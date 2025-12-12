«Φραπές» μπήκε, «Τζίτζης» βγήκε - Ύβρεις, απειλές, «στριμμένα λαρύγγια» σε μια κατάθεση φαρσοκωμωδία

Σε ένα αδιάκοπο ρινγκ με απανωτούς γύρους που στα σχοινιά του είχε μέσα φραστικές αψιμαχίες, ύβρεις, «γαλλικά» (παρά την... Κρητική καταγωγή του μάρτυρα), απειλές, διαρκείς εντάσεις και μικρόφωνα που ανοιγόκλειναν, μετατράπηκε η κατάθεση του Γιώργου Ξυλούρη.

Η πολυαναμενόμενη εμφάνιση του «Φραπέ» - ο οποίος αποδείχθηκε… «Τζιτζής», όπως ο ίδιος ισχυρίστηκε πως είναι το πραγματικό του παρατσούκλι - στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα μείνει σημάδι στα κοινοβουλευτικά χρονικά.

Κι αυτό γιατί, ο αγροτοσυνδικαλιστής από τα Ανώγεια εάν και στην αρχή αρνήθηκε να απαντήσει σε κάθε ερώτηση των βουλευτών, επικαλούμενος το δικαίωμα της σιωπής, τελικώς και όσο περνούσε η ώρα, έδινε όλο και πιο πολλές απαντήσεις. Στο παιχνίδι του αυτό ωστόσο, ήταν εμφανές πως επέλεγε που και πως θα απαντήσει.

Σοφότεροι σε κάθε περίπτωση ως προς την ουσία της υπόθεσης και την εμπλοκή του στις αγροτικές επιδοτήσεις δεν βγήκαμε, καθώς κατά την «Μπεν Χουρ» κατάθεσή του αρνήθηκε να απαντήσει για το εάν του ασκηθεί ποινική δίωξη, αλλά και για το πόσα ακριβώς χρήματα έχει λάβει συνολικώς από επιδοτήσεις, ενώ την ίδια την στιγμή αμφισβήτησε ευθέως τους διαλόγους της δικογραφίας που «έπιασε» ο κοριός της ΕΛΑΣ, πότε λέγοντας ότι είναι «ψεύτικοι» και πότε ισχυριζόμενος πως ένας… φίλος του ήταν εκείνος που καλούσε από το κινητό του τηλέφωνο.

Τα λαχεία, η Jaguar και η Porsche του υιού

Κατά τη διάρκεια πάντως του οκτάωρου κακοστημένου show, ο μάρτυρας έδωσε ορισμένες απαντήσεις, αρνούμενος πως του έχει δεσμευθεί η περιουσία, καθώς και πως έχει κερδίσει χρήματα σε τυχερά παιχνίδια. «Θα μας δώσετε πέντε αριθμούς;», τον ρώτησε με προφανή διάθεση ειρωνείας ο Νάσος Ηλιόπουλος. «Και να τους είχα, θα τους έδινα σε σένα;», ήταν η - σε ανάλογο τόνο - απάντηση του «Φραπέ».

Αυτή είναι η τρίτη φορά που η εξεταστική ασχολείται με τα πολυτελή ΙΧ κομβικών μαρτύρων. Μετά από την Πόπη Σεμερτζίδου και τον Χρήστο Μαγειρία, ο Γιώργος Ξυλούρης αναφέρθηκε στην περιβόητη Jaguar, ισχυριζόμενος πως την αγόρασε από ένα φίλο του από την Κόρινθο (αρνήθηκε να τον κατονομάσει) έναντι μόλις 1000 ευρώ, πως την «έφτιαξε» με 6.000 ευρώ αλλά στη συνέχεια, επειδή έσπασε η μηχανή της την πούλησε στην Ιταλία για.. παλιοσίδερα.

Όσο για την Porsche του νεαρού γιου του, δεν απάντησε για το που βρήκε τις 47.000 ευρώ ο τότε 19χρονος «ελευθεροεπαγγελματίας» προκειμένου να την αποκτήσει.



Ζωή VS Φραπές



Η ούτως ή άλλως θυελλώδης συνεδρίαση εκτροχιάστηκε όταν η Ζωή Κωνσταντοπούλου άρχισε να εξετάζει τον Γιώργο Ξυλούρη. Τα βέλη της οργής της στόχευσαν στην καρδιά της δικογραφίας της ευρωπαίας εισαγγελέως. Και συγκεκριμένα στους σοκαριστικούς διαλόγους στους οποίους ο «Φραπές» έχει καταγραφεί να απειλεί και να σέρνει τα εξ αμάξης στην Παρασκευή Τυχεροπούλου και την ευρωπαία εισαγγελέα, στιχομυθίες τις οποίες διέψευσε ο μάρτυρας.

Σε εκείνο το σημείο, η αίθουσα της εξεταστικής κατακλύστηκε από «γαλλικά». «Έχουμε 100 σελίδες συνομιλίες. Στην μια λέτε πως θα γαμ!@#ήσετε, στην άλλη πως θα ξεκ@#$λώσετε. Σας έθιξαν τώρα οι εκφράσεις αυτές;» τον ρώτησε ευθέως κι εκείνος αρνήθηκε να απαντήσει. Λίγο αργότερα πάντως και ο ίδιος χρησιμοποίησε απρεπείς εκφράσεις, διερωτώμενος: «έκανα εγώ μαλ#$%ία με την Τυχεροπούλου; Την απείλησα ποτέ;». Όλα τα παραπάνω ήταν σε live μετάδοση.

Ο ανοιχτός πόλεμος μεταξύ Κωνσταντοπούλου και «Φραπέ» συνεχίστηκε ωστόσο και στους διαδρόμους της Βουλής, μπροστά στα έκπληκτα μάτια των κοινοβουλευτικών συντακτών. Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας κατήγγειλε πως την ώρα που είχε αποχωρήσει από την αίθουσα ο μάρτυρας, σύμφωνα με αυτόπτες και αυτήκοες μάρτυρες, εκτόξευσε την απειλή πως «θα τη σκοτώσω και της στρίψω το λαρύγγι». Μάλιστα, τον «έπιασε» η ίδια στο διάδρομο και του ζήτησε εξηγήσεις παρουσία δημοσιογράφων που κατέγραφαν το σκηνικό, εκείνος ωστόσο δεν είπε λέξη. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου στη συνέχεια όχι μόνο κατήγγειλε τις απειλές εις βάρος της, αλλά και έσυρε το χορό για τη σύλληψή του με τη διαδικασία του αυτοφώρου, αίτημα το οποίο απέρριψε η ΝΔ. Τελικώς, επικράτησε η γαλάζια πλειοψηφία που πρότεινε τα πρακτικά της κατάθεσης του μάρτυρα να σταλούν στη Δικαιοσύνη.

Καταγγελία Κωνσταντοπούλου: Ο Φραπές απείλησε πως θα με σκοτώσει και πως θα μου στρίψει το λαρύγγι! pic.twitter.com/02SAHD03Cb — Flash.gr (@flashgrofficial) December 11, 2025

Ζωή κατά πάντων: Στο στόχαστρο ΠΑΣΟΚ - ΣΥΡΙΖΑ

Σε αυτό το γαϊτανάκι της έντασης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου εκτόξευσε μύδρους και κατά του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή αμφότερα τα κόμματα στηλίτευσαν τη «σεξιστική» επίθεσή της εις βάρος της Μαρίας Συρεγγέλα στην οποία είπε: «σιγά μην σκίσετε και κανένα καλσόν». Για πρώτη ίσως φορά με τέτοια ένταση, άνοιξε μέτωπο με τα δυο αυτά κόμματα της αντιπολίτευσης, δημιουργώντας ένα σκηνικό ακραίας πόλωσης και «όλοι εναντίον όλων».

Και στο βάθος επιτροπή Δεοντολογίας;

Eurokinissi

Μετά από ένα οκτάωρο - φωτιά και στον απόηχο των διαρκών διακοπών της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, η ΝΔ προειδοποίησε πως το λόγο για την «αντικοινοβουλευτική» της συμπεριφορά έχει πλέον η επιτροπή Δεοντολογίας. Μένει να αποδειχθεί εάν όντως παραπεμφθεί στη συγκεκριμένη επιτροπή ή στις... ελληνικές καλένδες, όπως συμβαίνει πάντοτε σε αντίστοιχες περιπτώσεις όταν ξεθυμαίνουν οι φωνές.

Σημειωτέον πως η εξεταστική συνεχίζει σήμερα το έργο της με τις καταθέσεις των Μανόλη Χνάρη(βουλευτής ΠΑΣΟΚ) και Χρήστου Μπουκώρου (βουλευτής ΝΔ).