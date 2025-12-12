Λαζαρίδης: Κουμπάρος του Ανδρουλάκη ανάμεσα στους συλληφθέντες στην Κρήτη
Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην επιχείρηση του ελληνικού FBI συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, κουμπάρος του προέδρου του ΠΑΣΟΚ προχώρησε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας.
Στην καταγγελία ότι μεταξύ των συλληφθέντων στην Κρήτη, στο πλαίσιο της μεγάλης επιχείρηση του ελληνικού FBI για τις παράνομες επιδοτήσεις, συγκαταλέγεται και ο Γιώργος Λαμπράκης, ο οποίος είναι λογιστής, διευθυντής της ΕΑΣ Ηρακλείου και «κουμπάρος του Νίκου Ανδρουλάκη», προχώρησε ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική Μακάριος Λαζαρίδης.
«Είναι άλλο η κομματική ένταξη, δεν γνωρίζω αυτό στο οποίο αναφέρθηκε. Όπως έχει αποδείξει το ΠΑΣΟΚ μέχρι σήμερα, εφόσον υπάρξει παραμικρή υπόνοια ότι εμπλέκεται στέλεχος ΠΑΣΟΚ, σε χρόνο ελάχιστο διαγράφεται», απάντησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ.
Είχε προηγηθεί η καταγγελία της Μιλένας Αποστολάκη πως κατά την εκτεταμένη αστυνομική επιχείρηση στην Κρήτη «συνελήφθη και ο Χιλετζάκης, που είναι στέλεχος της ΝΔ».