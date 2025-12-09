Κίνηση-εφιάλτης στον Κηφισό: Βίντεο με μποτιλιάρισμα από Πειραιά ως Κηφισιά

Ατελείωτες ουρές οχημάτων σχηματίζονται για μια ακόμη ημέρα στον Κηφισό. Ο κεντρικός οδικός άξονας των Αθηνών είναι απροσπέλαστος καθώς αυτή την ώρα το μποτιλιάρισμα ξεκινά από τον Πειραιά και φτάνει σχεδόν ως την Κηφισιά!

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, στο ύψος της εξόδου προς Κηφισιά, έπεσαν πορτοκάλια από φορτίο διερχόμενου φορτηγού, κάνοντας εφιαλτικές τις στιγμές των οδηγών πίσω από το τιμόνι.

Επίσης, νωρίτερα σημειώθηκε και τροχαίο στην Ιερά Οδό στο ύψος με τη λεωφόρο Κηφισού (στο ρεύμα προς Αθήνα).

Την ίδια ώρα, όπως φαίνεται και στους χάρτες της Google, είναι ιδιαίτερα «φορτωμένες» και άλλες οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, όπως η λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Κηφισίας, η Βασιλέως Κωνσταντίνου,