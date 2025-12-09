Κίνηση: Μετ' εμποδίων στον Κηφισό - Πού καταγράφονται προβλήματα

Με το πόδι στο φρένο από νωρίς το πρωί της Τρίτης 9 Δεκεμβρίου διεξάγεται η κίνηση στους δρόμους του λεκανοπεδίου της Αττικής. Η κυκλοφορία είναι αυξημένη με επίκεντρο τον Κηφισό, ενώ και οι υπόλοιποι βασικοί οδικοί άξονες του λεκανοπεδίου δέχονται μεγάλο όγκο οχημάτων.

Η κατάσταση στον Κηφισό είναι αυτή που όλοι οι οδηγοί φοβούνται. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία ιδίως στο τμήμα από τη Μεταμόρφωση μέχρι και την Ιερά Οδό και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας.



Παρόμοια είναι η κατάσταση στη Λεωφόρο Αθηνών στο ρεύμα εξόδου προς Κόρινθο από το Χαϊδάρι και μέχρι τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, όπου παρατηρείται έντονη κυκλοφοριακή συμφόρηση.

Στη Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου, στο ύψος της Ηλιούπολης ο όγκος των οχημάτων είναι μεγάλος από πολύ νωρίς, με αποτέλεσμα και εκεί να δημιουργούνται προβλήματα στη ροή της κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με την Τροχαία αυξημένη είναι η κυκλοφορία στα εξής σημεία:

Λεωφόρος Κηφισού (Άνοδος - προς Λαμία) ύψος των Τριών Γεφυρών

Λεωφόρος Αθηνών-Κορίνθου (Έξοδος - προς Κόρινθο) από το Δαφνί έως τα Διυλιστήρια

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στους δρόμους που οδηγούν προς και από το λιμάνι του Πειραιά.

Η κίνηση στους δυο βασικούς οδικούς άξονες προς και από το κέντρο της Αθήνας τις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων είναι από νωρίς το πρωί της Τρίτης στο «κόκκινο».

Στα νότια η κυκλοφορία είναι αυξημένη στην λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος του Παλαιού Φαλήρου, ενώ και στη λεωφόρος Βουλιαγμένης τα οχήματα κινούνται με χαμηλές ταχύτητες και στα δυο ρεύματα κυκλοφορίας ειδικά σε σημεία όπως η Γλυφάδα, το Ελληνικό και ο Άγιος Δημήτριος.

Στην Αττική Οδό υπάρχουν καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.