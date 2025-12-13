LIVE: Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό στη Βουλή

Για δεύτερη συνεχή ημέρα «μαίνεται» στην Ολομέλεια της Βουλής η «μάχη» επί του κρατικού προϋπολογισμού του 2026, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται σε θέση μάχης.

Ήδη από το βράδυ της Παρασκευής, τα κόμματα έδειξαν τις… διαθέσεις τους, καθώς αμέσως μόλις ο Κυριάκος Πιερρακάκης επέστρεψε από τις Βρυξέλλες, έριξε το πρώτο «ματς» με την αντιπολίτευση.

Παρακολουθήστε ζωντανά από το κανάλι της Βουλής την μάχη για την κύρωση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026.

Ο Σωκράτης Φάμελλος ναι μεν συνεχάρη τον υπουργό για την εκλογή του στο τιμόνι του Eurogroup πλην όμως υποστήριξε πως οι στιγμές «δεν προσφέρονται για πανηγυρισμούς», καταγγέλλοντας υπερπλεονάσματα και ζητώντας μείωση έμμεσων φόρων.

«Καταγγείλατε και το ΕΛΚ, ξέρετε είχαμε χθες στήριξη και από άλλα κόμματα. Νομίζω ότι έχετε ένα ελαφρύ μονοπώλιο της τοξικότητας των περιγραφών σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Δεν θα έλεγα ότι είναι αυτό το κλίμα στην Ευρώπη…», σχολίασε ο Κυριάκος Πιερρακάκης, βγάζοντας στη σέντρα τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, καλώντας τον να απαντήσει πώς και ποιους θα φορολογούσε εκείνος εάν είχε τη διακυβέρνηση της χώρας.

«Μετά από 15 χρόνια θυσίας βλέπουμε την Ελλάδα επικεφαλής του Eurogroup. Η αντίθεσή μας με την κυβερνητική πολιτική είναι δεδομένη, ωστόσο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πάνω από τα κόμματα αυτό που συνέβη», υπήρξε η επισήμανση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Παύλου Γερουλάνου, ενώ ποικίλα σχόλια και την έντονη αντίδραση του υφυπουργού Αθανάσιου Πετραλιά που μίλησε για «μικροψυχία», προκάλεσε η αναφορά του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Αριστεράς Νάσου Ηλιόπουλου πως «ούτε συγχαρητήρια έχουμε να δώσουμε, ούτε η Ελλάδα ούτε η Ευρώπη έχουν να περιμένουν κάτι από ένα λίγο πιο δεξιό Ντάισελμπλουμ».

Εντός της ημέρας αναμένεται να λάβουν το λόγο, μεταξύ άλλων, οι υπουργοί Άδωνις Γεωργιάδης, Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Όλγα Κεφαλογιάννη και Γιάννης Κεφαλογιάννης, βουλευτές όλων των κομμάτων και οι κοινοβουλευτικοί εκπρόσωποι.

Η πενθήμερη συζήτηση θα κορυφωθεί την Τρίτη με τις παρεμβάσεις των πολιτικών αρχηγών και την ονομαστική ψηφοφορία η οποία παραδοσιακά προσλαμβάνει χαρακτήρα παροχής ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση.

Οι κεντρικές προβλέψεις – Ανάπτυξη, πλεόνασμα, επενδύσεις

Το τελικό σχέδιο κινείται στις ίδιες ράγες με το προσχέδιο του Οκτωβρίου, επιβεβαιώνοντας:

Ανάπτυξη 2,4% το 2026, από 2,2% το 2025.

Ιδιωτική κατανάλωση +1,7%, δημόσια κατανάλωση +0,7%.

Άλμα επενδύσεων 10,2% – από τις υψηλότερες επιδόσεις στην ΕΕ.

Εξαγωγές +4,5%, εισαγωγές +4,6%.

Ανεργία 8,6%, η χαμηλότερη από το 2008.

Αποκλιμάκωση πληθωρισμού στο 2,2%, από 2,6% το 2025.

Το ονομαστικό ΑΕΠ ανεβαίνει στα 260,9 δισ. ευρώ, από 249,6 δισ. το 2025, ενώ το Πρωτογενές Πλεόνασμα της Γενικής Κυβέρνησης διαμορφώνεται σε 2,8% του ΑΕΠ.