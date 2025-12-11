Χάος με την κίνηση στους δρόμους – Στο «κόκκινο» ο Κηφισός

Για μια ακόμη ημέρα η κίνηση στους δρόμους της Αττικής είναι ένας μεγάλος «βραχνάς» για τους εργαζόμενους και όσους μετακινούνται είναι με ΙΧ αυτοκίνητα ή με μέσα μαζικής μεταφοράς.

Ο Κηφισός, η μόνιμη πηγή καθυστερήσεων είναι από πολύ νωρίς στο «κόκκινο». Ειδικά στο τμήμα από Μεταμόρφωση μέχρι και το ύψος του Αιγάλεω και στα δυο ρεύματα η κυκλοφορία διεξάγεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Στη λεωφόρο Αθηνών υπάρχει μποτιλιάρισμα από το Χαϊδάρι μέχρι και τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Την ίδια ώρα οι δρόμοι γύρω από το λιμάνι του Πειραιά παρουσιάζουν αυξημένη κίνηση.

Η περιφερειακή λεωφόρος στον Καρέα είναι από νωρίς στο «κόκκινο» στο ρεύμα προς Αθήνα.

Κηφισίας, Μεσογείων, Βασιλίσσης Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, δηλαδή οι βασικοί οδικοί άξονες προς και από το κέντρο της Αθήνας είναι και αυτοί μποτιλιαρισμένοι.

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στην παραλιακή λεωφόρο Ποσειδώνος, όπως και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης.

Σύμφωνα με την Τροχαία η κίνηση είναι αυξημένη στους εξής οδικούς άξονες:

Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος)

Λ. Κηφισού ( Ανοδος)

Αλεξάνδρας

Λ. Κηφισίας (άνοδος)

Βασ. Σοφίας (κάθοδος)

Βασ. Κωνσταντίνου

Λ. Συγγρού (άνοδος)

Βασ. Αμαλίας

Λ. Ποσειδώνος (Αλίμου έως Καραϊσκάκη -ρεύμα προς Πειραιά)

Λ.Σχιστού

Στην Αττική Οδό προς το παρόν δεν παρατηρούνται κυκλοφοριακά προβλήματα, ωστόσο η κίνηση στο ρεύμα προς αεροδρόμιο είναι αυξημένη από τον κόμβο της Μεταμόρφωσης μέχρι το Μαρούσι.