Βουλή: Άρχισε η «μάχη» του προϋπολογισμού - Σκιά το αγροτικό, «όπλο» η εκλογή Πιερρακάκη

Με αγκάθι τις αγροτικές κινητοποιήσεις που ολοένα κλιμακώνονται, αλλά με μεγάλο «όπλο» στην κυβερνητική φαρέτρα την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, εκκινεί η πενθήμερη μάχη στην Ολομέλεια επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2026.

Επίσημη πρώτη από Πιερρακάκη



Η συζήτηση ξεκίνησε στις 15.00, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Νίκου Ανδρουλάκη και των άλλων πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, το απόγευμα αναμένεται και η παρέμβαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, καθώς αμέσως μόλις επιστρέψει στην Αθήνα από τις Βρυξέλλες, όπου βρίσκονταν για τη συνεδρίαση του ECOFIN, θα κατευθυνθεί στη Βουλή. Αυτή είναι η πρώτη επίσημη τοποθέτηση του Κυριάκου Πιερρακάκη μετά από την εκλογή στο τιμόνι του Eurogroup.

Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου παρενέβη εκτός διαδικασίας προκειμένου να καταγγείλει τον «Φραπέ» και την κυβέρνηση, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της αίθουσας.«Κύριε Μητσοτάκη, ήρθε ο φίλος σας, ο Γιώργος Ξυλούρης και με απείλησε χθες με την κάλυψή σας. Σας έστειλα τη μήνυση που του έχω κάνει. Αρνούνται να συλλάβουν τον κακοποιό υπό τις δικές σας εντολές. Να πράξετε το καθήκον σας, σταματήστε να καλύπτετε τους κακοποιούς και ελάτε κι εσείς πάνω στην εξεταστική», υποστήριξε.Νωρίτερα, ο αντιπρόεδρος της Βουλής, Γιάννης Πλακιωτάκης συνεχάρη τον Κυριάκο Πιερρακάκη για την εκλογή του στο Eurogroup, ευχόμενός του κάθε επιτυχία στα νέα καθήκοντα, με τους βουλευτές να χειροκροτούν

Επί πέντε ημέρες θα παρελαύνουν από βήματος Ολομέλειας οι υπουργοί της κυβέρνησης, οι γενικοί και ειδικοί εισηγητές των κομμάτων, οι βουλευτές και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι, ενώ η συζήτηση θα κορυφωθεί την Τρίτη με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία η οποία παραδοσιακά προσλαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Γενικοί εισηγητές στη συζήτηση έχουν οριστεί από τη ΝΔ ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, το ΠΑΣΟΚ ο Πάρις Κουκουλόπουλος, τον ΣΥΡΙΖΑ ο Νίκος Παππάς, το ΚΚΕ ο Νίκος Καραθανασόπουλος, τη ΝΕΑΡ ο Ευκλείδης Τσακαλώτος, την Ελληνική Λύση ο Βασίλης Βιλιάρδος, τη ΝΙΚΗ ο Ανδρέας Βορύλλας και την Πλεύση Ελευθερίας ο Αλέξανδρος Καζαμίας.