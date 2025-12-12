Μητσοτάκης: Κάλεσμα στους αγρότες για συνάντηση τη Δευτέρα και αιχμές για Βενιζέλο και Τσίπρα

Με την εισήγηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ξεκίνησε η συνεδρίαση της η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας σε μία ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για το κυβερνών κόμμα.

Μετά από την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup και εν μέσω των κλιμακούμενων αγροτικών κινητοποιήσεων, ο Πρωθυπουργός απευθύνθηκε προς τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας οι οποίοι, λίγες ώρες πριν από τη μάχη του προϋπολογισμού, βρίσκονται υπό πίεση λόγω του αγροτικού «μετώπου».

«Ελάτε τη Δευτέρα στο Μέγαρο Μαξίμου»

Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε τους αγρότες να στείλουν αντιπροσωπεία στο Μέγαρο Μαξίμου τη Δευτέρα στις 17:00 για να συζητηθούν τα αιτήματα τους.

«Φέτος θα δώσουμε περισσότερα λεφτά από όσα δώσαμε πέρυσι στους αγρότες παρά την αναστάτωση που έφερε η αναγκαία υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, το να ολοκληρώσουμε τις πληρωμές έως τέλος του έτους αποδίδεται σε μια μεγάλη προσπάθεια, δεν ήταν καθόλου προφανές ότι μπορούμε να κάνουμε τις πληρωμές εν κινήση» είπε ο κ. Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός αναφερόμενος στις αντιδράσεις που έχουν εκφραστεί από βουλευτές και στην θυελλώδη συζήτηση στην Πειραιώς με τον Κώστα Τσιάρα, τόνισε πως η ΝΔ είναι ένα δημοκρατικό κόμμα που δίνει λόγο και ρόλο στους βουλευτές και πρόσθεσε:

«Έχουμε χρέος να μεταφέρουμε τα μηνύματά μας σε κάθε περιφέρεια της χώρας. Οι βουλευτές δεν είναι απλοί ιμάντες μεταφοράς του κλίματος των πολιτών, αλλά πολιτικοί διαμορφωτές της κοινής γνώμης. Μόνο όταν η παράταξη κυριαρχεί, μπορεί και ο βουλευτής της να προχωρεί. Και κανείς δεν έχει να κερδίσει προσωπικά αν πρώτα εκείνη δεν επικρατήσει πολιτικά».

«Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες»

«Εμείς δεν χωριζόμαστε σε εξώστες και πλατείες, είμαστε όλοι μαζί για να δώσουμε τις μάχες» είπε ο Πρωθυπουργός σχολιάζοντας εμμέσως και αιχμηρά την επανεμφάνιση του κ. Τσίπρα και το Παλλάς.

«Είμαστε παρόντες για να δώσουμε όλες τις μάχες που έρχονται – Στο κάλεσμα δεν περισσεύει κανείς. Συσπειρώνοντας τη βάση μας και απευθυνόμενοι και σε πολίτες που ξεκίνησαν από διαφορετικές κομματικές αφετηρίες. Το διακύβευμα των επόμενων εθνικών εκλογών δεν θα είναι κομματικό, αλλά στοίχημα υπαρξιακό: Αν η χώρα θα παραμείνει σταθερή και ασφαλής ή «Ακυβέρνητη Πολιτεία», όμηρος ενός πολυδιασπασμένου σκηνικού σε μία ταραγμένη συγκυρία» συμπλήρωσε ο Πρωθυπουργός με μια ακόμη έμμεση αναφορά στις αιχμές που έχει διατυπώσει ο Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Από την χρεοκοπία στην ανάπτυξη με την εκλογή Πιερρακάκη»

O κ. Μητσοτάκης ξεκίνησε την ομιλία του με την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη, «δέκα χρόνια μετά από τη στιγμή που η χώρα βρέθηκε στο χείλος του γκρεμού» τονίζοντας πως σφραγίζει την επιστροφή της Ελλάδας από τη χρεοκοπία στην ανάπτυξη χάρη στις θυσίες τουυ λαού «που αντιστάθηκε στο ψέμα και τον λαϊκισμό επιλέγοντας το ρεαλισμό.

Ο Πρωθυπουργός απαντώντας εμμέσως και στις αιχμές που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα, μεταξύ άλλων από τους Κώστα Καραμανλή και Ευάγγελο Βενιζέλο, σημείωσε χαρακτηριστικά: «Που είναι τώρα όλοι αυτοί που μιλούσαν για οικονομική αποτυχία και διεθνή απομόνωση; Τους αφήνουμε στο χθες γιατί εμείς κοιτάμε το αύριο».

Επανέλαβε δε, ότι το σχέδιο της κυβέρνησης προδιαγράφει την εθνική στρατηγική μέχρι το 2030. «Σχεδόν 3 δισ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην κοινωνία, στηρίζοντας το διαθέσιμο εισόδημα με μόνιμες αυξήσεις και σταθερές φοροελαφρύνσεις.

«Το κοινωνικό πρόσωπο του προϋπολογισμού καθρεφτίζεται όχι μόνο στις αυξήσεις των μισθών και των συντάξεων, καταργήθηκε και η προσωπική διαφορά, αξίζει να αναφέρουμε τις αυξήσεις των ενστόλων, περισσότεροι πόροι για την υγεία και την παιδεία, η χώρα δαπανά άνω του 3% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, σε λίγες ημέρες η ελληνική σημαία υψώνεται στη φρεγάτα «ΚΙΜΩΝ», μπορούμε και να δαπανάμε για τις αμυντικές δαπάνες και να έχουμε πλεονάσματα και να επιστρέφουμε λεφτά στους Έλληνες φορολογούμενους με τις ελαφρύνσεις» τόνισε ο κ. Μητσοτάκης.