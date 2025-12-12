Λαζαρίδης: Κουμπάρος του Ανδρουλάκη ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη

Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην ​ Κρήτη, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρηση του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προχώρησε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης.



«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», απάντησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.



Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη πως κατά την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».