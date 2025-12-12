Κίνηση: Χαμηλές σε Κηφισό, Κηφισίας, Μεσογείων - 25λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Άλλο ένα δύσκολο πρωινό περιμένει τους οδηγούς καθώς από νωρίς την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου σε αρκετούς δρόμους της Αττικής παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις. Τα προβλήματα εντοπίζονται για ακόμη μια φορά στον Κηφισό αλλά και τις κεντρικές λεωφόρους της πρωτεύουσας δημιουργώντας μια εκνευριστική κατάσταση για όσους βρίσκονται πίσω από το τιμόνι.

Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που έχει δώσει για την κίνηση στο λεκανοπέδιο η Τροχαία, όπως κάθε πρωί, όσοι κινούνται στον Κηφισό αντιμετωπίζουν ήδη χαοτικές καταστάσεις καθώς η ουρά είναι μεγάλη από νωρίς. Συγκεκριμένα, καθυστερήσεις θα συναντήσουν οι οδηγοί που κινούνται στο ρεύμα ανόδου από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Την ίδια εικόνα θα αντιμετωπίσουν και όσοι βρίσκονται στη λεωφόρο Αθηνών όπου το κύριο πρόβλημα εντοπίζονται από το Χαϊδάρι έως και τον Σκαραμαγκά.

Στο κέντρο της πρωτεύουσας, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες στις λεωφόρους βασιλέως Κωνσταντίνου, βασιλίσσης Σοφίας αλλά και στην οδό Αρδηττού.

Καθυστερήσεις παρατηρούνται και στη λεωφόρο Συγγρού όπου οι οδηγοί θα βρουν κυκλοφοριακό κομφούζιο κυρίως από την οδό Λαγουμιτζή έως το ύψος των στύλων του Ολυμπίου Διός.

Στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τμηματικά υπάρχει δυσχέρεια.

Στη λεωφόρο Κηφισίας, μέχρι στιγμής η εικόνα είναι βελτιωμένη ωστόσο ώρα με την ώρα η κίνηση των οχημάτων θα αυξάνεται.

Στη λεωφόρο Καρέα, έντονες είναι οι για τους οδηγούς που κινούνται στο ύψος του κόμβου της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου έως την Ελλήνων Αξιωματικών και στη λεωφόρο Αλίμου - Κατεχάκη μέχρι την Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου.

Στον Πειραιά παρατηρείται μικρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων περιμετρικά του λιμανιού.

Στην Αττική Οδό, παρατηρούνται καθυστερήσεις από νωρίς στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 20'-25' από κόμβο Δημοκρατίας έως κόμβο Κηφισίας.



Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 10'-15' από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.