράς».



Ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε πως στόχος είναι η σταδιακή εξοικονόμηση από 2 έως 4 εκατ. ευρώ ετησίως με την αντικατάσταση των τρόλεϊ από ηλεκτρικά λεωφορεία. Τότε, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ, ανάμεσά τους και ο γραμματέας της ΚΟ Δημήτρης Μπιάγκης αντέδρασαν εντόνως, με τον Κωνσταντίνο Κυρανάκη να προχωρά σε μια προσωπική αναφορά.



«Ο κύριος Μπιάγκης ζητούσε παράταση στο Κτηματολόγιο για αγροτικές εκτάσεις. Μου ζητούσε παράταση επειδή δεν ήξερε που είναι τα ακίνητά του! Υποδείξεις αλλού λοιπόν», σχολίασε.



Το καρφί προκάλεσε την οξεία αντίδραση του Δημήτρη Μάντζου. «Αντί να δώσετε απαντήσεις, επιλέξατε να κάνετε προσωπική επίθεση στο βουλευτή μας! Ντροπή σας. Δείχνετε το ποιόν σας! Ντροπή σας!», του φώναξε.



Στον αναπληρωτή υπουργό επιτέθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενοχλημένη από την αποχώρησή του από την αίθουσα την ώρα που ζήτησε το λόγο. «Πού πάτε κύριε Κυρανάκη; Δεν έχετε υποχρέωση; Ελάτε εδώ! Έφυγε σαν τον κλέφτη. Είναι και ψεύτης, εγώ συγκρούστηκα με τον Τσίπρα για να μην πουληθεί ο σιδηρόδρομος», όπως υποστήριξε, απαντώντας σε προηγούμενη «μπηχτή» του αναπληρωτή υπουργού ότι είχε στηρίξει την κυβέρνηση Τσίπρα.

«Η κλέφτρα της έδρας...»

Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας πάντως «κάρφωσε» και την πρώην βουλευτή της, νυν ανεξάρτητη, Αρετή Παπαϊωάννου, καθώς την ώρα που ανέβαινε στο βήμα, της φώναξε: «η κλέφτρα της έδρας!» που «τσεπώνει την αποζημίωση».