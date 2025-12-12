Τα απειλητικά email σε βουλευτές ΝΔ: Φτου σου καρ@#όλα», «καλή π#$τάνα» - Αιχμές Λαζαρίδη για Ζωή

Σειρά απειλητικών email με χυδαίες υβριστικές αναφορές έλαβαν αργά το βράδυ της Πέμπτης 11 Νοεμβρίου, βουλευτές της ΝΔ, μέλη της εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να σχολιάζει με νόημα: «Θέλω να πιστεύω πως δεν συνδέονται με την Πλεύση Ελευθερίας».



Παρεμβαίνοντας στην εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής, ο εισηγητής της ΝΔ κατήγγειλε πως βουλευτές της ΝΔ έλαβαν ακραία απειλητικά email από συγκεκριμένη ηλεκτρονική διεύθυνση. Μεταξύ άλλων, σε αυτά εκτοξεύονταν οι παρακάτω απειλές:



«Ο,τι πει η ΝΔ ξεφτιλα, καλύπτεις την εγκληματική οργάνωση, σου εύχομαι να πληρωθείς με το ίδιο νόμισμα, αλλά στην πράξη λαμόγιο». «Σου εύχομαι να σου κόψουν το δικό σου λαρύγγι αληταρά». «Φτου σου καρ#$%λα, σου εύχομαι να πάθεις γρήγορα αυτό που καλύπτεις, σου εύχομαι να είναι λίγες οι ανάσες σου καρ#$%λα». «Ως καλή πουτ@#να, τρέχεις να καλύψεις την εγκληματική οργάνωση». «Ρε παλιοξεφτιλισμένο σίχαμα, να δείχνουμε τη σκατόφατσά σου να σε δει ο κόσμος».

Λαζαρίδης: «Καθιστούμε υπεύθυνη εάν μας συμβεί κάτι την Ζωή Κωνσταντοπούλου»

«Καθιστούμε υπεύθυνη εάν μας συμβεί κάτι τη Ζωή Κωνσταντοπούλου», ανέφερε ο Μακάριος Λαζαρίδης, ενημερώνοντας πως η συγκεκριμένη ηλεκτρονική αλληλογραφία θα σταλεί στο ηλεκτρονικό έγκλημα.



«Δεν έχουν καμία σχέση με εμάς αυτά τα μηνύματα. Κι εμείς λαμβάνουμε πολλά τέτοια μηνύματα, δεν τα συνδέουμε με κόμματα», ανέφερε από την πλευρά του ο Αλέξανδρος Καζαμίας της Πλεύσης Ελευθερίας.



Νωρίτερα, ο Μακάριος Λαζαρίδης κατήγγειλε «αήθη» και «σεξιστική» επίθεση της Ζωής Κωνσταντοπούλου στη Μαρία Συρεγγέλα την ώρα της συνεδρίασης, ενώ επεσήμανε πως η ίδια συνέχισε την επίθεση αργά χθες το βράδυ και στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra, κατηγορώντας την αντιπρόεδρο της εξεταστικής πως «συνδέεται με κακοποιά στοιχεία», τονίζοντας πως αυτό θα κληθεί να το αποδείξει στα ελληνικά δικαστήρια



Μάλιστα κατήγγειλε πως η Ζωή Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε φραστικά στο διάδρομο μετά από το πέρας της θυελλώδους συνεδρίασης τόσο στον ίδιο, αποκαλώντας τον «γυμνοσάλιαγκα» και «βρωμιάρη» παρουσία μάλιστα πρώην υπουργού, όσο και στο βουλευτή της ΝΔ Φίλιππο Φόρτωμα.



«Μας παρακολουθούν οι συνεργάτες της στις συνομιλίες μας έξω από την αίθουσα. Πρέπει να δούμε συνολικά την αντικοινοβουλευτική της συμπεριφορά ώστε να τελειώσει το θέατρο του παραλόγου», ανέφερε.



Σημειωτέον, πως όπως ενημέρωσε το προεδρείο, τα πρακτικά και το υπόμνημα του «Φραπέ» εστάλησαν ήδη στον εισαγγελέα Πρωτοδικών.